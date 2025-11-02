צמרת 'רמת גן' בחתונה: בתו של הרב ויזל נישאה עם נכד שר התורה

אדמו"רים ורבנים נעלים ומכובדים נטלו חלק בשמחת שבע הברכות לרגל נישואי הכלה, בתו של הגאון רבי מרדכי בונם זילברברג, רבה של שיכון ה' בבני ברק | בין האדמו"רים שבלטו בשמחה, היו האדמו"רים מלעלוב וסאדיגורה המתגוררים בשכונה, וכן המשפיע הגה"צ המקובל רבי שמעון גלאי לצד עוד רבנים מכובדים (חרדים)
ימים אחדים לאחר "עצרת המיליון" ההיסטורית, הצלם מ. אדלר מגיש זוויות צילום חדשות ודרמטית| אדלר תיעד את אותם הצעירים שלא חששו להסתכן ולטפס לגובה רב "לקדש שם שמים" כשהם מטפסים על עגורני בנייה במתחם העצרת, ואף חדרו לאתרי בנייה סגורים, כשהם מטפסים אל הקומות הגבוהות – ללא פחד ומורא | התיעוד המטלטל מציג את תעוזת הצעירים, שבחרו בנקודות תצפית מסוכנות אלו מתוך רצון למחות על רוע הגזירה (חרדים)
בסיעות החרדיות מתחילים להפנים שחוק הגיוס שוב מתרחק מהישג יד וחקיקה | לפי המסתמן היועצת המשפטית לוועדת החוץ והביטחון מתנגדת לחלק מהסעיפים המוצעים בחוק ולא סביר שתהיה תמיכה משפטית של היועצת המשפטית לכנסת (חרדים, פוליטי)
הראשון לציון, הגאון רבי יצחק יוסף, התייחס בשיעורו השבועי לשאלת ביאת המשיח לפני סוף העולם | הראשל"צ הסביר כי "מקסימום בעוד 15 שנה יבוא המשיח, ובעוד 215 שנה יסתיים העולם". לדבריו, יש להעמיד על דיוקם את מי שטוענים כי העולם עתיק בהרבה | בשיעור השבועי השתתף הגרש"ב סורוצקין, שכובד להיות הרב המקדים לשיעור (חרדים, מדע)
שעות אחדות לפני הקריסה, נכנס צלם פלאש 90, חיים גולדברג, לקבר רחל אמנו ביום ההילולא, ותיעד המוני יהודים, שהגיעו עם צאת השבת, לשפוך ליבם ונפשם ליד ציונה של האם - רחל אמנו, זו שכבר אלפי שנים שומעת צרות בניה ומבקשת רחמים לפני כיסא הכבוד | צפו בתיעוד עוצמתיים של תפילה ודמעה, קולות תחינה ובקשה לגאולה, לזיווגים, לרפואה ולישועות (חרדים)
אות החיים שהתקבל אחרי שנה והשם המלא שנחשף אחרי 20 שנה | בליל הילולת רחל אמנו, הרה"ר לישראל הרב קלמן מאיר בר, חשף בעדות מכלי ראשון על הישועות שראו משפחות חטופים בציון הקדוש של רחל אמנו ע"ה בהילולה בשנה שעברה | צפו (חרדים)
מאות אוטובוסים ורבבות מתפללים נוהרים הערב לקבר רחל לרגל יום ההילולא – אך תיעודים מהשטח מראים עומסים כבדים, ניסיונות השתלטות וקריסה לוגיסטית מוחלטת |המשטרה: המתפללים שהגיעו החלו להפר את הסדר בניסיון להיכנס בכוח למתחם הקבר, שהיה עמוס ובתפוסה המרבית המותרת (חרדים)
בסיומה של תקופה מיוחדת שבה אלפי בני ישיבות מכל רחבי הארץ עמלו ויגעו בלימוד ספר 'חפץ חיים' בעיון במסגרת תחרות חתן השלום הארצית שע"י משמרת השלום, נערך המבחן הפומבי בראשות גדולי ומאורי הדור | בשיאו נערך מעמד הכתרת “חתן השלום” שנחרת בדברי הימים של עולם הישיבות וציין שיא חדש בפרויקט "סמא דחיי" שמוביל "משמרת השלום" למען הפצת הלכות שמירת הלשון בקרב בני הישיבות | צפו בתיעוד (חרדים)
היזהרו: פריצה מזעזעת למכשירי הסריקה העצמית ברשתות המזון החרדיות חושפת ילדים ומבוגרים לתכנים חמורים. ארגון 'טהרתינו' בהודעת אזהרה דרמטית: "ראייה אחת פסולה – הנזק בלתי הפיך" | הארגון קורא להימנע משימוש עד לתיקון הבעיה | כל הפרטים על האזהרה (חרדים)
קרב של ממש התחולל בבד"ץ ה'עדה החרדית' - מאבק אימתנים על ההשתתפות גדולי הרבנים בעצרת המיליון | הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך הכריע והוציא קריאה להשתתפות בעצרת נגד גזירת הגיוס בתנאי שיקבלו התחייבות כי 'דבר העצרת' ידרוש את החזר הפטור הגורף לבחורי הישיבות כפי שהיה נהוג עד היום | עם כל זה ניסו עדיין גורמים קיצוניים למנוע הגעתם של גדולי ישראל למעמד, אולם לא צלחה ידם, וגדולי אבירי התורה הופיעו בהדרתם לעיני קהל עם ועדה (חרדים)
פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': הברכות שניתנו לאברהם בפרשת לך-לך מלמדות עיקרון נצחי: הקב״ה רוצה שלא רק נתברך על ידו, אלא שנהיה מקור ברכה לאחרים. “ואברכה מברכיך” — מי שמברך את חברו באמת, זוכה שהשמיים מברכים אותו באותו תחום שבירך את חבירו. כך דורשים על הפסוק “טוב עין הוא יבורך”: אל תיקרי יבורך אלא יברך. כשאנחנו מפיצים טוב - הוא שב אלינו (יהדות)
