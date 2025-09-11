דור רביעי שמחה פורצת גבולות בחסידות: האדמו"ר אירס את נינתו הבכורה למזל טוב התרגשות כבירה בקרב חסידי מכנובקא בעלזא עם הישמע הבשורה המרנינה בשמחת אירוסי נינתו הבכורה של האדמו"ר, עם החתן נכד האדמו"רים מנדבורנה ירושלים ויארסלוב • שמחת התנאים תיערך בימים הקרובים בהשתתפות כלל החסידים (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 12:21