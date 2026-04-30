עולם התורה במודיעין עילית חגג השבוע את התרחבותה של אימפריית התורה "יחוה דעת", עם פתיחתו של סניף חדש כולל "ברכת אברהם", המצטרף לרשת המונה כיום כ-30 סניפים בארץ ובעולם, בהם הוגים בתורה למעלה מ-500 אברכים בני עליה.

המעמד המרומם התקיים בהיכל בית הכנסת "תפארת ברדוגו" בעיר, בהשתתפות קהל רב של אברכים ותושבים. את שולחן המזרח פיארו גדולי תורה וראשי ישיבות, ובראשם נשיא בית המדרש 'יחוה דעת', הראשון לציון ונשיא בית הדין הרבני הגדול, הגאון רבי דוד יוסף.

לצדו של הראש"ל נראו הגאון רבי משה מרדכי קארפ, הגאון רבי שבתי לוי ראש מוסדות "הליכות משה", הגאון רבי רחמים מזרחי ראש מוסדות "כתר ארם צובא", הגאון רבי יצחק אביטן רב קהילות האברכים במודיעין עילית ואחיסמך, רב בית הכנסת הגאון רבי דניאל שרביט, והגאון רבי עובדיה יוסף, בנו של הראש"ל וראש בית המדרש 'יחוה דעת'.

במהלך המעמד נשא דברים הגרמ"מ קארפ, שהעלה על נס את מפעלו הכביר של הראשון לציון. בדבריו עמד על מעלתם של ספריו המאירים של הגר"ד יוסף וציין כי למרות עול הרבנות הכבד המונח על כתפיו, הוא ממשיך לעמול בתורה ולהוציא ספרים נפלאים אשר "הכל יש בהם". הגאון רבי רחמים מזרחי הביא את ברכתו של הגאון רבי שלמה ידידיה זעפראני, השוהה בימים אלו במסע חיזוק בחו"ל.

במרכז המעמד נשמע משאו המרכזי של הראש"ל הגר"ד יוסף. בדבריו הדריך את האברכים על חובת לימוד ההלכה המשלב עיון ובקיאות כאחד. הראש"ל העלה זיכרונות מהנהגתו של אביו, מרן הגר"ע יוסף זיע"א, שהיה הוגה בתורה בקביעות עד השעות המאוחרות של הלילה, וציין את החשיבות העצומה שהוא רואה בהקמת רשת הכוללים להעמדת דורות של תלמידי חכמים.

בסיום דבריו הודה הראש"ל בחמימות לראש הכולל, הרה"ג רבי אלחנן עובדיה, על מסירותו המופלאה למען הקמת המקום ועל פועלו הבלתי פוסק להרחבת גבולי הקדושה.

במעמד השתתפו גם נציגי הציבור בעיר שהגיעו להוקיר את הקמת המבצר החדש של התורה בעיר.