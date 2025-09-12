כיכר השבת
כמבואר בזוהר הקדוש

האדמו"ר חיתן את בנו, וביקש מהחסידים 'השקיעו בחופה מפוארת' 

קהל רב נהר אמש לאולמות השמחה של היכלי מלכות בבני ברק, לשוש ולשמוח בשמחת בית צדיקים, נישואי החתן בן האדמו"ר מקודינוב, עב"ג הכלה נכדת הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן | על פי בקשת האדמו"ר, השקיעו החסידים את מירב המאמצים בחופה מפוארת, כמבואר בדברי הזוהר הק' | שוקי לרר הצטרף למעגלי השמחה של החסידים ומגיש גלריה (חסידים)

שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)

ברוב פאר והדר נחוגה אמש (חמישי) בעיר התורה והחסידות בני ברק שמחת נישואי החתן היקר, בנו של האדמו"ר מקודינוב, עב"ג הכלה, נכדת הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן, רבה של מערב בני ברק.

בשמחה נטלו חלק אדמו"רים, רבנים וקהל רב, לצד תלמידי הישיבה ואישי ציבור בכירים אשר באו לשוש ולשמוח בשמחת בית צדיקים נעלה זו.

כפי שמבואר בדברי הזוהר הקדוש, הדגיש האדמו"ר מקודינוב כי עיקר ההשקעה בשמחת ה צריכה להיות במעמד החופה – שיא הרוחניות, שבו נבנית דירה חדשה בקדושה ובטהרה. בהתאם לכך, נערך מעמד החופה ברוב הוד והדר, עם תפאורה מושקעת, תאורה מיוחדת ומיטב בעלי המנגנים שהנעימו את האירוע בשירי התעלות ורגש.

לדברי האדמו"ר, "החופה היא המקום שבו מונח כל היסוד של הבית היהודי – שם משכינים את השכינה, ומשם הכל נבנה. זו ההשקעה האמיתית". ואכן, ההשקעה ניכרה בתפאורה, בשילוב אווירת קדושה והתרוממות הנפש.

בהמשך הסבו כל הקהל לסעודת החתונה, שנחגגה עד השעות הקטנות של הלילה, ברוב ששון ושמחה.

שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית קודינוב (צילום: שוקי לרר)

