קול התפילות בשטיבלעך המיתולוגים ב'רמת אהרן' פסקו באחת כאשר קהל רב התאספו לחזות בשמחת ברית המילה לנכד האדמו"רים מביאלה רמת אהרן ונדבורנה ירושלים, היניק בן להרב מנחם מענדיל רבינוביץ.
בשמחת הברית כובד הגה"צ רבי שלום אהרן אשכנזי, ראש ישיבת נדבורנה, בכסא של אליהו, האדמו"ר מנדבורנה ירושלים בסנדקאות, ובאמירת הברכות כובד האדמו"ר מביאלה רמת אהרן. כמוהל שימש הרה"ג ר' בנציון אריה לייבוש מייזליש, נכד הרה"ק ה'דברי שלמה' מבאבוב זי"ע.
בעת הברית חבש היניק - רך הנימול, את כיפתו של הרה"ק מפשיסחא זי"ע, הנמצא בגנזי האדמו"ר מביאלה רמת אהרן.
בסיום הברית זכו כלל החסידים להסב על שולחן מלכים למסיבת לחיים, ולאחר מכן לעבור לפני האדמו"רים להתברך בכל מילי דמיטב.
