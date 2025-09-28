מכל קצווי תבל: ראש השנה בחצה"ק סערט ויז'ניץ | תיעוד ענק
תיעוד ענק מערב ומוצאי ראש השנה בחצר הקודש סערט ויז'ניץ במרכז החסידות בחיפה, לשם הגיעו אלפי חסידים מכל קצווי תבל לשהות בצל האדמו"ר בימי הרת עולם | לאחר טיש נעילת החג, זכו הציבור לעבור מול פני הקודש להתברך בכל מילי דמיטב (חסידים)
איך מחקר אנתרופולוגי באפריקה הפך לניצוץ שמסיר את ההפרדה בין תנ"ך לישראל של היום ואיך לימוד תניא בכיכר הבימה פתח לב שחיפש אמת? | ד"ר אלעד בן אלול מספר ביושרה על שבת ראשונה שנבנתה צעד אחר צעד, על הפחד מהסטיגמה באקדמיה ועל המשפט ששינה כיוון בהרצאה של הרב מניס פרידמן | הפרק השני של "איך חזרתי בתשובה" בהנחיית יוסי עבדו • צפו (ערב כיפור)
הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף יצא בקריאה נחרצת לציבור לחסן את הילדים נגד מחלת החצבת, והדגיש כי על פי ההלכה זוהי חובה קדושה המצילה חיים, ומי שלא מחסן הוא שופך דמים ע"פ התורה | צפו בדברים המלאים (חרדים)
כפי המסורת שהונהגה בזמן מרן הגראי"ל שטיינמן, ראש הישיבה הגר"ד לנדו, עלה לירושלים כדי למסור שיחת חיזוק מיוחדת לרגל עשרת ימי תשובה | בין יתר דבריו אמר רה"י: "כל היישוב חייב את חייו לאברכי הכוללים ולבני הישיבות שמתמסרים ללמוד את התורה בכל זמן ובכל מצב, ורק בזכות לימודם, העם היושב בציון זוכה להתקיים בארץ ישראל" (חדשות חרדים)
לאור ההצלחה, כללית ובית ההוראה "מחוברים לתורה" בראשות הרב נפתלי וסרמן ממשיכים גם השנה בשירות החדשני: בוט-בווצאפ המעביר את השאלות אל הרופאים והרבנים בצורה אנונימית, והמענה מהיר ומיידי לשאלות הציבור לצום יום כיפור (חרדים)
רגעים של רטט וחלחלה נרשמו במהלך דרשת שבת שובה שמסר הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, בהיכל ביהמ"ד הגדול של חסידות דושינסקיא בירושלים, פרץ הפוסק בבכי נסער כשדיבר על גזירת הגיוס. "ראשי השלטון נוהגים כגרועים שבאומות", זעק בכאב עצור | צפו בתיעוד (חרדים)
לקראת השנה החדשה התקבל מנכ"ל ומייסד ארגון 'קמא-טק' במעונו של הגרב"ד פוברסקי | לאחר שהציג בפני ראש הישיבה את הפעילות, בירך ראש הישיבה: "אתם דואגים לפרנסה מכובדת לאלפי נשות אברכים, זו זכות עצומה" (חרדים)
שריפה ענקית שפרצה בבניין מגורים בעמנואל בערב שב"ק הסתיימה ללא נפגעים הודות לפעילות מהירה ומקצועית של כוחות חילוץ והצלה חרדיים | האירוע הוכיח את יכולות הקהילה החרדית במצבי חירום | ארי קופרשטוק מגיש תיעוד ענק מהאירוע שהפכה לשיחת היום בכל המועצה האזורית בשומרון (חרדים)
בימים הנוראים כולנו מחפשים זכות שתעמוד לנו לכתיבה וחתימה טובה • מהרח''ו הקדוש תלמידו של האר''י הקדוש כותב כי מי שעושה פדיון נפש כסדרו – בודאי ישלים שנתו! • מדובר בהבטחה נדירה שאין כמותה, שנטועה במסורת הקבלה הקדומה
בבית הכנסת הספרדי המרכזי בשכונת רמת אלחנן, נאלצו באשמורת הבוקר (ראשון) לומר את הסליחות, לפני הנץ החמה, בחושך ולאור פנסים, בשל הפסקת חשמל ששררה בשכונה | באמירת הסליחות השתתף רב בית הכנסת ורבה של בני ברק הגאון רבי מסעוד בן שמעון | צפו בתיעוד (חרדים)
במעמד נדיר ומרומם, העניק הגר"י זילברשטיין, ברכה מטלטלת שטרם נשמעה כמותה, לתורמי ארגון הקודש "בוני עולם". דבריו, שנאמרו בהתרגשות גדולה ומיוחדת במינה, גילו את החשיבות העצומה שיש לגר"י זילברשטיין לעוזרים והמסייעים לזוגות המצפים לילדים (חרדים)
רה"ע אלעד לשעבר ישראל פרוש נעצר בעת שהפגין מול בית היועצת המשפטית לממשלה במחאה על מעצר תלמידי ישיבה |פרוש: "עוצרים אותי על תקיעת שופר בארץ ישראל" | ח"כ אייכלר תקף: "המערכת השלטונית נוהגת אפליה ואיבה גלויה ליהודים חרדים,מדינת ישראל איננה מדינת חוק אלא דיקטטורה" (חרדים)
