הראשל"צ הגרש"מ עמאר בטבריה: "אלו ימי רחמים מיוחדים לתפילה"

בליל שישי האחרון, חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, זכו מאות להתחזק באמירת הסליחות בחצות הלילה בציון התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס זיע"א. באופן מיוחד, המעמד המרומם זכה לנוכחותו של הראשון לציון ורבה של ירושלים, הגאון הרב שלמה משה עמאר.

הראשל"צ הגיע לציון הקדוש והצטרף לקהל שהגיעו מכל קצוות הארץ לעורר רחמים ותחנונים לרגל הימים הנוראים המתקרבים. לפני תחילת אמירת הסליחות, נשא הרב דברי חיזוק והתעוררות נלהבים בפני הקהל הרחב. בדבריו, עמד על גודל מעלת הימים הללו ועל כוחה של התשובה, תוך שהוא קורא לציבור להרבות בתפילה ובתורה.

לפני התיבה לאמירת הסליחות ניגשו שליחי הציבור הרב ניסים זאב ובנו הרב יוסף זאב, שהקדימו תפילה ותחינה. בתום המעמד המרומם, ניגש הראשל"צ לתפילה חרישית בציונו של התנא רבי מאיר, הדליק נר לעילוי נשמתו והעתיר בתפילה על כלל ישראל.