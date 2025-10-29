כיכר השבת
שִׁיר חֲנֻכַּת הַבַּיִת 

צמרת העסקונה הויז'ניצאית התכנסה באשדוד לחנוכת ביתו של הנגיד

במעמד מרגש ורב רושם התכנסו צמרת העסקונה הויז'ניצאית לחנוך את מעונו החדש של הנגיד ר' שמואל אהרן צויבל בעיר אשדוד | בקביעת המזוזות התכבדו הגה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, אב"ד ויז'ניץ אלעד, והאדמו"ר מפיטסבורג, לצד משב"קים, נבחרי ציבור ואנשי מעשה | במהלך מעמד ה'לחיים', נשא אב"ד אלעד דברים על הצורך באחדות ובתפילה בעת הזו, כשהוא מביע תקווה שבקרוב נזכה כולנו לחנוכת הבית האמיתית בבניין בית המקדש בירושלים הבנויה | צפו בתיעוד (חסידים)

קביעת מזוזות אצל ר' שמואל אהרן צויבל (צילום: יוסי לוי)

צמרת העסקונה הויז'ניצאית התכנסה אמש בעיר אשדוד למעמד חנוכת הבית במעונו החדש של הנגיד ר' שמואל אהרן צויבל, מיקירי ועמודי התומכים של מוסדות ויז'ניץ בארץ ובעולם.

בקביעת המזוזות כובדו שורת רבנים ואישי ציבור נכבדים, בראשם הגה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, אב"ד ויז'ניץ אלעד, והאדמו"ר מפיטסבורג שהגיע במיוחד לכבוד המאורע.

בהמשך התקיימה מסיבת לחיים בה נשא דברים אב"ד אלעד, שבדבריו עורר על גודל השעה וקרא להתחזקות בתפילה על המצב השורר בארץ הקודש. "רק תפילה תועיל, ובס"ד נזכה בקרוב ממש לחנוכת הבית בבניין בית המקדש בירושלים", אמר.

בין המשתתפים נראו גם הרב בנציון שטנגר – משב"ק האדמו"ר מויז'ניץ, וסגן ראש עיריית בני ברק יהושע מנדל.

קביעת מזוזות אצל ר' שמואל אהרן צויבל (צילום: יוסי לוי)
