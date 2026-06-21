בעוז ובשמחה בסיומם של ימי השמחה: שמחת ה'שבע ברכות' האחרון בצאנז ז'ימגראד בבני ברק בסיומם של ימי השמחה המרוממים לרגל נישואי בנו של האדמו"ר מצאנז ז'ימגראד זצ"ל, נחגגה בעוז שמחת שבע הברכות האחרון | השמחה נערכה בהיכל בית המדרש המרכזי של החסידות בבני ברק, בהשתתפות קהל חסידים רב, אדמו"רים ורבנים שבאו לברך (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 14:40