זרם האנשים לא פסק לרגע "מירון של אמריקה": רבבות נהרו לעבר מונסי אל ציונו של הרה"ק מריבניץ זי"ע | תיעוד אלפים מתושבי ארה"ב, אדמו"רים, רבנים וחסידים מכל קצוות המגזרים, פקדו ביומא דהילולא את ציונו הק' של הרה"ק רבי חיים זאנוויל בן רבי משה מריבניץ זי"ע במונסי, ניו יורק • מעמדי הקודש נערכו ברגש עז ובאווירה עילאית, עם תפילות, הדלקות, סעודות מצווה והכנסת אורחים רחבה לאורך כל היממה • רבים מתארים את ההילולא כ"מירון של אמריקה", כאשר זרם האנשים לא פסק לרגע • צפו בתיעוד מרהיב מהמעמדים הגדולים (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 21:05