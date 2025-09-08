האדמו"רים לבשו בגדי לבן וחגגו: החתונה שאיחדה את החסידויות 

המוני חסידי שומרי אמונים מכל רחבי הארץ חגגו בסוף השבוע האחרון את שמחת בית צדיקים, בנישואי בנו של האדמו"ר משומרי אמונים בני ברק, עב"ג בת זקוניו של האדמו"ר משומרי אמונים ירושלים.

בשמחה הגדולה שהתקיימה בהיכל ביהמ"ד הגדול מכנובקה בעלזא בבני ברק, השתתפה גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים מבני המשפחה והעיר שהוזמנו אחר כבוד ע"י המחותנים הרמים.

במעמד החופה כובדו הסבים מהאלמין, הגרי"י שיינפלד והאחים האדמו"רים משומרי אמונים אשדוד, וקריית גת, לצד גיסם האדמו"ר מדעעש בברכות. בסיום החופה האצילו מברכותיהם האדמו"רים לקהל חסידיהם, וכן הרה"צ רבי יהודה יחיאל שיינפלד מטולטשווא, סב החתן שלבש אף הוא בגדי שיראין לכבוד השמחה הגדולה בחצר חתנו האדמו"ר, האציל ברכותיו לקהל ההמונים שששו לשמוע ברכת צדיק על ראשם בעת שמחתו.

במהלך השמחה לבשו המחותנים האדמו"רים בגדי לבן, כמנהג אדמו"רי בית שומרי אמונים, ועודדו את השירה והזימרה בעוז בקול מצהלות חתנים עד השעות הקטנות של הלילה, אז פיזזו לפני הכלה אחוזים שרעפי קודש.