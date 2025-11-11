המונים חגגו בשמחת האירוסין השבוע בבני ברק לכלה, בת הגאון רבי יגאל כהן, ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית, עם החתן הבה"ח דוד ברוך שיטרית, מבכירי ישיבת 'יסודות התורה' בתל אביב, בן הגאון רבי אליהו שיטרית – אשר זכה ללמוד בחברותא עם מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל.

במהלך השמחה נשא אבי הכלה, הגר"י כהן, דברי תורה וחיזוק בפני הקהל הנרגש. בדבריו, שיתף הגר"י בתחושה מיוחדת המלווה אותו לנוכח השידוך המפואר:

"אני מרגיש שהערב הזה הוא סגירת מעגל מיוחדת עבורי", אמר הגר"י כהן בדמעות של שמחה, "ואני חש שמרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל בעצמו מחזיר לי על הנאמנות הגדולה שהייתה לי כלפיו."

הגר"י הרחיב והסביר כי הוא רואה בשידוך זה גמול משמים, בכך שזכה לחתן מיוחד, אשר נולד בברכתו של מרן זצ"ל. זאת, לאור קרבתו המיוחדת של אבי החתן, הגאון רבי אליהו שיטרית, אשר טרח ועמל במסירות נפש רבה להוצאתם המהודרת של ספרי מרן הקדושים לאור עולם.

בסיום מעמד ה'לחיים', ענד הגר"י כהן את שעון הזהב על ידו של החתן, כנהוג בתפוצות ישראל. מיד לאחר מכן פצחו הקהל בריקודים סוערים של שמחה, אשר נמשכו עד השעות הקטנות של הלילה, בסימן 'קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול כלה'.