השמות הקדושים נחשפו של מי הגביע? צפו: כשהאדמו"רים השתעשעו ועיינו בגביע הכסף העתיק קהל רב וחסידים נטלו חלק בשמחת הנישואין של נכד האדמו"רים מזידיטשוב באר שבע וטעמשוואר, עם נכדת האדמו"ר מזוועהיל • במעמד 'קבלת הפנים' השתעשעו האדמו"רים עם הגביע הקדוש והמיוחס שעליו חרוטים השמות הקדושים • א. שטול מגיש תיעוד (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 13:25