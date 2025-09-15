כיכר השבת
ענבי הגפן

נינה של רבי שלומק'ה | גאב"ד זוועהיל אירס את בתו, האדמו"רים התייצבו

בעיה"ק ירושלים נחגגה שמחת אירוסי הכלה בת הגה"צ רבי שמואל דוד גולדמן, גאב"ד זוועהיל, ונכדת הגה"צ רבי חיים צבי שפירא, ראב"ד 'קהל מחזיקי הדת בעלזא'. עם החתן לבית משפחת באב"ד המפוארת | בשמחה השתתפו גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים מבני המשפחה (חסידים)

שמחת אירוסי בת הגה"צ גאב"ד זוועהיל (צילום: נ.ה.)
שמחת אירוסי בת הגה"צ גאב"ד זוועהיל (צילום: נ.ה.)
שמחת אירוסי בת הגה"צ גאב"ד זוועהיל (צילום: נ.ה.)
שמחת אירוסי בת הגה"צ גאב"ד זוועהיל (צילום: נ.ה.)
שמחת אירוסי בת הגה"צ גאב"ד זוועהיל (צילום: נ.ה.)
שמחת אירוסי בת הגה"צ גאב"ד זוועהיל (צילום: נ.ה.)
שמחת אירוסי בת הגה"צ גאב"ד זוועהיל (צילום: נ.ה.)
שמחת אירוסי בת הגה"צ גאב"ד זוועהיל (צילום: נ.ה.)
שמחת אירוסי בת הגה"צ גאב"ד זוועהיל (צילום: נ.ה.)
שמחת אירוסי בת הגה"צ גאב"ד זוועהיל (צילום: נ.ה.)
שמחת אירוסי בת הגה"צ גאב"ד זוועהיל (צילום: נ.ה.)
שמחת אירוסי בת הגה"צ גאב"ד זוועהיל (צילום: נ.ה.)
שמחת אירוסי בת הגה"צ גאב"ד זוועהיל (צילום: נ.ה.)
שמחת אירוסי בת הגה"צ גאב"ד זוועהיל (צילום: נ.ה.)
שמחת אירוסי בת הגה"צ גאב"ד זוועהיל (צילום: נ.ה.)
שמחת אירוסי בת הגה"צ גאב"ד זוועהיל (צילום: נ.ה.)
שמחת אירוסי בת הגה"צ גאב"ד זוועהיל (צילום: נ.ה.)
שמחת אירוסי בת הגה"צ גאב"ד זוועהיל (צילום: נ.ה.)
שמחת אירוסי בת הגה"צ גאב"ד זוועהיל (צילום: נ.ה.)
שמחת אירוסי בת הגה"צ גאב"ד זוועהיל (צילום: נ.ה.)
שמחת אירוסי בת הגה"צ גאב"ד זוועהיל (צילום: נ.ה.)
שמחת אירוסי בת הגה"צ גאב"ד זוועהיל (צילום: נ.ה.)
שמחת אירוסי בת הגה"צ גאב"ד זוועהיל (צילום: נ.ה.)
שמחת אירוסי בת הגה"צ גאב"ד זוועהיל (צילום: נ.ה.)
שמחת אירוסי בת הגה"צ גאב"ד זוועהיל (צילום: נ.ה.)
שמחת אירוסי בת הגה"צ גאב"ד זוועהיל (צילום: נ.ה.)
שמחת אירוסי בת הגה"צ גאב"ד זוועהיל (צילום: נ.ה.)
שמחת אירוסי בת הגה"צ גאב"ד זוועהיל (צילום: נ.ה.)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (51%)

לא (49%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

צפו בתיעוד

|

ענבי הגפן

|

בְּאָהֳלֵי צַדִּיקִים

|

בשכונת קטמון 

|

צפו בתיעוד

|

צפו בתיעוד

|

אַשְׁרֵי יוֹשְׁבֵי בֵיתֶךָ

||
1

לָחֹן חִנָּם בָּאִים אֵלֶיךָ

||
1

בְּשַׁחַר קַמְתִּי

|

רְצֵה עֲתִירָתָם בְּעָמְדָם בַּלֵּילוֹת

||
2

תַּרְאֵם נִסֶּיךָ עוֹשֶׂה גְדוֹלוֹת

||
2

המשמעות האמיתית של הסליחות

||
5

לראשונה מזה 68 שנה

||
2

שָׁנָה טוֹבָה וּמְתוּקָה

||
3

צַדֵּק צוֹעֲקֶיךָ

||
2

רגעים היסטוריים

||
5

הילדים נעמדו מסביב

||
1

זוֹחֲלִים וְרוֹעֲדִים מִיּוֹם בּוֹאֶךָ

||
2

מָרוֹם אִם עָצְמוּ

|

רְצֵה עֲתִירָתָם 

|

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר