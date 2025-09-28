כיכר השבת
במרכז החסידות בחיפה

מכל קצווי תבל: ראש השנה בחצה"ק סערט ויז'ניץ | תיעוד ענק

תיעוד ענק מערב ומוצאי ראש השנה בחצר הקודש סערט ויז'ניץ במרכז החסידות בחיפה, לשם הגיעו אלפי חסידים מכל קצווי תבל לשהות בצל האדמו"ר בימי הרת עולם | לאחר טיש נעילת החג, זכו הציבור לעבור מול פני הקודש להתברך בכל מילי דמיטב (חסידים)

ראש השנה בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
ראש השנה בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
ראש השנה בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
ראש השנה בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
ראש השנה בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
ראש השנה בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
ראש השנה בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
ראש השנה בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
ראש השנה בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
ראש השנה בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
ראש השנה בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
ראש השנה בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
ראש השנה בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
ראש השנה בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)
ראש השנה בחצה"ק סערט ויז'ניץ (צילום: יוסי לוי)

