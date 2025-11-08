כיכר השבת
צפו בתיעוד

בכור המבחן ב'בשר בחלב': המעמד המרגש במעונו של הגר"ע פריד

מעמד מרשים ורב רושם נערך בבית הגאון רבי עמרם פריד, לרגל חלוקת תעודות הוראה לחבורת 'איסור והיתר' של רשת הכוללים 'לעובדי השם'. האברכים היקרים נבחנו בקפדנות על איסור 'בשר בחלב', ולאחר עמל ויגיעה רבה, עמדו במבחן בהצטיינות מופלאה (חרדים)

1תגובות
חלוקת תעודות הוראה בבית הגר"ע פריד (צילום: שוקי לרר)
חלוקת תעודות הוראה בבית הגר"ע פריד (צילום: שוקי לרר)
חלוקת תעודות הוראה בבית הגר"ע פריד (צילום: שוקי לרר)
חלוקת תעודות הוראה בבית הגר"ע פריד (צילום: שוקי לרר)
חלוקת תעודות הוראה בבית הגר"ע פריד (צילום: שוקי לרר)
חלוקת תעודות הוראה בבית הגר"ע פריד (צילום: שוקי לרר)
חלוקת תעודות הוראה בבית הגר"ע פריד (צילום: שוקי לרר)
חלוקת תעודות הוראה בבית הגר"ע פריד (צילום: שוקי לרר)
חלוקת תעודות הוראה בבית הגר"ע פריד (צילום: שוקי לרר)
חלוקת תעודות הוראה בבית הגר"ע פריד (צילום: שוקי לרר)
חלוקת תעודות הוראה בבית הגר"ע פריד (צילום: שוקי לרר)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (81%)

לא (19%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
אשריכם תלמידי חכמים
מרגש

עוד בחדשות חרדים

שַֹמֵּחַ תְּשַֹמַּח רֵעִים

||
1

צפו בתיעוד

||
1

במלאות 24 שנים להסתלקותו

|

חובה לכל הורה ומחנך | צפו

||
6

כל הפרטים | צפו בהכנות

||
2

תלמיד חכם, ברגע!

|

תלמיד חכם, ברגע!

|

יוסי אליטוב מגיש

|

מחאה בלי מסובכי גיוס

||
24

ברית קודש

||
1

כותרות היום

||
4

המשפיע בשיעור מיוחד

|

בדיקת 'כיכר השבת'

||
17

יומא טבא לרבנן

||
2

למסור את הנפש

||
13

ההורים בררנים והבנים מעוכבים

||
12

נמצא הפתרון האולטימטיבי?

||
18

שחרור מכבלי הציפיות

||
3

בעקבות רצף המקרים האחרונים

||
6

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר