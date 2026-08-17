במחנה הקיץ; שמחת הברית לנכד האדמו"ר מבאבוב 

במחנה עץ חיים של חסידות באבוב נחגגה שמחת ברית המילה לנכד האדמו"ר, בן לבנו הרה"צ ר' אברהם יהושע העשיל הלברשטאם | האדמו"ר כובד בסנדקאות, ולאחר הברית הסבו לסעודת המצווה, במהלכה נשא האדמו"ר אמרות קודש | צפו בגלריה (חסידים)
בימים אלו חוזרים כלל התלמידים והבחורים בארה"ב מהרי הקאנטרי, שם שהו במשך חודשי הקיץ | צפו בתיעוד מביקור ההוד של האדמו"ר מקראלי במחנה 'זרע אברהם' של החסידות, שם חיזק את הבחורים והילדים לקראת חודש הרחמים והסליחות (חסידים)
לרגל חודש הרחמים והסליחות, הגיע האדמו"ר מערלוי לאתרא קדישא מירון יחד עם בחורי החסידות לתפילת רבים ליד ציון התנא האלוקי רשב"י | האדמו"ר התפלל תפילת מנחה וירד לפני התיבה לאמירת פרקי תהילים. לאחר התפילה ערך טיש 'לחיים' בחצר המערה, כאשר הבחורים מזמרים מניגוני מירון הידועים | בהמשך נשא האדמו"ר אמרות קודש והתעוררות לקראת הימים הנוראים, ולאחר תפילת ערבית שב למעון קודשו בירושלים (חסידים)
לקראת ימי הרחמים והסליחות פקד האדמו"ר מסערט ויז'ניץ את העיר ביתר, שם קיבל את קהל עדתו לעצה ולברכה | כמו כן נצפו רבני העיר וראשיה לצד אישי ציבור בכירים שבאו להתברך | בהמשך ערך האדמו"ר 'חלאקה' לבנו של הרב נפתלי ברמן, מחשובי עסקני החסידות (חסידים)
האדמו"ר מסאטמר חשף בפני תלמידי המתיבתא ב'קרית יואל' את את הסיבה שהכריעה לקבל את ההזמנה לבית הלבן להיפגש עם הנשיא טראמפ • "כשמברכים 'שלא עשנו גוי' צריך לכוון על הנשיא", אמר • ומה הרבי דרש מהבחורים? השיחה המלאה (חסידים)
מאות חסידים חגגו את נישואי הנינה הראשונה של האדמו"ר ממחנובקא בעלזא • במהלך מעמד החופה הפתיע האדמו"ר כשוויותר על כלל הכיבודים לטובת שאר הסבים, ולקח לעצמו את קריאת הכתובה בלבד • שוקי לרר מגיש תיעוד ענק מהשמחה (חסידים)
במלאות השלושים לפטירתו של הרה"צ רבי חיים דוב הלפרין זצ"ל, בנו של האדמו"ר מוואסלוי, וחתן האדמו"ר מבוהוש, אשר נפטר בדמי ימיו, התקיים מעמד הקמת מצבה על קברו בבית העלמין נחלת יצחק בגבעתיים, במעמד אביו וחמיו האדמו"רים לצד כל בני המשפחות וקהל חסידים | לב כל איש נמס כאשר היתומים הרכים אמרו קדיש לאחר אמירת התהילים בצוותא ע"י כלל המשתתפים (חסידים)
אחרי הדרמה של חלוקת הירושה בסאטמר, יש מי שניסה לרכוב על הגל בניסיון יח"צני לייצר "דרמת ירושה" סביב חסידות תולדות אהרן אשר התברר כבלון נפוח וכפייק ניוז מוחלט | מה באמת נכתב בצוואת האדמו"ר ה'דברי אמונה' זצ"ל, איך הגיעו הספרים לרחוב סלנט, ולמה המחווה האצילית הפכה לספין תקשורתי? הסיפור המלא (חסידים)
כמה חודשים אחרי חלוקת ירושת חפצי הקודש של האדמו"ר בעל ה'ברך משה' מסאטמר זצ"ל בין ארבעת בניו, הגיע תורם של כלי הכסף עתיקי הערך, ושוב התכנסו כלל נציגי היורשים בבית הנגיד ר' ליפא פרידמן במונסי שם ערכו יחדיו את ההגרלות על חפצי הקודש | כך זה עבד שלב אחר שלב, ומי זכה בערכה הראשונה? כל הרשימה והתיעודים כאן ב'כיכר' (חסידים)
