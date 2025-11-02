ענבי הגפן צמרת 'רמת גן' בחתונה: בתו של הרב ויזל נישאה עם נכד שר התורה הגאון רבי אשר ויזל, רב מרכז רמת גן ומ"מ רב העיר גבעתיים, חיתן את בתו עם נכדו של הגרא"י קנייבסקי בנו של שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי זצ"ל • הרבנים הראשיים והצמרת הרמת - גנית הגיעה להשתתף (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 20:51