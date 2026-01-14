מעמד "ריתחא דאורייתא" אצל הגאון הינוקא בהשתתפות הגרמ"מ קארפ

ציבור ענק של מאות תלמידי ישיבות ואברכים ורבנים חשובים התכנסו אתמול (שלישי) בבית מדרשו של הגאון הינוקא הרב שלמה יהודה בארי בראשון לציון, כדי לשמוע את שיעורו המיוחד לרגל ימי השובבי"ם. לאחר השיעור שעורר ריתחא דאורייתא גדולה ושו"ת עם הגאון הינוקא במגוון נושאים תורניים, פתח הגאון הינוקא בשירי התעוררות וכיסופים כשהוא סוחף עימו את הקהל הגדול למעמד של התעלות.

השאלה על משה רבינו שהלהיטה את המעמד

בשיאו של הערב התורני הצטרף הפוסק הגאון רבי משה מרדכי קארפ, שהגיע במיוחד כדי להשתתף ולחזק את את המעמד.

בשבועות האחרונים עמד הגרמ"מ קארפ במרכזה של סאגה לאחר שהתפרסמו התייחסויות שקריות ולא רשמיות בשמו אודות הגאון הינוקא, מה שגרם לגר"מ קארפ לפרסם מכתב חריג וחריף בו הוא תוקף את מי ששמו לעצמם יעד להציק לגאון הינוקא בדרכו.