מומחה המקוואות ריתק את הציבור

קדושה באלעד: סגל המשמשים בקודש של ויז'ניץ חגגו עם המשב"ק הוותיק

במעמד מיוחד חגגו בחצה"ק ויז'ניץ באלעד חנוכת מקווה טהרה 'קדושת יוסף א"ש', נדבת לבו של המשב"ק הוותיק הרה"ח ר' צבי הערשיל כץ | במעמד השתתפו גדולי רבני החסידות, לצד המשב"קים לבית ויז'ניץ שבאו לכבד את המעמד הנעלה | צפו בתיעוד (חסידים)

חנוכת מקווה טהרה בויז'ניץ אלעד (צילום: מ. ש. שטיגליץ)

ברוב פאר והדר נחנך בעיר אלעד מעמד חנוכת 'מקוה טהרה' – 'קדושת יוסף א"ש', בבניין ביהמ"ד 'אמרי ברוך' דחסידי ויז'ניץ בעיר, נדבת לבו של הרה"ח ר' צבי הערשיל כץ, משב"ק אדמו"רי החסידות זי"ע ויבלחט"א.

במעמד השתתפו הגה"צ רבי מנחם ארנסטר, ראש ישיבות ויז'ניץ; הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד קריית ויז'ניץ; הגה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, אב"ד החסידות באלעד; הרה"ג ר' ברוך כץ, רב ביהמ"ד ויז'ניץ במרכז ב"ב; הרה"ג ר' יוסף כץ, רב הקהילה באלעד; ועוד רבנים רמי מעלה שחלקם אף נשאו דברי ברכה לכבוד המעמד והתורם הנכבד.

את הציבור ריתק בדברים במשך שעה ארוכה, הרב מנחם מנדל סגל, נאמן ביתם של רבני העיר ב"ב ומומחה המקוואות הנודע בארץ, שעליו סומכים כל גדולי ישראל.

בסיום המעמד פצחו הרבנים בריקוד נלהב. כמו כן פצחו בני האדמו"ר מויז'ניץ בריקוד מיוחד עם המשב"ק הנאמן זה למעלה מיובל שנים.

במעמד השתתפו כל בני הקהילה, וסגל המשמשים בקודש של האדמו"ר מויז'ניץ, לצד עוד אורחים מכובדים ונעלים.

חנוכת מקווה טהרה בויז'ניץ אלעד (צילום: מ. ש. שטיגליץ)
חנוכת מקווה טהרה בויז'ניץ אלעד (צילום: מ. ש. שטיגליץ)
חנוכת מקווה טהרה בויז'ניץ אלעד (צילום: מ. ש. שטיגליץ)
חנוכת מקווה טהרה בויז'ניץ אלעד (צילום: מ. ש. שטיגליץ)
חנוכת מקווה טהרה בויז'ניץ אלעד (צילום: מ. ש. שטיגליץ)
חנוכת מקווה טהרה בויז'ניץ אלעד (צילום: מ. ש. שטיגליץ)
חנוכת מקווה טהרה בויז'ניץ אלעד (צילום: מ. ש. שטיגליץ)
חנוכת מקווה טהרה בויז'ניץ אלעד (צילום: מ. ש. שטיגליץ)
חנוכת מקווה טהרה בויז'ניץ אלעד (צילום: מ. ש. שטיגליץ)
חנוכת מקווה טהרה בויז'ניץ אלעד (צילום: מ. ש. שטיגליץ)
חנוכת מקווה טהרה בויז'ניץ אלעד (צילום: מ. ש. שטיגליץ)
חנוכת מקווה טהרה בויז'ניץ אלעד (צילום: מ. ש. שטיגליץ)
חנוכת מקווה טהרה בויז'ניץ אלעד (צילום: מ. ש. שטיגליץ)
חנוכת מקווה טהרה בויז'ניץ אלעד (צילום: מ. ש. שטיגליץ)
חנוכת מקווה טהרה בויז'ניץ אלעד (צילום: מ. ש. שטיגליץ)
חנוכת מקווה טהרה בויז'ניץ אלעד (צילום: מ. ש. שטיגליץ)
חנוכת מקווה טהרה בויז'ניץ אלעד (צילום: מ. ש. שטיגליץ)
חנוכת מקווה טהרה בויז'ניץ אלעד (צילום: מ. ש. שטיגליץ)
חנוכת מקווה טהרה בויז'ניץ אלעד (צילום: מ. ש. שטיגליץ)

