בבני ברק נערכה שמחת הברית לנכד האדמו"ר מביאלה רמת אהרן, בן לבנו הרב אברהם אביש רבינוביץ, חתן הרה"ג ר' סיני הלברשטם אב"ד שיכון ג' | הסבים התכבדו בכיבודי הברית, ובהמשך הסבו לסעודת מצווה, תוך שגאב"ד שיכון ג' מלבוש מלבושי לבן לעת זו (חסידים)
אלפים מתושבי ארה"ב, אדמו"רים, רבנים וחסידים מכל קצוות המגזרים, פקדו ביומא דהילולא את ציונו הק' של הרה"ק רבי חיים זאנוויל בן רבי משה מריבניץ זי"ע במונסי, ניו יורק • מעמדי הקודש נערכו ברגש עז ובאווירה עילאית, עם תפילות, הדלקות, סעודות מצווה והכנסת אורחים רחבה לאורך כל היממה • רבים מתארים את ההילולא כ"מירון של אמריקה", כאשר זרם האנשים לא פסק לרגע • צפו בתיעוד מרהיב מהמעמדים הגדולים (חסידים)
כפי שדיווחנו השבוע, מאות חסידי בעלזא באנטווערפן, הופתעו ביום שני השבוע לקדם את פני האורח הרם, הרה"ג ר' חיים מאיר רוקח, נכדו חביבו של האדמו"ר מבעלזא, שהופיע לביקור בזק בעיר, למשך שעתיים בלבד, למעמד 'פתיחת הזמן' בהיכל הישיבה דשם | עם סיום הביקור, ליוו ראשי הקהילה את האורח הרם עד לשדה התעופה באמסטרדם, שם נפרדו מאיתו לחיים ולשלום, כשהרה"ג מודה להם על האירוח, תוך שהוא מציין שבקרוב יבוא לביקור רשמי בקרב בני הקהילה | צפו בתיעוד (חסידים)
במעמד מרגש ורב רושם התכנסו צמרת העסקונה הויז'ניצאית לחנוך את מעונו החדש של הנגיד ר' שמואל אהרן צויבל בעיר אשדוד | בקביעת המזוזות התכבדו הגה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, אב"ד ויז'ניץ אלעד, והאדמו"ר מפיטסבורג, לצד משב"קים, נבחרי ציבור ואנשי מעשה | במהלך מעמד ה'לחיים', נשא אב"ד אלעד דברים על הצורך באחדות ובתפילה בעת הזו, כשהוא מביע תקווה שבקרוב נזכה כולנו לחנוכת הבית האמיתית בבניין בית המקדש בירושלים הבנויה | צפו בתיעוד (חסידים)
ימים נעלים היו מנת חלקם של חסידי גור בארה"ב, עם ביקורו ההוד של הרה"צ רבי נחמיה אלתר, בנו של האדמו"ר מגור בקרבם | הרה"צ שהגיע בשליחות אביו לנחם אבלים את נגיד החסידות ר' שלמה ורדיגר שישב שבעה על פטירתה של אמו ע"ה, כבר ניצל את שהותו במקום, לביקורי חיזוק בקרב מוסדות התורה והחינוך של החסידות וביקר במעונם של גדולי ישראל והרחיב עמם בשיחה אודות המצב השורר בארה"ק | צפו בתיעוד (חסידים)
ביקור חיזוק ערך במהלך השבוע האחרון, הגה"צ המשפיע החסידי מעיה"ק ירושלים, רבי יצחק משה ארלנגר בקרב הקהילה החרדית באנטווערפן | במהלך הביקור נשא הגה"צ שחיות חיזוק בהיכלי התורה והישיבות, וכן שהה לשב"ק בצילו של זקן אדמו"רי אירופה, האדמו"ר מפשעווארסק | צפו בתיעוד מצאת השבת, וכן ממסע החיזוק בעיר (חסידים)
תחושת התחדשות המלוכה בחצה"ק באבוב 45, וזאת לאחר שחנכו ברוב פאר והדר את המרכז העולמי בל בורו פארק, בימים האחרונים חנך האדמו"ר את בנייני הישיבות, ישיבה קטנה 'תפארת שלמה' וישיבה קטנה 'קדושת שלמה' | האדמו"ר סייר במבני החינוך החדשים, יחד עם גיסו הגה"צ רבי יהושע רובין, אב"ד החסידות, ויחד קבעו מזוזות ברוב רגש | בהמשך ערך הרבי טיש לחיים עם הנגידים שעמדו לימין הקודש (חסידים - עולם הישיבות)
מעמד כבוד התורה ומבחן פומבי לעשרות תלמידים נבחני מסגרת "עמלים" לעידוד שינון וידיעת הגמרא בתלמוד תורה 'דרכי אבות' צאנז ירושלים שנערך בראשות האדמו"ר מצאנז | המעמד נערך ברוב פאר והדר לכבודה של תורה בהשתתפות ההורים והסבים האדמורי"ם והרבנים הגאונים, כשבאמצע המבחן הפומבי הופיע האדמו"ר מצאנז שנשא דברות קודש וגם בחן את התלמידים (חסידים)
קהל המונים נטלו חלק אמש (שני) בשמחת נישואי החתן נכד האדמו"ר מספינקא, עם הכלה נכדת האדמו"רים מטשאקווא וספינקא ירושלים | השמחה שנחגגה עד השעה 5:00 לפנות בוקר, משכה אליה קהל רב של אוהדים מכל קצווי תבל | בשיאה של השמחה פיזז הרבי מספינקא בריקודין קדישין, כשבלהבת אש קודש אף זרק את השטריימיל שלו לאוויר תוך שהוא מעודד השירה בעוז (חסידים)
