בקול צהלה ורינה נחגגה שמחת בית צדיקים, שמחת נישואי החתן, נכדם של האדמו"רים מזידיטשוב באר שבע ומטעמשוואר, עב"ג הכלה בת הרב יצחק גולדמן, בן האדמו"ר מזוועהיל וחתן הגה"צ רבי שלמה גולדמן, בן הגה"צ רבי שמואל גולדמן מזוועהיל שיכון סקווירא.
במעמד החופה השתמשו בגביע כסף מהודר ועתיק יומין השמור בגנזיו של האדמו"ר מזידיטשוב.
מדובר בגביע כסף מיוחס, העובר בירושה מדור לדור בשושלת הקודש של אדמו"רי זידיטשוב, ומיוחס ישירות לצדיקי השושלת הקדומים. הגביע נחשב לחפץ קדוש ומחזיק בסגוליות רבה וישועות בעיני בני המשפחה והחסידים.
עוד קודם לכן, במהלך מעמד ה'קבלת פנים' השתעשעו האדמו"רים והרבנים ארוכות עם הגביע העתיק, והביטו בעניין רב על השמות הקדושים החרוטים על דפנות הגביע.
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