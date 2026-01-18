היכל ישיבת "לב אליהו" בשכונת רמת שלמה בירושלים התמלא השבוע עד אפס מקום בשילוב נדיר של שמחה, דמעות ועוצמה תורנית.

המעמד היה כפול:

סיום הש"ס שלמדו הבחורים בהתמדה עילאית, והכנסת ספר תורה מפואר שנכתב בהידור רב.

על רקע הסערות הציבוריות המלוות את עולם הישיבות בתקופה האחרונה, פנה ראש הישיבה הגר"ש זעפראני לבחורים והעניק להם "נשק" רוחני.

"אם באים לעצור אתכם," אמר, "תגידו להם: אנחנו כבר עצורים בתורה. זהו סודו של חג העצרת. מי שמוסר את נפשו ומעסיק את עצמו בתורה, הוא החופשי האמיתי."

הזיכרון שהפך למנוע צמיחה והלימוד המאומץ של כל מסכתות הש"ס על ידי בני הישיבה הוקדש לזכרו של ראש הישיבה הגאון רבי יעקב זכריה זצ"ל, שנסתלק לבית עולמו, וכן לעילוי נשמת ידיד הישיבה הרב רפאל הלוי.

במעמד נשאו דברים הראשל"צ הגר"י יוסף, הגרי"ח סופר ר"י כף החיים, הגאב"ד הגר"ש זעפראני, ראש הישיבה הגאון רבי עובדיה חזן, ראש ישיבת לב אליהו לצעירים הגאון רבי אלחנן שרהבני, רבני הישיבה ומנכ"ל הישיבה הרב מאיר זכריה.