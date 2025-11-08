בכור המבחן ב'בשר בחלב': המעמד המרגש במעונו של הגר"ע פריד
מעמד מרשים ורב רושם נערך בבית הגאון רבי עמרם פריד, לרגל חלוקת תעודות הוראה לחבורת 'איסור והיתר' של רשת הכוללים 'לעובדי השם'. האברכים היקרים נבחנו בקפדנות על איסור 'בשר בחלב', ולאחר עמל ויגיעה רבה, עמדו במבחן בהצטיינות מופלאה (חרדים)
קהל מכובד ונעלה נטל חלק בשמחת נישואי החתן, בנו של הרה"ג רבי ישראל מאיר יונה, החברותא של מרן הראשל"צ הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל, ושל בנו הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף, שאף כובד בסידור קידושין בחופה | בשמחה השתתפו רבנים, ראשי ישיבות ומרביצי תורה, לצד עשרות דיינים, רבנים ראשיים ועוד. צפו בתיעוד (חרדים)
מעמד מרשים ורב רושם נערך בבית הגאון רבי עמרם פריד, לרגל חלוקת תעודות הוראה לחבורת 'איסור והיתר' של רשת הכוללים 'לעובדי השם'. האברכים היקרים נבחנו בקפדנות על איסור 'בשר בחלב', ולאחר עמל ויגיעה רבה, עמדו במבחן בהצטיינות מופלאה (חרדים)
המונים פקדו ביום שישי האחרון, את ציונו של ראש הישיבה, הגאון רבי אלעזר מנחם מן שך זצ"ל, הטמון בחלקת ראשי הישיבות בבית העלמין שע"י נציבי ישיבת פוניבז', במלאות 24 שנים להסתלקותו לשמי מרום | בליל ההילולא ערך הפוסק, הגאון רבי מרדכי גרוס, גאב"ד 'חניכי הישיבות' את מעמד ההדלקה המסורתית | את התפילה המרכזית בבוקר יום ההילולא, ערך חתנו, ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן | צפו בתיעוד (חרדים)
הכאב שמתחבא מאחורי המספרים: עוד צעיר חרדי שאיבד תקווה, ועוד משפחה שעולמה קרס | שחיקה מוסרית וחשיפה מתמדת: כשהמוות הופך לנוכח מדי - הגבול בין חיים למוות מיטשטש | אמירות קיצוניות מסוכנות לנפש: "נמות ולא נתגייס" עלולה להתפרש אחרת אצל נער במצוקה | צפו בראיון המלא והאקטואלי (בריא לדעת)
פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': אברהם אבינו אמר לה׳: “ואנכי עפר ואפר”, ומתוך ענווה זו צמח חסדו הייחודי. יש חסד שנובע מתחושת כוח וגדלות, שבו הנתינה משרתת את האגו; ואילו אברהם – מפני שראה כל אדם כקודם לו – ויתר על כל צרכיו וחייו, כדי לעזור לאחר | ולכן זכו בניו במצוות אפר פרה אדומה ועפר סוטה, שתיהן מבטאות ויתור למען הזולת: הכהן שמוכן להיטמא כדי לטהר אדם אחר, והקב”ה שמוחק את שמו כדי להשכין שלום בין איש לאשתו (יהדות)
מראה נדיר ומרגש נצפה הבוקר בבית הכנסת המרכזי בשיראז שבאיראן, כאשר רבה הראשי של איראן הרב יהודה גראמי, כובד בסנדקאות בברית מילה שנערכה במקום • האירוע התקיים ברוב פאר והדר, כמקובל בקהילה היהודית המקומית המאוחדת והוותיקה (חרדים - בעולם)
נאסר על היועמ"שית להשתתף בחקירת הפצ"רית לשעבר | בעקבות העלייה בהברחות הנשק - הגבול עם מצרים יהפוך לשטח צבאי סגור | חיילי צה"ל הותקפו באוניברסיטת טורנטו | כמעט אסון - צעירה עלתה לטרמפ ונאלצה להיאבק על חייה | צה"ל תקף מטרות של חזבאללה בדרום לבנון | גופתו של הסטודנט הטנזני ג'ושוע לואיטו מולל הוחזרה לישראל |"אם אתם רואים ציוני - התקשרו לקו החם נגד הטרור" חשש מהמשחק הצפוי של מכבי תל אביב באנגליה | עונת הנדידה - עשרות אלפי עגורים נצפו הבוקר בישראל | צפו (היום בכיכר)
המשפיע הרב אשר פרקש בשיעור שבועי לקראת שבת, מגלה איך החסידות שהרבי הרש"ב גילה היא לא משהו תיאורטי או רחוק - אלא כלי אמיתי, מוחשי ופרקטי שכל יהודי יכול להשתמש בו כדי להרגיש את הנוכחות של הקב"ה בחיי היום-יום שלו (חסידות)
לפני שלושה חודשים נסע נער חרדי באוטובוס למירון, נהג האוטובוס הערבי איים על הנער כי ייסע לאום אל פאחם במקום למירון, ואף סרב לבקשות רהבות של הצעיר לרדת מהאוטובוס | הנער הגיש תלונה מפורטת במשטרה - אך הוא נאלץ לגלות שהתיק נסגר (משטרה, חרדים)
בישיבת פוניבז' המעטירה, התקיים השבוע מעמד נרגש, במסיבת לחיים שערך הגאון רבי יחיאל מיכל דזימטרובסקי, מרבני הישיבה, לרגל הוצאת כרך שני לספרו 'מחנה אפרים - מילואי ים' | המעמד התקיים בחדרו בבניין הישיבה, בהשתתפות ראש הישיבה הגאון רבי שמואל מרקוביץ, והמונים מבני הישיבה, שששו ושמחו בשמחתה של תורה | במרכז המעמד נשא ראש הישיבה דברים, והרחיב על זכותו העצומה של הגרי"מ, שדברי תורתו וספריו נפוצים ונלמדים בהיכלי התורה (חרדים)
אחת ההשלכות מהגדילה המבורכת של הציבור החרדי, היא התרחבות תופעת ה'מעוכבים' בשידוכים לממדים עצומים | כמויות בלתי נתפסות של בחורים ובחורות שטרם מצאו את זיווגם | לתופעה הכאובה שקיימת כמעט בכל בית בישראל, ישנם סיבות רבות ומגוונות, אך לפעמים דווקא מי שאחראי לכך הם האנשים הקרובים ביותר | סיפור כואב על תופעה כואבת לא פחות (מגזין, חרדים)
למה אתם לא מתגייסים? אין חרדי שלא שמע את השאלה הזו לפחות פעם אחת בחייו. אם ברחוב או בהפגנה סוערת, השאלה הזו חוזרת על עצמה פעם אחר פעם - לרוב מצד קנטרנים שונאי דת, אך פעמים גם מצד כאלו ששואלים את השאלה הזו באמת ובתמים | כל התשובות לשאלה הזו - בגוף הכתבה שלפניכם, אבל מעבר לכך: אולי מצאנו את הפתרון האולטימטיבי לנושא הגיוס? (מגזין כיכר)
נכון, אנחנו ככלי תקשורת חרדי המפקיד על קלה כבחמורה, כמעט ולא מתעסקים בנושא אובדנות, אך למרבה הצער בשבוע שעבר קרה מה שקרה והשיח חלחל לתוך ילדי החיידרים ובנות 'בית יעקב' | המטפל הרגשי מרדכי רוט, בסיפור מצמרר עם מוסר השכל חשוב ביותר (מגזין כיכר)
0 תגובות