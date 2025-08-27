הגאון רבי משה שטרנבוך בפתיחת הזמן ( צילום: יעקב כהן )

עם תחילת זמן אלול, כאשר המוני בני הישיבות חזרו מבין הזמנים להיכלי הישיבות הקדושות, התחילו את הזמן בהיכל ישיבתו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך בתנופה אדירה.