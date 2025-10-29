שִׁיר חֲנֻכַּת הַבַּיִת צמרת העסקונה הויז'ניצאית התכנסה באשדוד לחנוכת ביתו של הנגיד במעמד מרגש ורב רושם התכנסו צמרת העסקונה הויז'ניצאית לחנוך את מעונו החדש של הנגיד ר' שמואל אהרן צויבל בעיר אשדוד | בקביעת המזוזות התכבדו הגה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, אב"ד ויז'ניץ אלעד, והאדמו"ר מפיטסבורג, לצד משב"קים, נבחרי ציבור ואנשי מעשה | במהלך מעמד ה'לחיים', נשא אב"ד אלעד דברים על הצורך באחדות ובתפילה בעת הזו, כשהוא מביע תקווה שבקרוב נזכה כולנו לחנוכת הבית האמיתית בבניין בית המקדש בירושלים הבנויה | צפו בתיעוד (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 19:39