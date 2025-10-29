כיכר השבת
כשגאב"ד שיכון ג' הופיע עם מלבושי "כולו הפך לבן" בשמחת הברית לנכדו | צפו

בבני ברק נערכה שמחת הברית לנכד האדמו"ר מביאלה רמת אהרן, בן לבנו הרב אברהם אביש רבינוביץ, חתן הרה"ג ר' סיני הלברשטם אב"ד שיכון ג' | הסבים התכבדו בכיבודי הברית, ובהמשך הסבו לסעודת מצווה, תוך שגאב"ד שיכון ג' מלבוש מלבושי לבן לעת זו (חסידים) 

שמחת הברית בחצרות ביאלה רמת אהרן - שיכון ג' (צילום: איתי קצב)
שמחת הברית בחצרות ביאלה רמת אהרן - שיכון ג' (צילום: איתי קצב)
שמחת הברית בחצרות ביאלה רמת אהרן - שיכון ג' (צילום: איתי קצב)
שמחת הברית בחצרות ביאלה רמת אהרן - שיכון ג' (צילום: איתי קצב)
שמחת הברית בחצרות ביאלה רמת אהרן - שיכון ג' (צילום: איתי קצב)
שמחת הברית בחצרות ביאלה רמת אהרן - שיכון ג' (צילום: איתי קצב)
שמחת הברית בחצרות ביאלה רמת אהרן - שיכון ג' (צילום: איתי קצב)
שמחת הברית בחצרות ביאלה רמת אהרן - שיכון ג' (צילום: איתי קצב)
שמחת הברית בחצרות ביאלה רמת אהרן - שיכון ג' (צילום: איתי קצב)
שמחת הברית בחצרות ביאלה רמת אהרן - שיכון ג' (צילום: איתי קצב)
שמחת הברית בחצרות ביאלה רמת אהרן - שיכון ג' (צילום: איתי קצב)
שמחת הברית בחצרות ביאלה רמת אהרן - שיכון ג' (צילום: איתי קצב)
שמחת הברית בחצרות ביאלה רמת אהרן - שיכון ג' (צילום: איתי קצב)
שמחת הברית בחצרות ביאלה רמת אהרן - שיכון ג' (צילום: איתי קצב)
שמחת הברית בחצרות ביאלה רמת אהרן - שיכון ג' (צילום: איתי קצב)
שמחת הברית בחצרות ביאלה רמת אהרן - שיכון ג' (צילום: איתי קצב)
שמחת הברית בחצרות ביאלה רמת אהרן - שיכון ג' (צילום: איתי קצב)

