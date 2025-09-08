ברית קודש קול התפילה נדם: המונים נהרו לחזות בכיפת הרה"ק מפשיסחא שחבש רך הנימול קהל רב התאספו השבוע לחזות בשמחת ברית המילה לנכד האדמו"רים מביאלה רמת אהרן ונדבורנה ירושלים, היניק חבש בעת הברית את כיפתו של הרה"ק מפשיסחא | איתי קצב היה בין המשתתפים ומגיש גלריה (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 15:39