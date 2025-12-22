נדיבות של צדיק דמות יוקדת מדור העבר: הצדיק מפשעמישל מונסי חילק דולרים ל'חנוכה געלט' | צפו לא רבים זוכים להכיר מקרוב את הצדיק הנשגב, האדמו"ר מפשעמישל המתגורר במונסי, שדמותו המאירה נראית כמי שנלקחה מדורות קודמים | במהלך ימי החנוכה, נצפה האדמו"ר במעמד חלוקת "מעות חנוכה" כסגולה לשמירה, לברכה ולהצלחה, אולם הקהל הופתע לגלות נדיבות יוצאת דופן | בעוד שבחצרות רבות נהוג לחלק מטבעות סמליים, האדמו"ר מפשעמישל העניק לכל חסיד וחסיד שטר של דולר | בסיומם של ימי החנוכה, התברר כי האדמו"ר חילק כמה אלפי דולרים מכיסו הפרטי | צפו בתיעוד המיוחד (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 23:44