בסיומם של ימי השמחה: שמחת ה'שבע ברכות' האחרון בצאנז ז'ימגראד בבני ברק
בסיומם של ימי השמחה המרוממים לרגל נישואי בנו של האדמו"ר מצאנז ז'ימגראד זצ"ל, נחגגה בעוז שמחת שבע הברכות האחרון | השמחה נערכה בהיכל בית המדרש המרכזי של החסידות בבני ברק, בהשתתפות קהל חסידים רב, אדמו"רים ורבנים שבאו לברך (חסידים)
התרגשות עצומה בביתר עילית שזכתה לשבת התעלות מרוממת בצל המשפיע החסידי הרה"צ רבי אלימלך בידרמן | מעמדי ההוד התקיימו בבית המדרש 'מתמידים' בראשות הגאון רבי מרדכי מינצברג, אלפים נהרו במהלך כל השבת, ובעידן רעווא דרעווין הרחיב המשפיע בטיש סעודה שלישית אל תוך הלילה, כשלאחר זמן ר"ת הובאו כלי זמר לטיש | ארי קופרשטוק מגיש תיעוד ענק (חסידים)
בעקבות מצב החירום בארץ הקודש, הורה האדמו"ר מדושינסקיא על הקמת משמרות לימוד רצופות בישיבות החסידות ללא הפסקה לאורך כל היום, והבחורים נרתמו בהמוניהם | במקביל: תיעוד מיוחד מביקור הרבי בת"ת הוותיק בעיר התורה והחסידות (חסידים)
ביקור הוד ורב רושם ערך בשבוע האחרון הרה"צ רבי אהרן מענדיל טווערסקי, בנו הגדול של האדמו"ר מסקווירא, בארץ הקודש | במהלך ימי הביקור המרוממים, פיאר את מעמד הכנסת ספר התורה וחנוכת הבית לבית המדרש החדש של חסידי סקווירא ברמה ד' בבית שמש, שם הביא את ברכת קודשו של אביו, האדמו"ר לקהל החסידים הנרגשים (חסידים)
בסיומם של ימי השמחה המרוממים לרגל נישואי בנו של האדמו"ר מצאנז ז'ימגראד זצ"ל, נחגגה בעוז שמחת שבע הברכות האחרון | השמחה נערכה בהיכל בית המדרש המרכזי של החסידות בבני ברק, בהשתתפות קהל חסידים רב, אדמו"רים ורבנים שבאו לברך (חסידים)
ברוב פאר והדר וברגשות קודש נחגגה מסיבת החומש לילדי החמד, תלמידי תלמוד תורה 'דרכי אבות' צאנז בנתניה | מה נאה ומרהיב היה המראה לראות את ילדי החמד, דווקא בימים אלו בשיא התקופות המורכבות שעוברות על בני התורה בארץ ישראל, כשהם מקבלים ומנשקים בגיל ובשמחה את התורה הקדושה בה יהגו כל ימי חייהם (חסידים)
בחצר הקודש סערט ויז'ניץ התקיים מעמד אדיר לכבודה של תורה בראשות גלריית אדמו"רים ורבנים שנהרו לפאר את שמחת התורה של רשת הכוללים 'מבצר התורה' • האדמו"ר מביאלה והאדמו"ר מדז'יקוב ויז'ניץ הגיעו לחגוג לצאצאיהם חתני השמחה • מה סיפר הנגיד שפילס את הדרך ללומדים? • צפו בתיעוד (חסידים)
בהיכל בית המדרש הגדול נדבורנה בבני ברק נחגגה בהוד והדר מסיבת חומש לילדי החסידות |בשיא המעמד הופיע נשיא הת"ת, האדמו"ר מנדבורנה, שהאזין בקורת רוח מרובה לשירת הילדים וחילק להם את חומשי 'ויקרא' | עם צאתו פצחו ילדי החמד במחול שמחה מרומם על כתפי אבותיהם לקול ניגוני התורה (חסידים)
חצר הקודש צאנז לבשה חג: אלפי חסידים, אדמו"רים ורבנים נהרו לנתניה לשמחת נישואי נכדת האדמו"ר מצאנז • הבקשה המרגשת של הרבי בעיצומה של קבלת הפנים להעתיר עבור האדמו"רים הזקוקים לישועה • וגם, מדוע שונה המנהג המסורתי במיקום במת הריקודים? • משה גולדשטיין מגיש תיעוד ענק מכל רגעי ההוד הנעלים (חסידים)
