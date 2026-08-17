צפו בגלריה לרוח היום | האדמו"ר מניו ג'רזי נצפה בנאות דשא עם תלמידיו בהרי הקאנטרי האדמו"ר מצאנז זוועהיל נצפה בנאות דשא יחד עם תלמידיו במחנה "דברי חיים" של החסידות בהרי הקאנטרי | במהלך ההליכה נצפו התלמידים מאזינים ברוב קשב לדברי התורה והחסידות שקלחו מפי האדמו"ר כהכנה לימים הנוראים (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | ד' באלול | 17.08.26