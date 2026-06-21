מעמד מיוחד ומפואר לכבודה של תורה נערך בשמחת בר המצוה לנינו של הגה"צ רבי יצחק כהן ראש ישיבת "תורה ודעת" ורבה של שכונת שמואל הנביא, חתן המצוות נכדו של הרה"ג ר' רפאל הכהן ראש ישיבת "תורה ודעת" ובנו של רב הפעלים לתורה וחסד הרב יצחק כהן.

לשמחה, הגיעו לברך ולהתברך שורה של גדולי תורה, ראשי ישיבות, רבנים ואישי ציבור חשובים, שנשאו דברי תורה וברכה לכבוד השמחה.

בהפתעה מיוחדת, רגעים ספורים קודם אמירת ה'דורון דרשה' מפי חתן בר המצוה, הגה"צ רבי משה אליהו בוסו נכדו של הבבא סאלי זצוק"ל ראש מוסדות "מאור ישראל" הוציא מכיסו את כיפתו הקדושה של סידנא בבא סאלי זצוק"ל ובדחילו ורחימו הניח על ראשו של חתן בר המצוה ובירכו שזכות הצדיק תגן עליו ושיזכה לגדול לתורה ויראת שמים טהורה, במעלות התורה והיראה.

שיאה של השמחה היה בעת אמירת ה"דורון דרשה" מפיו של חתן בר המצוה, עם חידושי תורה נפלאים במצוות הנחת תפילין.

במהלך הסעודה, נשא דברי תורה וברכה הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, הרב הראשי לישראל ונשיא בית הדין הרבני הגדול ובירך את חתן בר המצוה שיגדל בתורה לגאון ולתפארת ובירך גם את אביו הרב יצחק כהן.

כמו כן נשא דברי תורה וברכה לכבוד השמחה, ידיד המשפחה, הרה"ג ר' זמיר כהן ר"י "אבני נזר".

לאחר דרשתו של חתן בר המצוה, קם הסבא רבה הגה"צ רבי יצחק כהן ורקד דקות ארוכות יחד עם חתן בר המצוה כשקהל האורחים משתתף ברחבת הריקודים למעגל גדול לכבוד השמחה.