מאות משתתפים גדשו את אולמי "האצולה" באשדוד למעמד הילולא מרכזי ורב רושם, במלאות 43 שנים להסתלקותו של הגה"ק רבי מאיר אבוחצירא, ה"בבא מאיר".

את המעמד ערך בן זקוניו של בעל ההילולא, האדמו"ר רבי ישועה ורחמים אבוחצירא. מדובר בהופעה ציבורית נדירה של האדמו"ר, הידוע כמי שממעט לצאת לאירועים פומביים ושומר על סדר יום של צניעות ופרישות, בדומה למסורת אבותיו.

במרכז הערב נשא דברים מורו ורבו של האדמו"ר, ראש ישיבת "יקירי ירושלים" וחבר מועצת חכמי התורה רבי יהודה כהן. בנאום מרתק שנמשך זמן רב, שרטט ראש הישיבה את קווים לדמותו הפלאית של בבא מאיר, כשהוא משלב עובדות והנהגות שטרם נשמעו ועדויות מכלי ראשון על עוצמת פרישותו ושקידתו המבהילה בתורה.

רבי יהודה כהן הביא בדבריו מקורות מחכמי התורה בדורות האחרונים שהתבטאו בחרדת קודש על מעלתו של הצדיק, ותיאר בפני הקהל את אורח חייו הנשגב שהיה חתום בסיגופים וקדושה עילאית.

במהלך הערב נשמעו דברי חיזוק וברכה מרבנים נוספים שהעלו על נס את השפע הרוחני שממשיך לזרום לעולם בזכותו של בעל ההילולא, כשבסיום המעמד עבר הקהל הרב להתברך מפי בנו, רבי ישועה ורחמים.