קהל רב נטל חלק בשמחת אירוסי הנכד הבן אחר בן הראשון של האדמו''ר מנדבורנה, בן לבנו הגדול הרה''צ רבי חיים מרדכי רוזנבוים, חתן האדמו''ר מביאלא ב''ב, עב''ג הכלה נכדת האדמו''ר מגארליץ, בת לבנו הרה''צ רבי ברוך הלברשטאם, חתן הרב אפרים זלמן בעק | בין הרבנים הדגולים שהשתתפו נצפה הרה"צ מבעלזא (חסידים)
האדמו"ר מבאבוב ערך השבוע את השולחן הטהור לרגל הילולת זקנו הרה"ק רבי שלמה מבאבוב זי"ע, בשילוב טיש ראש חודש | בהמשך השבוע נערכה שמחת הברית לנינו של הרבי, בן לנכדו הרב שלמה הלברשטאם, בן בנו הגדול הגה"צ רבי חיים שלום, חתן אב"ד סאטמר בורו פארק | בלילה שלפני הברית נערך מעמד ה'קרישמליינען' המרגש ליד עריסת הרך הנימול, ולמחרת נערכה שמחת הברית בביהמ"ד הגדול בבורו פארק (חסידים)
לאחר המחאה האדירה אמש על מעצר בני הישיבות והבחור מהחסידות, הרחובות סביב מתקן הכליאה הצבאי עוד לא נרגעו • ההערכות בקרב המשתתפים נעות בין 7,000 ל-19,000 חסידים שהגיעו בראשות האדמו"ר מגור • תפילת המנחה שהרעישה עולמות, ההכנות הלוגיסטיות המורכבות ומאחורי הקלעים של מניעת מעצרים נוספים • הצלם טל גל מפלאש 90 מגיש גלריה עוצמתית (חסידים)
גל הפריצות בבני ברק לא פוסח על חצרות הקודש: בשוד מתוחכם באמצע הלילה בבית המדרש טשערנאביל ברחוב חבקוק, הצליחו פורצים מקצועיים לחדור למקום • החשודים נקלטו במצלמות האבטחה כשהם פועלים בשיטות מתקדמות כדי לא להשאיר עקבות, במטרה לשדוד את כלי הכסף המשמשים לטישים • המשטרה חוקרת: האם החשודים ניצלו את שהות האדמו"ר בשבת בירושלים כדי לתצפת על המקום? (חסידים)
המונים פקדו השבוע את קברו של הרה"ק רבי נחמן מהורדנקא ביומא דהילולא קדישא בעיה"ק טבריה | הצלם יהודה וייס עשה פעמיו מהעיר יבניאל ומגיש גלריה מהשעה ששהה ליד הציון הקדוש, החל מהתפילות הנרגשות, ועד להדלקת מדורת אש על ידי מקומיים לקול שירת "ואמרתם כה לחי" (חסידים)
לאחר ההצלחה הכבירה ברוב חצרות הקודש בארה"ק, הודיעו בימים האחרונים בחצר הקודש קרלין על התקנה החדשה אודות תלבושת אחידה לילדי החמד בכלל מוסדות החינוך של החסידות שתכנס לתוקף בהדרגה בשנת הלימודים הבאה תשפ"ז • המטרה: מניעת תחרות, שמירה על גדרי הצניעות והקלה כספית עצומה למשפחות ברוכות ילדים • עסקני החצר סגרו על מחירים מוזלים מול חברות הלבשה • כל הפרטים (חסידים)
סערת רוחות של שמחה בחסידות ויז'ניץ מונסי בעקבות ברכת הקודש של האדמו"ר בפורים שהתקיימה במלואה עד ראש חודש תמוז • הבדחן הנודע נכנס לבשר על הישועה שמעל דרך הטבע, וקיבל הבטחה חדשה: "עוד 50 חתנים עד ראש השנה" • בתוך כך: התרגשות שיא לקראת מסע הבחורים ההיסטורי לאתרא קדישא מירון בחודש אלול הקרוב, שני מטוסים כבר נחכרו, וההרשמה למטוס השלישי בעיצומה • הסיפור המלא (חסידים)
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