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לרוח היום | האדמו"ר מניו ג'רזי נצפה בנאות דשא עם תלמידיו בהרי הקאנטרי

האדמו"ר מצאנז זוועהיל נצפה בנאות דשא יחד עם תלמידיו במחנה "דברי חיים" של החסידות בהרי הקאנטרי | במהלך ההליכה נצפו התלמידים מאזינים ברוב קשב לדברי התורה והחסידות שקלחו מפי האדמו"ר כהכנה לימים הנוראים (חסידים)

2תגובות
האדמו"ר מצאנז זוועהיל בנאות דשא בקאנטרי (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז זוועהיל בנאות דשא בקאנטרי (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז זוועהיל בנאות דשא בקאנטרי (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז זוועהיל בנאות דשא בקאנטרי (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מצאנז זוועהיל בנאות דשא בקאנטרי (צילום: באדיבות המצלם)

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בנאות דשאהאדמו"ר מצאנז זוועיהילהרי הקאנטרי

2 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
בדאצ'ה?????
אלוללל
1
אין כל תועלת במסעות הראווה של האדמורים בעולם. סתם להוציא עיניים לאנשים. איזו מצווה זה "נאות דשא"?!
אחת

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