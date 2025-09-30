לְתַקֵּן אֶת שָׁרְשָׁהּ בקודש פנימה: ראש הישיבה והתרנגול בחדר הספרים יומיים לפני יום הכיפורים, הובא אל חדר הספרים במעונו של ראש הישיבה הגאון הרב ברוך דב פוברסקי תרנגול, ובמעמד רווי הוד ערך עימו ראש הישיבה את מנהג פדיון הכפרות | הצלם שוקי לרר הנציח את המעמד המרגש (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 11:06