במסמך מיוחד שפורסם תחת הכותרת "הבהרת דברים" - העוסק במכתב רבנים שהתפרסם נגד חסידות ויז'ניץ (מרכז), חושפים גדולי הרבנים דעתם: חלקם מבהירים כי כלל לא חתמו על המכתב שפורסם, ואחרים מודיעים על ביטול חתימתם וחזרה מן הדברים • "דוחים בשאט נפש את פעולות הריב והמחלוקת" (חסידים)
מאות חסידים ועל צבאם אדמו"רים ורבנים נעלים ומכובדים נהרו השבוע לשמחת נישואי בן זקוניו של האדמו"ר מזוטשקא |ברגעי השיא של השמחה, לפני מעמד ה'מצווה טאנץ', עורר האדמו"ר את החסידים בדברי התעוררות שזורים בחרוזים נפלאים | שוקי לרר מגיש תיעוד ענק (חסידים)
לראשונה בחסידות סקווירא, נינת האדמו"ר חגגה את שמחת נישואיה בבני ברק | ההחלטה התקדימית לאפשר לבני הזוג לחגוג בארץ, והמסע של המחותנים לשבע ברכות בשיכון סקווירא בארה"ב | כל הפרטים ותיעוד מהשמחה הגדולה (חסידים)
תיעוד ב'כיכר השבת': כוכב הרשת דודי קפלר חגג השבוע בר מצווה לבנו יונתן, באירוע יוקרתי ומתוקשר בהפקת ברוך פרוינד, בהשתתפות: רבנים, אישי ציבור, אנשי תקשורת ובכירי תעשיית המוזיקה • צפו בתיעודים שצילמו מנדי שיף, יהודה גרנובסקי, צביקה גרין ויעקב קאופמן (חרדים)
אנחנו צריכים - לבטל את עצמנו ממש! להבין שהיחיד ששולט בכל העולם הוא רק - בורא עולם! אנחנו כלום ושום דבר בעולם הזה. ואיך קשה לומר את זה... מיד עולה התנגדות פנימית, האגו קופץ ואומר:אני כלום? שום דבר? בטוח? קשה לקבל את האמת הזאת | מאמר תשובה מיוחד מתורתו של רבי נחמן מברסלב זי"ע (חסידים)
כלי כסף וזהב בשווי מיליוני דולרים יחולקו באחדות בין שבעת ילדיו של האדמו"ר בעל ה'ברך משה' מסאטמר זצ"ל | לאחר שחפצי הקודש וכתבי היד חולקו בין הבנים בלבד, הפעם יחולקו כלי הכסף והזהב גם בין החתנים (חסידים)
במעונו של האדמו"ר מויז'ניץ במושב אורה נחגגה אמש (רביעי), שמחת הווארט לנכדתו הכלה, בת לבנו הרה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, אב"ד ויז'ניץ אלעד, עב"ג החתן, בן הרה"ג ר' פנחס ארנסטר, בן הגה"צ רבי אליעזר ארנסטר, אב"ד קריית 'מאור החיים' בצפת, וחתן הגה"צ רבי חיים הלפרין, אב"ד 'דברי חיים', בשכונת גולדרס גרין בלונדון (חסידים)
האדמו"ר ממונקאטש ערך ביקור רב רושם בקרב מחנה 'חיים ושלום' של ילדי החסידות בהרי הקאנטרי | בהגיעו למחנה קידמו את פניו ילדי החמד בשירה וזימרה, תוך שהאדמו"ר מחייך אליהם ומעודד השירה מ'קולנעית הריקשה' שנסע בה | בהמשך נערך מעמד 'קבלת פנים' רבתי לכבודו של האדמו"ר שהטריח את עצמו לבוא מבורו פארק אל ההרים להאציל מהודו ותפארתו על ילדי החמד שזכו בהמשך לשמוע דברות קודש מפיו (חסידים)
מעמד מרגש של הכרת הטוב נערך על ידי האדמו"ר מסאטמר לבחורי הישיבות, אשר גייסו סכומים משמעותיים עבור קופת 'שקל הטהור' ביום הילולת הרה"ק מסאטמר – כ"ו באב | הגיוס נעשה כחלק מההיערכות לקראת החלוקה הגדולה הצפויה להתקיים בחודש תשרי, עבור תושבי ארה"ק המתנזרים מלקיחת כספים מהמדינה (חסידים)
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