כיכר השבת
המונים השתתפו

וַיְהִי בִּנְסֹעַ הָאָרֹן: תיעוד נרחב ממסע הלוויית האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל

בהשתתפות אלפי מלווים הובא האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל, למנוחת עולמים ב'הר הזיתים' בירושלים |  בנו הבכור, הרה"צ רבי נפתלי הירצקא יצחק, הוכתר כממלא מקומו בקודש | הצלמים ארי קופרשטוק ודוד ארזני מגישים גלריה מסכמת (חסידים)

1תגובות
בן האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל מספיד (צילום: דוד ארזני)

אלפים מבני ירושלים, ובהם חסידי קרעטשניף-סיגעט, ליוו אמש (שלישי) למנוחות את האדמו"ר, הרה"ק רבי זיידא אליעזר זאב רוזנבוים זיע"א.

במסע הלוויה ההמוני השתתפו אדמו"רים, רבנים, ראשי ישיבות ומרביצי תורה מכל החוגים, שהגיעו לחלוק כבוד אחרון לצדיק שהסתלק.

וַיְהִי בִּנְסֹעַ הָאָרֹן (צילום: דוד ארזני)

ההלוויה התקיימה באווירה של אבל כבד, כשמאות אנשים מצטרפים למסע הארוך, שהחל בבית המדרש והסתיים בהר הזיתים.

מסע ההלוויה של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל יצא מבית מדרשו בשכונת 'בית ישראל' בירושלים. במקום נשאו דברי הספד מרגשים בניו, הרבנים, שהוכתרו בהמשך הערב כאדמו"רים.

מעמד הקבורה באוהל בית קרעטשניף (צילום: דוד ארזני)

עוד הספידו את האדמו"ר: הגאון הרב עקיבא וואזנר, מרבני הקהילה, שהכריז על הכתרת הבן הבכור, הרה"צ רבי נפתלי הירצקא יצחק, לממלא מקום אביו. גם חתניו הרבנים וגיסו, האדמו"ר מביאלה בני ברק, הספידו אותו מרחוק.

לאחר חצות הלילה, נטמן האדמו"ר בהר הזיתים, באוהל אביו זי"ע. במקום נכחו כמה אדמו"רים, בראשם אחיו הגדול, האדמו"ר מקרעטשניף ירושלים, המחזיק בחזקת האוהל.

מסע הלויית האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (צילום: ארי קופרשטוק - דוד ארזני)
מסע הלויית האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (צילום: ארי קופרשטוק - דוד ארזני)
ברוך דייין האמת נא לעשות שמות על כל תמונה שיוכלו לדעת מי האדמו"ר
אמיתי

