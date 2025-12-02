כיכר השבת
גם 'האברכים המבוגרים' בנוה יעקב יזכו לכתר תורה: כולל 'מופלגי תורה' פתח שעריו

מעמד מיוחד ומכונן נערך השבוע בשכונת 'נוה יעקב' בירושלים עם יסודתם של שתי סניפים של כולל 'מופלגי תורה' המיועד לאברכים מבוגרים על ידי רשת הכוללים ישיבת 'היכלי התורה' בארה"ק | הכולל הייחודי בנויה על הספקים נרחבים בגמרא משנה ומוסר, בתוספת מסירת שיעורים, לאורך כל שעות היום במתכונת הכוללים הרגילה | הכולל הוקם בשתי בתי הכנסת המרכזיים בשכונת נוה יעקב בית הכנסת 'מנין אברכים' ובבית הכנסת 'נצח אברהם' (חרדים)  

יסוד כולל מופלגי תורה בנוה יעקב (צילום: ק. שפירא )

שמחה של תורה עילאית ניכרה השבוע בקרב שוחרי הקודש בשכונת 'נוה יעקב' שבעיה"ק ירושלים, כאשר עשרים אברכים יקרים התכנסו למעמד הקמתו של כולל חדש ומפואר - כולל 'מופלגי תורה'.

הכולל הוקם על ידי רשת הכוללים 'ישיבת היכלי התורה' בארה"ק, בראשות הגאון רבי שלום מאיר סיאני, אשר שם לו למטרה להעצים את כוח התורה בכל מקום.

ייחודו של כולל 'מופלגי תורה' הוא בקהל היעד הנבחר שלו, אברכים מבוגרים וותיקים שרוצים לשמר ולהגדיל את כוח הלימוד שלהם במסגרת איכותית.

התכנית בנויה על לימוד בהספקים נרחבים בשיעורים קבועים בגמרא, משנה ומוסר, לאורך כל שעות היום, בדומה למתכונת הכוללים הרגילה, אך עם דגש על עומק ובקיאות. בנוסף, משלבים האברכים מסירת שיעורים בעצמם, דבר המעמיק את שליטתם בחומר ומעניק להם כוח לימוד נוסף.

כדי לאפשר לכולל להתפתח ולהצליח, הוחלט להקים את משכנו בשני מוקדי תורה מרכזיים בשכונה, בבית הכנסת המרכזי 'מניין אברכים' וכן בבית הכנסת 'נצח אברהם'.

במעמד נשאו דברים חשובי הרבנים, אשר עמדו על גודל הזכות שנפלה בחלקם של האברכים 'מופלגי תורה' להמשיך ולהגדיל תורה ולהאדירה, ושזכותם תעמוד לשכונה כולה.

