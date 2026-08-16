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נאה דורש ונאה מקיים

במעונו של אביו זצ"ל | האדמו"ר מסאטמר חנך את אולמות השמחות המוזלים

בזמן שהותו של האדמו"ר מסאטמר בנופש בניו המפשיר הורחבו אולמות השמחות המוזלים ובית המדרש הפרטי במעון קודשו של אביו, האדמו"ר בעל ה'ברך משה' זי"ע, בקריית יואל שבמונרו | עם חזרתו קבע האדמו"ר במעמד נרגש מזוזות, וערך שולחן לחיים באולמות החדשים (חסידים)  

3תגובות
חנוכת האולמות בסאטמר (צילום: בחצרות סאטמאר)

בעת שהותו של האדמו"ר מסאטמר בנופש בימי הקיץ בניו המפשיר, נערכו עבודות שיפוץ והרחבה מקיפות במעון הקודש בקריית יואל שבמנורו.

במסגרת העבודות שיפצו והרחיבו את אולמות השמחות הפועלים במקום לפי תקנות האדמו"ר, את בית המדרש הפרטי של האדמו"ר, וכן חדרים ואגפים נוספים שנבנו מחדש לתועלת אלפי החסידים הנוהרים למעון הקודש.

בחסידות מציינים כי האדמו"ר עומד בבחינת "נאה דורש ונאה מקיים", בעודו דורש מחסידיו לערוך את שמחותיהם בלב שמח וללא הוצאות מיותרות, הוא ייסד כבר לפני שנים רבות אולם שמחות מיוחד במעונו, שם מתקיימות השמחות לפי התקנות וללא מותרות מיד עם סגירת השידוך. כעת, נוכח הביקוש הגובר, הורחבו השערים בהוספת אולמות נוספים.

עם שובו של האדמו"ר נערך במקום מעמד קביעת מזוזה וחנוכת הבית. האדמו"ר קבע מזוזה בברכה בפתח הראשי של בית המדרש החדש, ולאחר מכן כיבד את ראשי הקהילה והנדבנים לקבוע מזוזות בשאר חדרי האגף החדש.

בהמשך ערך האדמו"ר טיש לחיים בהיכל בית המדרש. האדמו"ר בירך את ראשי הקהילה, העסקנים, הנדבנים וכלל הציבור, ונשא מדבריו. בדבריו הביע קורת רוח מרובה על כך שבבית אביו, הרה"ק בעל ה"ברך משה" זי"ע, הוקם בית וועד לחכמים המסייע להמוני חסידים בעת שמחתם ומאפשר לערוך מעמדי תנאים ושבתות שבע ברכות במחירים מוזלים במיוחד, ובירך את המשתתפים בברכות לרוב.

חנוכת האולמות בסאטמר (צילום: בחצרות סאטמאר)
חנוכת האולמות בסאטמר (צילום: בחצרות סאטמאר)
חנוכת האולמות בסאטמר (צילום: בחצרות סאטמאר)
חנוכת האולמות בסאטמר (צילום: בחצרות סאטמאר)
חנוכת האולמות בסאטמר (צילום: בחצרות סאטמאר)
חנוכת האולמות בסאטמר (צילום: בחצרות סאטמאר)
חנוכת האולמות בסאטמר (צילום: בחצרות סאטמאר)
חנוכת האולמות בסאטמר (צילום: בחצרות סאטמאר)
חנוכת האולמות בסאטמר (צילום: בחצרות סאטמאר)
חנוכת האולמות בסאטמר (צילום: בחצרות סאטמאר)
חנוכת האולמות בסאטמר (צילום: בחצרות סאטמאר)
חנוכת האולמות בסאטמר (צילום: בחצרות סאטמאר)
חנוכת האולמות בסאטמר (צילום: בחצרות סאטמאר)
חנוכת האולמות בסאטמר (צילום: בחצרות סאטמאר)

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האדמו"ר מסאטמרקריית יואלקביעת מזוזותברך משהתקנות שמחה

3 תגובות

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1
הזמין את ראש העירייה מאמדאני?
בני
השונאת חינם שלך, מעיוורת אותך, מאומדני, בכלל לא ראש העיר של קרית יואל
יענקי
מה תלין על הסטמרים, הרי מיליוני יהודי ניו יארק הצביעו עבורו.
אברמלה מלמד

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