התרגשות מיוחדת שוררת בימים אלו בקרב חסידי קרעטשניף קריית גת, לקראת שמחת נישואי בנו של האדמו"ר, אשר לראשונה בתולדות העיר והחסידות, יתקיים בתוככי הקרייה החסידית בקול רינה ותודה והמון חוגג ביום רביעי הקרוב | צפו בתיעוד ענק מערב ומוצאי שבת אופריף בצל הקודש של האדמו"ר (חסידים)
התרגשות בקרב חסידי צאנז קלויזנבורג בבורו פארק, עם חנוכתו ברוב פאר והדר של בניין המתיבתא במרכז החסידות| הבניין המפואר כולל היכל לימוד, ספרייה עשירה וחדרי שיעורים. הבנייה הושלמה במהירות שיא של שלושה חודשים בלבד | צפו בתיעוד מתחילת הבנייה, ועד לחנוכתה בראשית השנה עם תחילת זמן החורף (חסידים - עולם הישיבות)
קהל רב השתתף השבוע בשמחת פדיון הבן, לניני האדמו"רים ממודז'יץ וזוועהיל, ונין לחכ"ל הרב שמעלקא הלפרט, נכד לחתנו הרה"ג ר' חיים בעק, ר"מ בישיבת 'מנחת יצחק' | הכהן הפודה היה האדמו"ר מספינקא | כנהוג, קישטו את התינוק בתכשיטי זהב וכסף, בין התכשיטים קישטו עם שעון הזהב של האדמו"ר הרה"ק רבי שלומק'ה מזוועהיל זי"ע, הנמצא בגנזי נכדו האדמו"ר הנוכחי | צפו בתיעוד (חסידים)
ביקור רב רושם ערך בשבוע שעבר האדמו"ר מצאנז במעונו של האדמו"ר מסלונים בשכונת 'מאה שערים' בעיה"ק ירושלים | במהלך השיחה הרחיבו האדמו"רים בשיח על הניסים שעברו כלל ישראל בשנתיים האחרונות בזמן המלחמה | בסיום הביקור התברכו בברכות זה עם זה ונפרדו לשלום (חסידים)
ביקור בזק ורב רושם ערך האדמו"ר ממונקאטש, מזקני אדמו"רי ארה"ב, ללונדון הבירה, וזאת כדי לקיים הבטחה שנתן להרה"ג ר' שמשון גליק זצ"ל, רב החסידות בלונדון, שנפטר בדמי ימיו, להשתתף בשמחותיו | במהלך הביקור קיבל הרבי קהל עם קודש לעצה ולברכה, וכמובן, גולת הכותרת - פיאר את החתונה מריישא ועד גמירא | צפו בתיעוד מהביקור המרומם (חסידים)
התרגשות דקדושה בקרב מאות חסידי סערט ויז'ניץ בארה"ב לקראת ביקורו הנהדר של האדמו"ר בקרבם | במהלך הביקור יפאר האדמו"ר שמחת נישואי בן אחד מחסידיו, שהתייתם מאמו ע"ה, ומאביו מנוע מלהשתתף בשמחה בשל בעיות ויזה | כל הפרטים כאן ב'כיכר' (חסידים)
בימים האחרונים נחשף מכתב מיוחד ששיגר נשיא ארה"ב טראמפ לאדמו"ר מבאבוב 45 לרגל חנוכת בית מדרשו הגדול בבורו פארק | במכתבו ציין הנשיא את מחויבותו הבלתי מסויגת להמשיך ולעמוד לימין היהדות החרדית בארה"ב, ולפעול למען רווחתם וביטחונם של כלל היהודים ברחבי אמריקה (חסידים)
לקראת עצרת הרבבות ההיסטורית ביום חמישי הקרוב בעיה"ק ירושלים, אנו מגישים תמצית דברות הקודש שנשא הרה"ק בעל ה'שפע חיים' מצאנז זי"ע, אשר נראה כאילו נאמרו במיוחד לימים אלו | הרבי בדבריו מבקש נחרצת שלא להיכנע לכופרים, וקורא קריאה קדושה לאחדות אמת בין כל חלקי כלל ישראל, ספרדים, ליטאים, חסידים ובני תורה | כן מזהיר האדמו"ר להתנהג כדבעי ולא להיגרר לאלימות | האזינו לדבריו הנבואיים של האדמו"ר שנאמרו לפני ארבעים שנה (חסידים חרדים)
ביום האחרון של בין הזמנים של חודש תשרי, הגיע הצלם דוד כהן אל חצר ציון הרשב"י במירון, ותיעד מאות מתפללים שנהרו לשפוך שיח ביום המסוגל - ערב ראש חודש חשון, וכמובן, גם הצליח לתעד מספר חלאקעס שהתקיימו במקום ברוב ששון ושמחה (חרדים)
מאות חסידי בעלזא באנטווערפן, ובראשם בחורי הישיבה המקומית, זכו לחוויה רוחנית מטלטלת כשנכדו חביבו של האדמו"ר, הרה"ג רבי חיים מאיר רוקח, נחת בעיר לביקור בזק וסודי, והופיע לפתע בהיכל הישיבה כדי למסור שיחת 'פתיחת הזמן' | ההפתעה הייתה כה גדולה, עד שאיש לא ידע על הגעתו עד שהיה כבר בתוך הבניין (חסידים)
