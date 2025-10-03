כיכר השבת
יממה עם הרב

מהדלקת הנרות, ועד לנוי סוכה | יום כיפור אצל חכם ניסים בן שמעון

קבלו הצצה נדירה לסדר יומו העמוס של הגה"צ חכם ניסים בן שמעון ביום הכיפורים האחרון | מהדלקת נרות הזיכרון, דרך התפילות בבית המדרש 'אור החיים', ועד להכנות לחג הסוכות (חרדים)

ערב ומוצאי יום כיפור אצל הגאון רבי ניסים בן שמעון (צילום: ש.פ.ה.)

בערב יום הכיפורים לאחר אמירת תפילה זכה, הדליק הגה"צ חכם ניסים בן שמעון, נרות בביתו לזכרם של צדיקי חכמי ישיבת 'פורת יוסף'. את תפילות היום הקדוש ערך בבית מדרשו 'אור החיים' ברחוב רבי עקיבא בבני ברק, שם עבר לפני התיבה בתפילות מוסף, נעילה וערבית של מוצאי היום הקדוש.

לאחר תפילת ערבית, יצא הרב עם תלמידיו לחצר בית המדרש, שם ערך ברוב הוד והדר את ברכת הלבנה.

ומיד לאחר ההבדלה, מתוך התרגשות והכנה לחג הסוכות, קיבל הרב מנכדו חביבו, הבחור משה לוי, תמונה נדירה של אביו – הגה"צ חכם מנצור בן שמעון זצוק"ל – בכדי לתלותה בסוכה ולהשרות קדושה ברוח חג הסוכות הקרב ובא.

הגאון רבי ניסים בן שמעון בתפילה זכה (צילום: שוקי לרר)
