בקודש פנימה: ראש הישיבה והתרנגול בחדר הספרים

יומיים לפני יום הכיפורים, הובא אל חדר הספרים במעונו של ראש הישיבה הגאון הרב ברוך דב פוברסקי תרנגול, ובמעמד רווי הוד ערך עימו ראש הישיבה את מנהג פדיון הכפרות | הצלם שוקי לרר הנציח את המעמד המרגש (חרדים)
הצלם שוקי לרר יצא גם השנה לתעד את רגעי ההוד ממנהג הכפרות בלב עיר התורה והחסידות, בני ברק | בגלריה מרהיבה שצילם, נראים תושבי העיר כשהם מקיימים את המנהג יחד עם בני משפחותיהם על תרנגולים, ובהמשך נצפו התושבים עומדים בתור מסודר אצל שוחטים יראי שמיים, בכדאי לשחוט את העופות בשיא ההידור (חרדים)
כמדי שנה, רבים שואלים מה מומלץ לאכול בסעודה מפסקת אך חשוב להדגיש שיש חשיבות לניהול נכון של האכילה לאורך כל היום ולא רק בסעודה מפסקת כי זה יסייע לכם להתמודד עם הצום בצורה טובה יותר, ולשמור על ריכוז מיטבי בתפילות היום הקדוש (חרדים, בריאות)
לקראת חג הסוכות הקרב ובא, נצפה אתמול (שני) ראש הישיבה, הגאון רבי משה צדקה, כשהוא מסכך את סוכתו במעונו בעיה"ק ירושלים | ראש הישיבה ציין כי מאז חתונתו הוא נהג שלא לסכך לפני יום הכיפורים. אולם השנה, בשל סמיכות החג ליום הקדוש, הוא החליט לסטות ממנהגו ולסכך מבעוד מועד תוך שהוא מציין כי במוצ''ש הוא ישלים על ידי זריקת ענף אחרון כדי להתמיד במנהגו שהוא נוהג זה כ - 70 שנה | המעמד המיוחד תועד על ידי הצלם דוד ארזני (חרדים)
לראשונה אי פעם, יתכנסו היום - יום ג' בערב, מניין תלמידי חכמים מופלגים במעונו של המשגיח ר' דן סגל ויעתירו לרפואתם של חולי ישראל ולביטול כל הגזירות | הרב חנניה צ'ולק במסר מהדהד לעם ישראל "הקב"ה משלם מידה כנגד מידה" | מהרו למסור שמות (חרדים)
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ובכירים בממשל אירחו אתמול בחדר הסגלגל בבית הלבן, זמן קצר אחרי שעזב את המקום ראש הממשלה נתניהו, משלחת של שלוחי חב"ד בארצות הברית | טראמפ קיבל תזכורת לתרומת אביו לבית כנסת - עם העתק מהשלט המעיד על התרומה, וקופת צדקה מכסף (בעולם)
המונים התכנסו בבית המדרש "יביע אומר" בבני ברק, למעמד הסליחות המרכזי בראשות הגאון הרב יגאל כהן, מגדולי מזכי הרבים - 48 שעות ליום הכיפורים | לפני התיבה עבר החזן ר' מאור חוביבה • צפו בשידור חוזר (ימי סליחות)
המשטרה הזמינה לחקירה שישה נערים קטינים, הגדול שבהם בן 14, בחשד להשחתת קברים בבית העלמין בבני ברק - בין היתר את קברו של ראש הישיבה הגר"מ מאזוז זצ"ל | מבדיקה שנערכה הרקע להשחתה הוא קטטה ומעשה קונדס ביניהם (משטרה)
"חיי בילויים ותענוגות רגעיים, שבסופם נשאר לבד עם השאלה שמסרבת להיפרד: איך נהניתי - והלב עדיין ריק?", כך מתאר עזרא רז את קו השבר שממנו יצא לדרך. בוקר אחד, בדרך לעבודה, מול הזריחה, הוא אמר לעצמו ולבורא: 'אין סיכוי שזו התכלית שבשבילה באתי לעולם, תקרב אותי אליך. אני רוצה לגלות את האמת' | הפרק השלישי של "איך חזרתי בתשובה" בהנחיית יוסי עבדו • צפו (כיפור)
כפי מנהג המקום, יצא הגה"צ גאב"ד מלבורן למעמד ברכת האילנות בעונת האביב האוסטרלית, בהתאם לפסיקת גדולי ישראל המתאימה את המנהג לחצי הכדור הדרומי | המעמד התקיים בחצר ביתו של אחד מגדולי הנגידים בקהילה במלבורן | צפו (חרדים)
כשהמשפיע החסידי הגאון החסידי רבי מנשה ישראל רייזמן נאלץ לעיין ב'מורה נבוכים' שנחשב בעייתי, הוא הסביר זאת כך: "אע"פ שבדרך כלל אין מסתכלים במורה נבוכים, מ"מ כשהרמ"א מביא משם הורתי היתר לעצמי לעיין במקור הדברים" | ישראל שפירא עם הפולמוס ההיסטורי (חרדים)
הן התחילו מעסק קטן: משרד אדריכלות, ניהול פיננסי, שירותים מקצועיים. אבל כשהדלתות נפתחו לעולם התשתיות, הן הבינו שהמקצוע שלהן הוא רק ההתחלה. כך נשים חרדיות נכנסות למגרש הגדול - התעשיות שמעצבות את העתיד של ישראל (חרדים)
לאור מקרי המוות רח"ל עקב אי התחסנות לחצבת - הראש"ל הגר"ד יוסף השמיע בפגישה עם מנכ"ל מאוחדת ונציגי הקופה למגזר החרדי, קריאה נחרצת להורים להתחסנות ולבדיקות מוקדמות | הורים המונעים חיסונים מילדיהם "אינם יכולים להיקרא שומרי תורה ומצוות", אמר מרן הראש"ל והתריע בחריפות מפני 'רבנים מקובלים' שמונעים מאנשים לפנות לרופאים (בריאות, חרדים)
