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בעוז ובשמחה

בסיומם של ימי השמחה: שמחת ה'שבע ברכות' האחרון בצאנז ז'ימגראד בבני ברק

בסיומם של ימי השמחה המרוממים לרגל נישואי בנו של האדמו"ר מצאנז ז'ימגראד זצ"ל, נחגגה בעוז שמחת שבע הברכות האחרון | השמחה נערכה בהיכל בית המדרש המרכזי של החסידות בבני ברק, בהשתתפות קהל חסידים רב, אדמו"רים ורבנים שבאו לברך (חסידים)

שבע ברכות בצאנז ז'ימגראד (צילום: איתי קצב)
שמחת שבע הברכות בצאנז ז'ימגראד (צילום: שימי פ. )
שמחת שבע הברכות בצאנז ז'ימגראד (צילום: שימי פ. )
שמחת שבע הברכות בצאנז ז'ימגראד (צילום: שימי פ. )
שמחת שבע הברכות בצאנז ז'ימגראד (צילום: שימי פ. )
שמחת שבע הברכות בצאנז ז'ימגראד (צילום: שימי פ. )
שמחת שבע הברכות בצאנז ז'ימגראד (צילום: שימי פ. )
שמחת שבע הברכות בצאנז ז'ימגראד (צילום: שימי פ. )
שמחת שבע הברכות בצאנז ז'ימגראד (צילום: שימי פ. )
שמחת שבע הברכות בצאנז ז'ימגראד (צילום: שימי פ. )
שמחת שבע הברכות בצאנז ז'ימגראד (צילום: שימי פ. )
שמחת שבע הברכות בצאנז ז'ימגראד (צילום: שימי פ. )
שמחת שבע הברכות בצאנז ז'ימגראד (צילום: שימי פ. )
שמחת שבע הברכות בצאנז ז'ימגראד (צילום: שימי פ. )
שמחת שבע הברכות בצאנז ז'ימגראד (צילום: שימי פ. )
שמחת שבע הברכות בצאנז ז'ימגראד (צילום: שימי פ. )
שמחת שבע הברכות בצאנז ז'ימגראד (צילום: שימי פ. )
שמחת שבע הברכות בצאנז ז'ימגראד (צילום: שימי פ. )
שמחת שבע הברכות בצאנז ז'ימגראד (צילום: שימי פ. )
שמחת שבע הברכות בצאנז ז'ימגראד (צילום: שימי פ. )
שמחת שבע הברכות בצאנז ז'ימגראד (צילום: שימי פ. )
שמחת שבע הברכות בצאנז ז'ימגראד (צילום: שימי פ. )
שמחת שבע הברכות בצאנז ז'ימגראד (צילום: שימי פ. )
שמחת שבע הברכות בצאנז ז'ימגראד (צילום: שימי פ. )
שמחת שבע הברכות בצאנז ז'ימגראד (צילום: שימי פ. )
שמחת שבע הברכות בצאנז ז'ימגראד (צילום: שימי פ. )
שמחת שבע הברכות בצאנז ז'ימגראד (צילום: שימי פ. )
שמחת שבע הברכות בצאנז ז'ימגראד (צילום: שימי פ. )
שמחת שבע הברכות בצאנז ז'ימגראד (צילום: שימי פ. )
שמחת שבע הברכות בצאנז ז'ימגראד (צילום: שימי פ. )
שמחת שבע הברכות בצאנז ז'ימגראד (צילום: שימי פ. )
שמחת שבע הברכות בצאנז ז'ימגראד (צילום: שימי פ. )
שמחת שבע הברכות בצאנז ז'ימגראד (צילום: שימי פ. )
שמחת שבע הברכות בצאנז ז'ימגראד (צילום: שימי פ. )
שמחת שבע הברכות בצאנז ז'ימגראד (צילום: שימי פ. )
שמחת שבע הברכות בצאנז ז'ימגראד (צילום: שימי פ. )
שמחת שבע הברכות בצאנז ז'ימגראד (צילום: שימי פ. )
שמחת שבע הברכות בצאנז ז'ימגראד (צילום: שימי פ. )
שמחת שבע הברכות בצאנז ז'ימגראד (צילום: שימי פ. )
שמחת שבע הברכות בצאנז ז'ימגראד (צילום: שימי פ. )
שמחת שבע הברכות בצאנז ז'ימגראד (צילום: שימי פ. )
שמחת שבע הברכות בצאנז ז'ימגראד (צילום: שימי פ. )
שמחת שבע הברכות בצאנז ז'ימגראד (צילום: שימי פ. )
שמחת שבע הברכות בצאנז ז'ימגראד (צילום: שימי פ. )
שמחת שבע הברכות בצאנז ז'ימגראד (צילום: שימי פ. )
שמחת שבע הברכות בצאנז ז'ימגראד (צילום: שימי פ. )
שמחת שבע הברכות בצאנז ז'ימגראד (צילום: שימי פ. )
שמחת שבע הברכות בצאנז ז'ימגראד (צילום: שימי פ. )
שמחת שבע הברכות בצאנז ז'ימגראד (צילום: שימי פ. )
שמחת שבע הברכות בצאנז ז'ימגראד (צילום: שימי פ. )
שבע ברכות בצאנז ז'ימגראד (צילום: איתי קצב)
שבע ברכות בצאנז ז'ימגראד (צילום: איתי קצב)
שבע ברכות בצאנז ז'ימגראד (צילום: איתי קצב)
שבע ברכות בצאנז ז'ימגראד (צילום: איתי קצב)
שבע ברכות בצאנז ז'ימגראד (צילום: איתי קצב)
שבע ברכות בצאנז ז'ימגראד (צילום: איתי קצב)
שבע ברכות בצאנז ז'ימגראד (צילום: איתי קצב)
שבע ברכות בצאנז ז'ימגראד (צילום: איתי קצב)

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צאנז זמיגרדשבע ברכות אחרון

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