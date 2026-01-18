כיכר השבת
דרמה בהיכל התורה

"אם יבואו לעצור אתכם": עצה מפתיעה לבני הישיבה בשיא משבר הגיוס

מאות בחורים, עשרות רבנים ורגע אחד של התעלות שאי אפשר לשכוח. בהיכל ישיבת 'לב אליהו' חגגו את סיום הש"ס בשילוב הכנסת ספר תורה, אך היה זה המסר החד של הרב שמואל זעפראני על "המעצרים" שגנב את ההצגה | תיעוד מרגש של כבוד התורה שאינו פוסק (עולם הישיבות)

1תגובות
מעמד לכבודה של תורה ישיבת לב אליהו (צילום: דודי קליין)
מעמד לכבודה של תורה בישיבת לב אליהו (צילום: דודי קליין)

היכל ישיבת "לב אליהו" בשכונת רמת שלמה בירושלים התמלא השבוע עד אפס מקום בשילוב נדיר של שמחה, דמעות ועוצמה תורנית.

המעמד היה כפול:

סיום הש"ס שלמדו הבחורים בהתמדה עילאית, והכנסת ספר תורה מפואר שנכתב בהידור רב.

על רקע הסערות הציבוריות המלוות את עולם הישיבות בתקופה האחרונה, פנה ראש הישיבה הגר"ש זעפראני לבחורים והעניק להם "נשק" רוחני.

"אם באים לעצור אתכם," אמר, "תגידו להם: אנחנו כבר עצורים בתורה. זהו סודו של חג העצרת. מי שמוסר את נפשו ומעסיק את עצמו בתורה, הוא החופשי האמיתי."

הזיכרון שהפך למנוע צמיחה והלימוד המאומץ של כל מסכתות הש"ס על ידי בני הישיבה הוקדש לזכרו של ראש הישיבה הגאון רבי יעקב זכריה זצ"ל, שנסתלק לבית עולמו, וכן לעילוי נשמת ידיד הישיבה הרב רפאל הלוי.

במעמד נשאו דברים הראשל"צ הגר"י יוסף, הגרי"ח סופר ר"י כף החיים, הגאב"ד הגר"ש זעפראני, ראש הישיבה הגאון רבי עובדיה חזן, ראש ישיבת לב אליהו לצעירים הגאון רבי אלחנן שרהבני, רבני הישיבה ומנכ"ל הישיבה הרב מאיר זכריה.

מעמד לכבודה של תורה בישיבת לב אליהו (צילום: דודי קליין)
מעמד לכבודה של תורה בישיבת לב אליהו (צילום: דודי קליין)
מעמד לכבודה של תורה בישיבת לב אליהו (צילום: דודי קליין)
מעמד לכבודה של תורה בישיבת לב אליהו (צילום: דודי קליין)
מעמד לכבודה של תורה בישיבת לב אליהו (צילום: דודי קליין)
מעמד לכבודה של תורה בישיבת לב אליהו (צילום: דודי קליין)
מעמד לכבודה של תורה בישיבת לב אליהו (צילום: דודי קליין)
מעמד לכבודה של תורה בישיבת לב אליהו (צילום: דודי קליין)
מעמד לכבודה של תורה בישיבת לב אליהו (צילום: דודי קליין)
מעמד לכבודה של תורה בישיבת לב אליהו (צילום: דודי קליין)
מעמד לכבודה של תורה בישיבת לב אליהו (צילום: דודי קליין)
מעמד לכבודה של תורה בישיבת לב אליהו (צילום: דודי קליין)
מעמד לכבודה של תורה בישיבת לב אליהו (צילום: דודי קליין)
מעמד לכבודה של תורה בישיבת לב אליהו (צילום: דודי קליין)
מעמד לכבודה של תורה בישיבת לב אליהו (צילום: דודי קליין)

האות האחרונה והריקוד הסוער שיאו של האירוע נרשם כאשר הרב אליהו משה הכהן סבן, שפיקד על המיזם הכביר של סיום הש"ס, חתם את המסכת האחרונה.

מיד לאחר מכן הושלמו האותיות האחרונות בספר התורה החדש, וההיכל הפך לים של שירה וזמרה.

הרבנים חיזקו בדבריהם את הבחורים העומדים בחזית הלימוד בתקופה זו, והדגישו כי התשובה הטובה ביותר לכל הניסיונות היא עוד שורה של גמרא ועוד דף של הספק.

האירוע ננעל בריקודים סוערים לכבודה של תורה שנמשכו שעות ארוכות, כאשר ספר התורה המפואר נישא אל ארון הקודש, מסמל את המשכיות הרבצת התורה ב"לב אליהו".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (38%)

לא (62%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
מרן הראשל"צ אמר שגם בטלנים לא הולכים לצבא, כי הישיבות לא נועדו רק לייצר תלמידי חכמים, והאיסור להתגייס הוא לא משום ביטול תורה, הישיבות מטרתם שיצאו שומרי תורה ומצוות, מהצבא יוצאים מחללי שבת, ולכן גם מי שאין לו טעם בלימוד, חייב ללמוד בישיבה קדושה והצבא הוא שמד.
אברך בן תורה מבני ברק

עוד בעולם הישיבות

דרמה בהיכל התורה

||
1

לקיים בנו חכמי ישראל

|

הפתיע את הבחורים

|

ומי עבר לפני התיבה?

||
1

צפו בגלריה

||
2

"הם פוחדים מהאמת"

||
8

מותר לשוחח עם בן ישיבה שהתגייס?

||
34

ביוזמת ראשי הישיבה

||
2

מבורו פארק למושב חמד

||
1

הכנה דרבה

|
ש
נחמן שטרנהרץ|מקודם

צפו בתיעוד

|

"הדור צריך לדעת"

||
2

אשרי עין ראתה

||
2

כך חגגו התלמידים

|

בהשתדלות ראשי הישיבה 

||
10

נאמר שהוא בעד החוק

||
13

הרצוי והמצוי

||
20

לאחר כחצי שנה של מחלה

||
7

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר