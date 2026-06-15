כיכר השבת
מאות החסידים צהלו

שמחה בחצרות הקודש; נכדי האדמו"רים ממישקולץ וקוזמיר באו בברית הנישואין

בקול צהלה ורינה נחגגה שמחת נישואי נכד האדמו"ר ממישקולץ בן לחתנו הרב יחיאל זוננבנד בן הגה"צ ר' דב, עם הכלה נכדת האדמו"ר מקוזמיר בת לחתנו הרב אליעזר זוסיא גרינוולד (חסידים)

שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)
שמחת בית מישקולץ - קוזמיר (צילום: א. שטול)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (17%)

לא (83%)

חתונההאדמו"ר ממישקולץהאדמו"ר מקוזמיר

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

השמות הקדושים נחשפו

|

בראשות האדמו"ר

|

שר הצדקה בדורנו

||
1

סיפור מפעים

||
3

לכשיפוצו מעיינותיך

|

צפו בתיעוד

|

יש קהילות שבצניעות הן אפס

||
12

צפו בתיעוד

||
3

ליום ההילולה

|

צפו בתיעוד

|

שבה את לב הרבי

||
5

קניין מיוחד

||
2

צפו בגלריה

|

ענבי הגפן

|

ברינה יגילו

||
3

זכר צדיק לברכה

|

ההכרזה שהרטיטה לבבות

||
2

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר