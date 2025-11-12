במלאות שבע שנים להסתלקותו מסעודת ההילולא ועד הציון: כך ציינו בקהילת המתמידים את הילולת רבם הגדול זצ"ל ב’קהילת המתמידים’ ציינו שבע שנים להסתלקותו של מנהיגם הגה"צ רבי יהודה לייבל מינצברג זצ"ל | צפו בתיעוד מסעודת ההילולא ועלייה לציון בהר המנוחות בירושלים (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 16:07