דור רביעי

שמחה פורצת גבולות בחסידות: האדמו"ר אירס את נינתו הבכורה למזל טוב

התרגשות כבירה בקרב חסידי מכנובקא בעלזא עם הישמע הבשורה המרנינה בשמחת אירוסי נינתו הבכורה של האדמו"ר, עם החתן נכד האדמו"רים מנדבורנה ירושלים ויארסלוב • שמחת התנאים תיערך בימים הקרובים בהשתתפות כלל החסידים (חסידים)

שמחת הווארט לנינת האדמו"ר ממחנובקא בעלזא (צילום: ח.ל.)

התרגשות גדולה בחצר הקודש מכנובקא בעלזא, עם היוודע בשורת השמחה הגדולה על אירוסי הנינה הבכורה של האדמו"ר, שמחה מרגשת הממשיכה את שושלת הקודש לדור רביעי.

הכלה בת הרב ישראל מאסקאוויטש, בן הרה"צ רבי יוסף מאיר שליט"א בן האדמו"ר ממעליץ, וחתן הגה"צ רבי יהושע מנחם שטרן שליט"א, אב"ד ראחמיסטריווקא בבני ברק. עב"ג החתן זאב רוקח, בן הרב שלום רוקח, בנו של האדמו"ר מיערוסלאב, וחתנו של האדמו"ר מנדבורנה ירושלים.

שמחת הווארט התקיימה אמש (רביעי) בעיה"ק ירושלים, בחיק משפחות האדמו"רים בלבד, ושמחת התנאים תיערך בקול רימה ותודה והמון חוגג, לקהל החסידים מכל החצרות שיבואו לחגוג את השמחה הגדולה.

