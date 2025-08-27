עם תחילת זמן אלול, כאשר המוני בני הישיבות חזרו מבין הזמנים להיכלי הישיבות הקדושות, התחילו את הזמן בהיכל ישיבתו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך בתנופה אדירה.
ישיבתו של הגר"מ שטרנבוך ברמת בית שמש, מונה מאות בחורים ולמרות גילו המופלג, מגיע הגר"מ בכל שבוע לקריית הישיבה בבית שמש למסור שיעור כללי שבועי, על הסוגיות הנלמדות בהיכל הישיבה.
עם פתיחת הזמן, הופיע השבוע הפוסק בהיכל הישיבה ומסר שיעור כללי על הסוגיא הנלמדת בישיבה בפרק 'שנים אוחזין', כדרכו מידי שבוע בשבוע.
עם סיום השיעור פנה פוסק הדור בבקשה אישית ונרגשת מהבחורים לרגל חודש אלול: אבקש להשתדל בחודש אלול ללמוד עוד ולחטוף עוד זמן ללימוד התורה, ופחות לדבר על החדשות שבדרך כלל משתנים מיום ליום והם רק השערות.
לאחר השיחה זכו הבחורים לעבור מול פני הקודש להתברך.
