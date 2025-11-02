כיכר השבת
ענבי הגפן

צמרת 'רמת גן' בחתונה: בתו של הרב ויזל נישאה עם נכד שר התורה

הגאון רבי אשר ויזל, רב מרכז רמת גן ומ"מ רב העיר גבעתיים, חיתן את בתו עם נכדו של הגרא"י קנייבסקי בנו של שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי זצ"ל • הרבנים הראשיים והצמרת הרמת - גנית הגיעה להשתתף (חרדים)

שמחת נישואי בת הרב אשר ויזל (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בת הרב אשר ויזל (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בת הרב אשר ויזל (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בת הרב אשר ויזל (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בת הרב אשר ויזל (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בת הרב אשר ויזל (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בת הרב אשר ויזל (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בת הרב אשר ויזל (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בת הרב אשר ויזל (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בת הרב אשר ויזל (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בת הרב אשר ויזל (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת נישואי בת הרב אשר ויזל (צילום: באדיבות המצלם)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחדשות חרדים

שמח תשמח

|

חמירא סכנתא מאיסורא

|

"התנגדות לסעיפים מרכזיים"

||
3

ומי צריך לברך ברכת הגומל?

||
3

מיליוני צפיות

||
5

מִנְעִי קוֹלֵךְ מִבֶּכִי

||
1

ושבו מארץ אויב

||
2

"חיי אדם עומדים מעל לכל"

||
16

תיעודים מדאיגים 

||
17

פרסום ראשון 

||
2

והנגיד שזכה לברכה אישית

|

סערה חדשה בפתח? 

||
46

קרע פנימי מטלטל

||
5

"הגעתי למציאות זוהרת"

||
5

תלמיד חכם, ברגע!

|

יוסי אליטוב מגיש:

|
לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר