גדולי ישראל, רבנים היושבים על מדין, ר"מים, ראשי ישיבות, פוליטיקאים, עורכי דין בכירים ועוד, עלו במהלך השבוע האחרון ליישוב החרדי טלז-סטון, כדי לנחם את ראש מוסדות עטרת שלמה הגאון רבי שלון בער סורוצקין, שישב שבעה על אמו, ביחד עם אביו הגר"ב, ואחיו הגאונים | תיעוד מסכם (חדשות חרדים)
ברכסים חגגו השבוע אירוע חגיגי ורב רושם, בהכתרת הגאון רבי אהרן טולידאנו כרב קהילת "המנין החדש" בגבעה ג', בשילוב מעמד הכנסת ספר תורה וחנוכת בית מדרש | לכבוד המאורע הופיע במקום ראש הישיבה הגאון רבי עמנואל טולידאנו, שנשא את המשא המרכזי לפני בני הקהילה | צפו בתיעוד (חרדים)
במעמד נרגש ונעלה הוכנס ספר תורה חדש אל היכל ישיבת 'אהל תורה' בשכונת 'רמת שלמה' בירושלים | בסיום כתיבת האותיות התכבדו גדולי ישראל | בתהלוכה החגיגית ברחובה של עיר נטלו חלק המוני מתושבי השכונה שבאו להוקיר תורה ולומדיה | צפו בתיעוד (חרדים)
יו"ר 'שלומי אמונים', ח"כ מאיר פרוש, מתייחס לסוגיית חוק הגיוס והשאלה האם הנציגות החרדית תתמוך בחוק שייקבע שמי שלא לומד - יתגייס לצה"ל וסירב להשיב | לדבריו, קודם צריך להסדיר את מעמד תלמידי הישיבות ורק לאחר מכן לדבר על כל השאר (חרדים)
ראש ישיבת 'כסא רחמים' הגר"צ מאזוז התייחס על חזרת גופתו של הדר גולדין בצל פרשת חיי שרה, כשהוא מסביר במתק לשונו: "עיקר גוף האדם, זו הנשמה. והיות שבגוף הייתה נשמת חיים - שהיא חלק אלוה ממעל - זה דומה לנרתיק של ספר תורה ויש בו קדושה" • צפו (חרדים)
רבני ואברכי כולל ערלוי בבני ברק השתתפו בסעודת מלווה מלכה ומעמד יקרא דארייתא "זכרון ישכר דוב" - חלוקת תעודות ומלגות לחברי ורבני כולל להוראה "אמרי סופר ודרכי איש", אשר עמדו בהצלחה במבחן על כל הלכות מליחה | הסעודה נערכה בשילוב סעודת יא"צ לע"נ הרבני מוה"ר ישכר דוב ווייס זצ"ל בן גאב"ד העדה החרדית בעל ה"מנחת יצחק" זצ"ל | בסעודה השתתפו רבנים מבני המשפחה שנשאו דברים לכבוד המעמד (חרדים)
אתמול התקיימה שמחת ברית המילה לנין זקן רבני מועצת חכמי התורה הגאון רבי משה מאיה, נכד לחתנו הגאון רבי אלדד כהן ראש בית המדרש 'עטרת יצחק', בן לבנו ר' קובי כהן | בסנדקאות כובד סב התינוק הרב דוד בלחסן מוותיקי השוחטים בארץ (חרדים)
הערב (שלישי) נערך בשכונת 'הדר גנים' בפתח תקווה מעמד הסרת הלוט וחניכת כיכר להנצחת ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז זצ"ל ואביו מייסד הישיבה הגאון הקדוש רבי מצליח מאזוז זצוק"ל הי"ד | את המעמד כיבדו בנוכחותם, אחיו ראש ישיבת 'כסא רחמים' הגה"צ הרב צמח מאזוז, בנו בכורו הרב גדעון מאזוז וראש העיר מר רמי גרינברג שאף נשאו דברים בשבחו ולזכרו | צפו בתיעוד (חרדים)
במהלך ביקור רשמי בארגנטינה, הגאון הרב דוד יוסף, הראשון לציון ונשיא בית הדין הגדול, נענה לפניית רבני הקהילה – ונפגש עם סרבן גט. לאחר שעות של שכנוע, ולמחרת עם סופר גיטין – ניתן גט כדת וכדין | מקורבים: "נס של מסירות ונחישות" (חרדים)
ההצבעה של חברי הכנסת אורי מקלב ויעקב אשר נגד חוק עונש מוות למחבלים, יחד עם הח"כים הערבים, בהוראתו של ראש הישיבה הגר"ד לנדו - עוררה סערה וביקורת מחוצפת | אלא שברגע האמת, יו"ר המפלגה גפני נעלם ולא הצביע נגד החוק | מה הוביל להחלטה התקדימית להתנגד לחוק כשעד היום רק נמנעו ולהיכן גפני נעלם? • "כיכר השבת" עם הסיפור מאחורי הקלעים (חרדים)
