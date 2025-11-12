כיכר השבת
במלאות שבע שנים להסתלקותו

מסעודת ההילולא ועד הציון: כך ציינו בקהילת המתמידים את הילולת רבם הגדול זצ"ל

ב’קהילת המתמידים’ ציינו שבע שנים להסתלקותו של מנהיגם הגה"צ רבי יהודה לייבל מינצברג זצ"ל | צפו בתיעוד מסעודת ההילולא ועלייה לציון בהר המנוחות בירושלים (חרדים)

הילולת הגר"ל מינצברג זצ"ל (צילום: יהושע פרוכטר)
הילולת הגר"ל מינצברג זצ"ל (צילום: יהושע פרוכטר)
הילולת הגר"ל מינצברג זצ"ל (צילום: יהושע פרוכטר)
הילולת הגר"ל מינצברג זצ"ל (צילום: יהושע פרוכטר)
הילולת הגר"ל מינצברג זצ"ל (צילום: יהושע פרוכטר)
הילולת הגר"ל מינצברג זצ"ל (צילום: יהושע פרוכטר)
הילולת הגר"ל מינצברג זצ"ל (צילום: יהושע פרוכטר)
הילולת הגר"ל מינצברג זצ"ל (צילום: יהושע פרוכטר)
הילולת הגר"ל מינצברג זצ"ל (צילום: יהושע פרוכטר)
הילולת הגר"ל מינצברג זצ"ל (צילום: יהושע פרוכטר)
הילולת הגר"ל מינצברג זצ"ל (צילום: יהושע פרוכטר)
הילולת הגר"ל מינצברג זצ"ל (צילום: יהושע פרוכטר)
הילולת הגר"ל מינצברג זצ"ל (צילום: יהושע פרוכטר)
הילולת הגר"ל מינצברג זצ"ל (צילום: יהושע פרוכטר)
הילולת הגר"ל מינצברג זצ"ל (צילום: יהושע פרוכטר)
הילולת הגר"ל מינצברג זצ"ל (צילום: יהושע פרוכטר)
הילולת הגר"ל מינצברג זצ"ל (צילום: יהושע פרוכטר)
הילולת הגר"ל מינצברג זצ"ל (צילום: יהושע פרוכטר)
הילולת הגר"ל מינצברג זצ"ל (צילום: יהושע פרוכטר)
הילולת הגר"ל מינצברג זצ"ל (צילום: יהושע פרוכטר)
הילולת הגר"ל מינצברג זצ"ל (צילום: יהושע פרוכטר)
הילולת הגר"ל מינצברג זצ"ל (צילום: יהושע פרוכטר)
הילולת הגר"ל מינצברג זצ"ל (צילום: יהושע פרוכטר)
הילולת הגר"ל מינצברג זצ"ל (צילום: יהושע פרוכטר)
הילולת הגר"ל מינצברג זצ"ל (צילום: יהושע פרוכטר)
הילולת הגר"ל מינצברג זצ"ל (צילום: יהושע פרוכטר)
הילולת הגר"ל מינצברג זצ"ל (צילום: יהושע פרוכטר)
הילולת הגר"ל מינצברג זצ"ל (צילום: יהושע פרוכטר)
הילולת הגר"ל מינצברג זצ"ל (צילום: יהושע פרוכטר)
הילולת הגר"ל מינצברג זצ"ל (צילום: יהושע פרוכטר)
הילולת הגר"ל מינצברג זצ"ל (צילום: יהושע פרוכטר)
הילולת הגר"ל מינצברג זצ"ל (צילום: יהושע פרוכטר)
הילולת הגר"ל מינצברג זצ"ל (צילום: יהושע פרוכטר)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחדשות חרדים

במלאות שבע שנים להסתלקותו

|

היסטוריה ואקטואליה

|

ישב עם אביו ואחיו הרבנים

|

תלמיד חכם, ברגע!

|

תורה מחזרת על אכסניה שלה

|

שִׂישׂוּ וְשִׂמְחוּ בְּשִׂמְחַת תּוֹרָה

|

הריאיון המלא, הערב

|

"בגזירות ובהתנכלויות שונות"

|

קדושת הגוף והנשמה

|

יקרא דאורייתא

|

דור רביעי של תורה

|

צפו בתיעוד

|

נס בארגנטינה

||
3

קרבות השליטה המביכים

||
4
לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר