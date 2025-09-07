כיכר השבת
בציון התנא 

הראשל"צ הגרש"מ עמאר בטבריה: "אלו ימי רחמים מיוחדים לתפילה"

מאות מתפללים השתתפו במעמד הסליחות המרכזי בציון רבי מאיר בעל הנס בטבריה בהשתתפות הראשון לציון הגאון הרב שלמה משה עמאר שנשא דברי התעוררות לפני התפילה (חרדים)

הראשל"צ הגרש"מ עמאר באמירת הסליחות בקברו של התנא רמבעה"נ בטבריה (צילום: ש.פ.ה.)

בליל שישי האחרון, חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, זכו מאות להתחזק באמירת הסליחות בחצות הלילה בציון התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס זיע"א. באופן מיוחד, המעמד המרומם זכה לנוכחותו של הראשון לציון ורבה של ירושלים, הגאון הרב שלמה משה עמאר.

הראשל"צ הגיע לציון הקדוש והצטרף לקהל שהגיעו מכל קצוות הארץ לעורר רחמים ותחנונים לרגל הימים הנוראים המתקרבים. לפני תחילת אמירת הסליחות, נשא הרב דברי חיזוק והתעוררות נלהבים בפני הקהל הרחב. בדבריו, עמד על גודל מעלת הימים הללו ועל כוחה של התשובה, תוך שהוא קורא לציבור להרבות בתפילה ובתורה.

לפני התיבה לאמירת הסליחות ניגשו שליחי הציבור הרב ניסים זאב ובנו הרב יוסף זאב, שהקדימו תפילה ותחינה. בתום המעמד המרומם, ניגש הראשל"צ לתפילה חרישית בציונו של התנא רבי מאיר, הדליק נר לעילוי נשמתו והעתיר בתפילה על כלל ישראל.

הראשל"צ הגרש"מ עמאר באמירת הסליחות בקברו של התנא רמבעה"נ בטבריה (צילום: ש.פ.ה.)
הראשל"צ הגרש"מ עמאר באמירת הסליחות בקברו של התנא רמבעה"נ בטבריה (צילום: ש.פ.ה.)
הראשל"צ הגרש"מ עמאר באמירת הסליחות בקברו של התנא רמבעה"נ בטבריה (צילום: ש.פ.ה.)
הראשל"צ הגרש"מ עמאר באמירת הסליחות בקברו של התנא רמבעה"נ בטבריה (צילום: ש.פ.ה.)
הראשל"צ הגרש"מ עמאר באמירת הסליחות בקברו של התנא רמבעה"נ בטבריה (צילום: ש.פ.ה.)
הראשל"צ הגרש"מ עמאר באמירת הסליחות בקברו של התנא רמבעה"נ בטבריה (צילום: ש.פ.ה.)
הראשל"צ הגרש"מ עמאר באמירת הסליחות בקברו של התנא רמבעה"נ בטבריה (צילום: ש.פ.ה.)
הראשל"צ הגרש"מ עמאר באמירת הסליחות בקברו של התנא רמבעה"נ בטבריה (צילום: ש.פ.ה.)
הראשל"צ הגרש"מ עמאר באמירת הסליחות בקברו של התנא רמבעה"נ בטבריה (צילום: ש.פ.ה.)
הראשל"צ הגרש"מ עמאר באמירת הסליחות בקברו של התנא רמבעה"נ בטבריה (צילום: ש.פ.ה.)
הראשל"צ הגרש"מ עמאר באמירת הסליחות בקברו של התנא רמבעה"נ בטבריה (צילום: ש.פ.ה.)
הראשל"צ הגרש"מ עמאר באמירת הסליחות בקברו של התנא רמבעה"נ בטבריה (צילום: ש.פ.ה.)
הראשל"צ הגרש"מ עמאר באמירת הסליחות בקברו של התנא רמבעה"נ בטבריה (צילום: ש.פ.ה.)
הראשל"צ הגרש"מ עמאר באמירת הסליחות בקברו של התנא רמבעה"נ בטבריה (צילום: ש.פ.ה.)
הראשל"צ הגרש"מ עמאר באמירת הסליחות בקברו של התנא רמבעה"נ בטבריה (צילום: ש.פ.ה.)
הראשל"צ הגרש"מ עמאר באמירת הסליחות בקברו של התנא רמבעה"נ בטבריה (צילום: ש.פ.ה.)
הראשל"צ הגרש"מ עמאר באמירת הסליחות בקברו של התנא רמבעה"נ בטבריה (צילום: ש.פ.ה.)
הראשל"צ הגרש"מ עמאר באמירת הסליחות בקברו של התנא רמבעה"נ בטבריה (צילום: ש.פ.ה.)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחדשות חרדים

התפעל מהאווירה

|
ש

במסגרת פיקוח נרחב

אסף מגידו|מקודם

מהפכת לימוד ההלכה

|

ש

התעניינות מיוחדת

בשיתוף ד.ש. מגורי ישראל|מקודם
ש

צלבים נוצריים

אסף מגידו|מקודם
ש

הצלחות גדולות

ציקי גל|מקודם

רגעים מרגשים בבני ברק

|

צאצאי הרבנים

|

מסורת של אחדות

||
2

פך השמן הטהור

||
9

יוסי אליטוב מגיש:

|

הנכד לא ויתר

||
3

"לא תעמוך על דם רעך"

||
2
לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר