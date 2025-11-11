כיכר השבת
סגירת מעגל מיוחדת

הרב יגאל כהן התרגש: "מרן הרב עובדיה זצ"ל מחזיר לי על הנאמנות שהייתה לי כלפיו"

המונים חגגו בשמחת האירוסין של בת הגאון רבי יגאל כהן עם החתן בן הגאון רבי אליהו שטרית | בדברי התודה שנשא אבי הכלה בשמחה, שיתף את המשתתתפים ברגשותיו כלפי החתן דנן שנולד בברכתו של מרן הגר"ע יוסף זי"ע - תוך שהוא מתבטא: "מרן הרב עובדיה מחזיר לי על הנאמנות" | צפו בתיעוד מלא של השמחה (חרדים) 

שמחת אירוסי בת הגאון רבי יגאל כהן (צילום: באדיבות המצלם)

המונים חגגו בשמחת האירוסין השבוע בבני ברק לכלה, בת הגאון רבי יגאל כהן, ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית, עם החתן הבה"ח דוד ברוך שיטרית, מבכירי ישיבת 'יסודות התורה' בתל אביב, בן הגאון רבי אליהו שיטרית – אשר זכה ללמוד בחברותא עם מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל.

במהלך השמחה נשא אבי הכלה, הגר"י כהן, דברי תורה וחיזוק בפני הקהל הנרגש. בדבריו, שיתף הגר"י בתחושה מיוחדת המלווה אותו לנוכח השידוך המפואר:

"אני מרגיש שהערב הזה הוא סגירת מעגל מיוחדת עבורי", אמר הגר"י כהן בדמעות של שמחה, "ואני חש שמרן זצוק"ל בעצמו מחזיר לי על הנאמנות הגדולה שהייתה לי כלפיו."

הגר"י הרחיב והסביר כי הוא רואה בשידוך זה גמול משמים, בכך שזכה לחתן מיוחד, אשר נולד בברכתו של מרן זצ"ל. זאת, לאור קרבתו המיוחדת של אבי החתן, הגאון רבי אליהו שיטרית, אשר טרח ועמל במסירות נפש רבה להוצאתם המהודרת של ספרי מרן הקדושים לאור עולם.

בסיום מעמד ה'לחיים', ענד הגר"י כהן את שעון הזהב על ידו של החתן, כנהוג בתפוצות ישראל. מיד לאחר מכן פצחו הקהל בריקודים סוערים של שמחה, אשר נמשכו עד השעות הקטנות של הלילה, בסימן 'קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול כלה'.

שמחת אירוסי בת הגאון רבי יגאל כהן (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת אירוסי בת הגאון רבי יגאל כהן (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת אירוסי בת הגאון רבי יגאל כהן (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת אירוסי בת הגאון רבי יגאל כהן (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת אירוסי בת הגאון רבי יגאל כהן (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת אירוסי בת הגאון רבי יגאל כהן (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת אירוסי בת הגאון רבי יגאל כהן (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת אירוסי בת הגאון רבי יגאל כהן (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת אירוסי בת הגאון רבי יגאל כהן (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת אירוסי בת הגאון רבי יגאל כהן (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת אירוסי בת הגאון רבי יגאל כהן (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת אירוסי בת הגאון רבי יגאל כהן (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת אירוסי בת הגאון רבי יגאל כהן (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת אירוסי בת הגאון רבי יגאל כהן (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת אירוסי בת הגאון רבי יגאל כהן (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת אירוסי בת הגאון רבי יגאל כהן (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת אירוסי בת הגאון רבי יגאל כהן (צילום: באדיבות המצלם)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (88%)

לא (12%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחדשות חרדים

בר המצווה שלא התקיימה

|

סגירת מעגל מיוחדת

|

תלמיד חכם, ברגע!

|

שמחה גדולה

|

חתן המצוות הרשים בפלפול

||
1

תיעוד ממסע ההלוויה

|

צפו בגלריה

|

כמו נשיא ארה"ב

||
2

סוף סוף בשורה אמיתית לעיר

||
3

תלמיד חכם, ברגע!

|

בנין עדי עד

||
1

"אוי אוי אוי" | המכתב המלא

||
2

הוא אולי רוצה לעשות רע

|

חשש מפני הבאות

|

בעקבות הפרסום ב'כיכר'

||
6
לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר