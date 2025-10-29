כיכר השבת
זרם האנשים לא פסק לרגע

"מירון של אמריקה": רבבות נהרו לעבר מונסי אל ציונו של הרה"ק מריבניץ זי"ע | תיעוד

אלפים מתושבי ארה"ב, אדמו"רים, רבנים וחסידים מכל קצוות המגזרים, פקדו ביומא דהילולא את ציונו הק' של הרה"ק רבי חיים זאנוויל בן רבי משה מריבניץ זי"ע במונסי, ניו יורק • מעמדי הקודש נערכו ברגש עז ובאווירה עילאית, עם תפילות, הדלקות, סעודות מצווה והכנסת אורחים רחבה לאורך כל היממה • רבים מתארים את ההילולא כ"מירון של אמריקה", כאשר זרם האנשים לא פסק לרגע • צפו בתיעוד מרהיב מהמעמדים הגדולים (חסידים)

הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)
הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע (צילום: יוסי גאלדבערגער)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

זרם האנשים לא פסק לרגע

|

מלבוש י אצילות

|

אורח רם ונעלה

|

שִׁיר חֲנֻכַּת הַבַּיִת 

|

מה עם הבחורים האחרים?

||
11

מה שוחח עם גדולי ישראל?

|

האציל מהודו על תושבי העיר

|

גלגל ההתחדשות ממשיך

|

אָנוּ עֲמֵלִים וְהֵם עֲמֵלִים

||
1

לילה של שמחה

|

בהשתתפות מאות חסידים

||
2

תורה מתוך פאר

||
1

בְּמַאי בָּעִית טְפֵי

||
3

הרחיבו בניסי המלחמה

||
1

ליממה בלבד

|

במקום ההורים

||
2

להגן על היהדות החרדית

||
3

תשליכו את האינטרסים האישיים

||
8

לצד שמחות חלאק'ס

|

החסידים הופתעו

||
4

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר