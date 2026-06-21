ברגשי שמחה והתרוממות רוח התקיים בחצר הקודש סערט ויז'ניץ מעמד כבוד התורה - "תנו שבח", לרגל סיום לימוד הלכות שבת, שנלמדו במשך למעלה מחמש שנים ברוב שקידה והתמדה על ידי 42 אברכים מצוינים, צורבי מרבנן. האברכים המסיימים עמדו בהצלחה מרובה בכור המבחן בכתב ובעל פה אצל גדולי הרבנים ומורי ההוראה.

המעמד החגיגי נערך ברוב פאר והדר כיאה וכראוי לתורה ולומדיה, לקול צלילי זמר ושבח ובהשתתפות חתני הסיום, בני משפחותיהם, הוריהם, זקניהם, רבני החסידות ורבני העיר חיפה.

את המעמד הנחה ברוב כישרון הרב בן ציון ליפשיץ, שאף הוא נמנה עם חתני השמחה ומסיימי ההלכות. את דבר המגמה הביא הרב משה דב רוזנברג, אשר תיאר בדבריו בהתרגשות את גודל המסע שעבר על חברי המגמה במשך כל חמש שנות הלימוד, עד אשר זכו להגיע לעת הזו ולקצור את פרי עמלם הגדול.

במהלך הערב נשא דברים פטרון המגמה והמעמד, הנה"ח ר' יחזקאל פדר, שהרחיב על מעלת מקום תורה זה, רשת הכוללים המפוארת 'מבצר התורה'. ר' יחזקאל פדר שיתף את הנוכחים בסיפורים המגיעים אליו מראשי כוללים ברחבי ארץ הקודש ומחוצה לה, המספרים לו כי הספרים שנתחברו על ידי אברכי הכולל מסייעים להם רבות בהבנת דברי השולחן ערוך. כדוגמה לכך ציין את הספר 'חשב ההלכה' שחיבר הרב ברוך ויסבלום, והדגיש כי אין כולל הלומד את ההלכות הללו ואינו מסתייע בספר זה כדי להבין את עומק ההלכה.

התרגשות רבה שררה באולם עת הופיע בהדרו האדמו"ר מסערט ויז'ניץ ליטול חלק במעמד ולפאר את כבוד התורה, ואף העניק במו ידיו את תעודות ההערכה לאברכים הנרגשים.

לכבוד ולתפארת היה כאשר האדמו"ר מביאלה והאדמו"ר מדז'יקוב ויז'ניץ פיארו את המעמד בהשתתפותם, כשהם מגיעים לשמוח בשמחת בניהם וצאצאיהם הנמנים עם חתני הסיום.

דברות קודש נשא האדמו"ר מביאלה, ששיבח והעלה על נס את מעלת אברכי הכולל העומלים בתורת השם מתוך התנתקות מכל טרדות והבלי העולם הזה. לאחר סיום דבריו, פצח האדמו"ר מסערט ויז'ניץ בריקוד קודש מתוך התלהבות.

בברכת המזון כובד הר"ר חיים דוד אסף, אשר ביום זה חל יום היארצייט העשירי של אביו, הרה"ח ר' דוד אסף ז"ל, אשר על שמו ולזכרו הוקמה מגמת 'משנת אליהו' ללימוד ושינון כל חלק א' וב' בשולחן ערוך.

לאחר מכן חולקו תעודות הערכה חתומות מגדולי הרבנים שבידיהם נבחנו האברכים על כל הלכות שבת, תוך איחולי "יהי רצון שיזכו האברכים היקרים ללמוד ולקנות עוד קניינים רבים בתורה מתוך הרחבת הדעת ושפע ברכה והצלחה".