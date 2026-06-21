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דור ישרים יבורך; המונים נהרו לשמחת בר המצווה לנין רבה של שכונת 'שמואל הנביא'

קהל מכובד בראשות רבנים ואישי ציבור בולטים, נטלו חלק בשמחת בר המצווה לנינו של הגאון רבי יצחק כהן, רבה של שכונת 'שמואל הנביא' בירושלים, חתן המצוות בן לנכדו ר' יצחק כהן (חרדים)

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בר מצווה לנכד הגאון רבי יצחק כהן (צילום: שוקי לרר)

מעמד מיוחד ומפואר לכבודה של תורה נערך בשמחת בר המצוה לנינו של הגה"צ רבי יצחק כהן ראש ישיבת "תורה ודעת" ורבה של שכונת שמואל הנביא, חתן המצוות נכדו של הרה"ג ר' רפאל הכהן ראש ישיבת "תורה ודעת" ובנו של רב הפעלים לתורה וחסד הרב יצחק כהן.

לשמחה, הגיעו לברך ולהתברך שורה של גדולי תורה, ראשי ישיבות, רבנים ואישי ציבור חשובים, שנשאו דברי תורה וברכה לכבוד השמחה.

בהפתעה מיוחדת, רגעים ספורים קודם אמירת ה'דורון דרשה' מפי חתן בר המצוה, הגה"צ רבי משה אליהו בוסו נכדו של הבבא סאלי זצוק"ל ראש מוסדות "מאור ישראל"  הוציא מכיסו את כיפתו הקדושה של סידנא בבא סאלי זצוק"ל ובדחילו ורחימו הניח על ראשו של חתן בר המצוה ובירכו שזכות הצדיק תגן עליו ושיזכה לגדול לתורה ויראת שמים טהורה, במעלות התורה והיראה.

שיאה של השמחה היה בעת אמירת ה"דורון דרשה" מפיו של חתן בר המצוה, עם חידושי תורה נפלאים במצוות הנחת תפילין.

במהלך הסעודה, נשא דברי תורה וברכה הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, הרב הראשי לישראל ונשיא בית הדין הרבני הגדול ובירך את חתן בר המצוה שיגדל בתורה לגאון ולתפארת ובירך גם את אביו הרב יצחק כהן.

כמו כן נשא דברי תורה וברכה לכבוד השמחה, ידיד המשפחה, הרה"ג ר' זמיר כהן ר"י "אבני נזר".

לאחר דרשתו של חתן בר המצוה, קם הסבא רבה הגה"צ רבי יצחק כהן ורקד דקות ארוכות יחד עם חתן בר המצוה כשקהל האורחים משתתף ברחבת הריקודים למעגל גדול לכבוד השמחה.

