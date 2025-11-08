צפו בתיעוד בכור המבחן ב'בשר בחלב': המעמד המרגש במעונו של הגר"ע פריד מעמד מרשים ורב רושם נערך בבית הגאון רבי עמרם פריד, לרגל חלוקת תעודות הוראה לחבורת 'איסור והיתר' של רשת הכוללים 'לעובדי השם'. האברכים היקרים נבחנו בקפדנות על איסור 'בשר בחלב', ולאחר עמל ויגיעה רבה, עמדו במבחן בהצטיינות מופלאה (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 20:25