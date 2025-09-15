ענבי הגפן נינה של רבי שלומק'ה | גאב"ד זוועהיל אירס את בתו, האדמו"רים התייצבו בעיה"ק ירושלים נחגגה שמחת אירוסי הכלה בת הגה"צ רבי שמואל דוד גולדמן, גאב"ד זוועהיל, ונכדת הגה"צ רבי חיים צבי שפירא, ראב"ד 'קהל מחזיקי הדת בעלזא'. עם החתן לבית משפחת באב"ד המפוארת | בשמחה השתתפו גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים מבני המשפחה (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 20:26