בר מצווה לנין הגאון רבי יצחק כהן (צילום: יעקב כהן)
בר מצווה לנין הגאון רבי יצחק כהן (צילום: יעקב כהן)
בר מצווה לנין הגאון רבי יצחק כהן (צילום: יעקב כהן)
בר מצווה לנין הגאון רבי יצחק כהן (צילום: יעקב כהן)
בר מצווה לנין הגאון רבי יצחק כהן (צילום: יעקב כהן)
בר מצווה לנין הגאון רבי יצחק כהן (צילום: יעקב כהן)
בר מצווה לנין הגאון רבי יצחק כהן (צילום: יעקב כהן)
בר מצווה לנין הגאון רבי יצחק כהן (צילום: יעקב כהן)
בר מצווה לנין הגאון רבי יצחק כהן (צילום: יעקב כהן)
בר מצווה לנין הגאון רבי יצחק כהן (צילום: יעקב כהן)
בר מצווה לנין הגאון רבי יצחק כהן (צילום: יעקב כהן)
בר מצווה לנין הגאון רבי יצחק כהן (צילום: יעקב כהן)
בר מצווה לנין הגאון רבי יצחק כהן (צילום: יעקב כהן)
בר מצווה לנין הגאון רבי יצחק כהן (צילום: יעקב כהן)
בר מצווה לנין הגאון רבי יצחק כהן (צילום: יעקב כהן)
בר מצווה לנין הגאון רבי יצחק כהן (צילום: יעקב כהן)
בר מצווה לנין הגאון רבי יצחק כהן (צילום: יעקב כהן)
בר מצווה לנין הגאון רבי יצחק כהן (צילום: יעקב כהן)
בר מצווה לנין הגאון רבי יצחק כהן (צילום: יעקב כהן)
בר מצווה לנין הגאון רבי יצחק כהן (צילום: יעקב כהן)
בר מצווה לנין הגאון רבי יצחק כהן (צילום: יעקב כהן)
בר מצווה לנין הגאון רבי יצחק כהן (צילום: יעקב כהן)
בר מצווה לנין הגאון רבי יצחק כהן (צילום: יעקב כהן)
בר מצווה לנין הגאון רבי יצחק כהן (צילום: יעקב כהן)
בר מצווה לנין הגאון רבי יצחק כהן (צילום: יעקב כהן)
בר מצווה לנין הגאון רבי יצחק כהן (צילום: יעקב כהן)
בר מצווה לנין הגאון רבי יצחק כהן (צילום: יעקב כהן)
בר מצווה לנין הגאון רבי יצחק כהן (צילום: יעקב כהן)
בר מצווה לנין הגאון רבי יצחק כהן (צילום: יעקב כהן)
בר מצווה לנין הגאון רבי יצחק כהן (צילום: יעקב כהן)
בר מצווה לנין הגאון רבי יצחק כהן (צילום: יעקב כהן)
בר מצווה לנין הגאון רבי יצחק כהן (צילום: יעקב כהן)
בר מצווה לנין הגאון רבי יצחק כהן (צילום: יעקב כהן)
בר מצווה לנין הגאון רבי יצחק כהן (צילום: יעקב כהן)
בר מצווה לנין הגאון רבי יצחק כהן (צילום: יעקב כהן)
בר מצווה לנין הגאון רבי יצחק כהן (צילום: יעקב כהן)
בר מצווה לנין הגאון רבי יצחק כהן (צילום: יעקב כהן)
בר מצווה לנין הגאון רבי יצחק כהן (צילום: יעקב כהן)
בר מצווה לנין הגאון רבי יצחק כהן (צילום: יעקב כהן)
בר מצווה לנין הגאון רבי יצחק כהן (צילום: יעקב כהן)
בר מצווה לנין הגאון רבי יצחק כהן (צילום: יעקב כהן)
בר מצווה לנין הגאון רבי יצחק כהן (צילום: יעקב כהן)
בר מצווה לנין הגאון רבי יצחק כהן (צילום: יעקב כהן)
בר מצווה לנין הגאון רבי יצחק כהן (צילום: יעקב כהן)
בר מצווה לנין הגאון רבי יצחק כהן (צילום: יעקב כהן)
בר מצווה לנין הגאון רבי יצחק כהן (צילום: יעקב כהן)
בר מצווה לנין הגאון רבי יצחק כהן (צילום: יעקב כהן)
בר מצווה לנין הגאון רבי יצחק כהן (צילום: יעקב כהן)
בר מצווה לנין הגאון רבי יצחק כהן (צילום: יעקב כהן)
בר מצווה לנין הגאון רבי יצחק כהן (צילום: יעקב כהן)
בר מצווה לנכד הגאון רבי יצחק כהן (צילום: שוקי לרר)
בר מצווה לנכד הגאון רבי יצחק כהן (צילום: שוקי לרר)
בר מצווה לנכד הגאון רבי יצחק כהן (צילום: שוקי לרר)
בר מצווה לנכד הגאון רבי יצחק כהן (צילום: שוקי לרר)
בר מצווה לנכד הגאון רבי יצחק כהן (צילום: שוקי לרר)
בר מצווה לנכד הגאון רבי יצחק כהן (צילום: שוקי לרר)
בר מצווה לנכד הגאון רבי יצחק כהן (צילום: שוקי לרר)
בר מצווה לנכד הגאון רבי יצחק כהן (צילום: שוקי לרר)
בר מצווה לנכד הגאון רבי יצחק כהן (צילום: שוקי לרר)
בר מצווה לנכד הגאון רבי יצחק כהן (צילום: שוקי לרר)
בר מצווה לנכד הגאון רבי יצחק כהן (צילום: שוקי לרר)
בר מצווה לנכד הגאון רבי יצחק כהן (צילום: שוקי לרר)
בר מצווה לנכד הגאון רבי יצחק כהן (צילום: שוקי לרר)
בר מצווה לנכד הגאון רבי יצחק כהן (צילום: שוקי לרר)
בר מצווה לנכד הגאון רבי יצחק כהן (צילום: שוקי לרר)
בר מצווה לנכד הגאון רבי יצחק כהן (צילום: שוקי לרר)
בר מצווה לנכד הגאון רבי יצחק כהן (צילום: שוקי לרר)
בר מצווה לנכד הגאון רבי יצחק כהן (צילום: שוקי לרר)
בר מצווה לנכד הגאון רבי יצחק כהן (צילום: שוקי לרר)
בר מצווה לנכד הגאון רבי יצחק כהן (צילום: שוקי לרר)
בר מצווה לנכד הגאון רבי יצחק כהן (צילום: שוקי לרר)
בר מצווה לנכד הגאון רבי יצחק כהן (צילום: שוקי לרר)
בר מצווה לנכד הגאון רבי יצחק כהן (צילום: שוקי לרר)
בר מצווה לנכד הגאון רבי יצחק כהן (צילום: שוקי לרר)
בר מצווה לנכד הגאון רבי יצחק כהן (צילום: שוקי לרר)
בר מצווה לנכד הגאון רבי יצחק כהן (צילום: שוקי לרר)
בר מצווה לנכד הגאון רבי יצחק כהן (צילום: שוקי לרר)

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בר מצווהיצחק כהןהרב יצחק כהן

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2
הגאון החסיד הרב יצחק כהן ענוותן כהלל ומזכה הרבים גדול מאד. מקורבו של הצדיק הנסתר הרב ניסים ביטון זיע״א ושל עוד צדיקים נסתרים. אשרי הזוכה לקבל את ברכתו!!!
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