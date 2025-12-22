כיכר השבת
נדיבות של צדיק

דמות יוקדת מדור העבר: הצדיק מפשעמישל מונסי חילק דולרים ל'חנוכה געלט' | צפו

לא רבים זוכים להכיר מקרוב את הצדיק הנשגב, האדמו"ר מפשעמישל המתגורר במונסי, שדמותו המאירה נראית כמי שנלקחה מדורות קודמים | במהלך ימי החנוכה, נצפה האדמו"ר במעמד חלוקת "מעות חנוכה" כסגולה לשמירה, לברכה ולהצלחה, אולם הקהל הופתע לגלות נדיבות יוצאת דופן | בעוד שבחצרות רבות נהוג לחלק מטבעות סמליים, האדמו"ר מפשעמישל העניק לכל חסיד וחסיד שטר של דולר | בסיומם של ימי החנוכה, התברר כי האדמו"ר חילק כמה אלפי דולרים מכיסו הפרטי | צפו בתיעוד המיוחד (חסידים)

האדמו"ר מפשעמישל מאנסי בחלוקת מעות חנוכה
האדמו"ר מפשעמישל מאנסי בחלוקת מעות חנוכה
האדמו"ר מפשעמישל מאנסי בחלוקת מעות חנוכה
האדמו"ר מפשעמישל מאנסי בחלוקת מעות חנוכה
האדמו"ר מפשעמישל מאנסי בחלוקת מעות חנוכה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

הושיעה את עמך

||
1

בפתח ה'דאווין צימר'

|

נדיבות של צדיק

|

מצפת ועד אשדוד

|

"שריפת פתילות בוטיק"

||
1

רבבות בלב אחד

|

קרב בלימה על הבגדים המשונים

||
8

בחנוכיית האבות

||
4

הנהגה חדשה, מסורת עתיקה

||
8

לשנה הבאה בירושלים

||
1

וְיִהְיוּ זַרְעִי וְזֶרַע זַרְעִי 

|

שירי רגש כהכנה למצווה

|

הוד ומלכות

||
2
ש

פרסומי ניסא

כתבה מקודמת|מקודם

מראה שובה לב

||
5

ירושת אבות

||
1

החל מהערב | מיוחד

||
1

בחנוכיית אבותיו

|

שִׁיר הַמַּעֲלוֹת

|

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר