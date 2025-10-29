צמרת העסקונה הויז'ניצאית התכנסה באשדוד לחנוכת ביתו של הנגיד

צמרת העסקונה הויז'ניצאית התכנסה אמש בעיר אשדוד למעמד חנוכת הבית במעונו החדש של הנגיד ר' שמואל אהרן צויבל, מיקירי ועמודי התומכים של מוסדות ויז'ניץ בארץ ובעולם.
בקביעת המזוזות כובדו שורת רבנים ואישי ציבור נכבדים, בראשם הגה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, אב"ד ויז'ניץ אלעד, והאדמו"ר מפיטסבורג שהגיע במיוחד לכבוד המאורע.
בהמשך התקיימה מסיבת לחיים בה נשא דברים אב"ד אלעד, שבדבריו עורר על גודל השעה וקרא להתחזקות בתפילה על המצב השורר בארץ הקודש. "רק תפילה תועיל, ובס"ד נזכה בקרוב ממש לחנוכת הבית בבניין בית המקדש בירושלים", אמר.
בין המשתתפים נראו גם הרב בנציון שטנגר – משב"ק האדמו"ר מויז'ניץ, וסגן ראש עיריית בני ברק יהושע מנדל.
