המוני בית ישראל פקדו אתמול (שלישי) בסרט נע את ציונו הקדוש של הרה"ק בעל ה'אור החיים' הקדוש זצ"ל, בעיצומו של יומא דהילולא קדישא.

במשך יום ההילולא נהרו רבבות אנשים מכל העדות והחוגים, כדי להעתיר בתפילה בעד הכלל והפרט במקום המסוגל לישועה.

בין המוני העולים לציון נצפו גדולי ישראל, רבנים רמי מעלה וראשי ישיבות לצד מרביצי תורה לאלפים. ביניהם נצפה האדמו"ר המשפיע מתולדות יהודה סטוטשין, אשר נחת מארה"ב בארץ הקודש באותו היום ממש ובכך פתח את מסע ביקורו הרוחני בישראל, הצפוי להימשך כחודשיים ימים.

כמו כן, נצפה במקום חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי ראובן אלבז, ראש מוסדות 'אור החיים', הידוע כמי שדבוק בכל נימי נפשו ותורתו במשנתו של בעל ההילולא לאורך כל ימות השנה.

העלייה ההמונית השנה התאפיינה בסדר מופתי ובמבצע לוגיסטי אדיר שתוכנן בקפידה במשך שבועות ארוכים לרווחתם של רבבות העולים.

בחסדי שמיים המרובים, האירוע כולו עבר בשלום ובצורה חלקה לחלוטין, ללא כל תקריות חריגות או אירועי חירום רפואיים.

העולים הרבים הביעו הערכה עצומה לכוחות הביטחון והמשטרה שפרסו כוחות גדולים ואבטחו את כל אזור הר הזיתים וצירי הגישה, וכן למתנדבי ארגוני ההצלה שנכחו בשטח והבטיחו את שלומם של רבבות העולים עד לפיזורם המלא.