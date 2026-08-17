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במחנה הקיץ; שמחת הברית לנכד האדמו"ר מבאבוב 

במחנה עץ חיים של חסידות באבוב נחגגה שמחת ברית המילה לנכד האדמו"ר, בן לבנו הרה"צ ר' אברהם יהושע העשיל הלברשטאם | האדמו"ר כובד בסנדקאות, ולאחר הברית הסבו לסעודת המצווה, במהלכה נשא האדמו"ר אמרות קודש | צפו בגלריה (חסידים) 

1תגובות
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )

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ברית מילההאדמו"ר מבאבובקאנטרימחנה הקיץ

1 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
ואיפה באבוב 45 לא השתתף???
חחחחחחחח

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