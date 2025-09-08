כיכר השבת
שעה של התעלות

שירת הקודש שהביאה דמעות: המעמד המיוחד במעונו של הרבי מתולדות משה

מחזה מרגש נרשם בשבוע האחרון במעונו של האדמו"ר מתולדות משה בירושלים, כאשר בחורים מצטיינים מישיבת "תולדות אהרן", הגיעו להתברך לקראת הימים הנוראים הבעל"ט | במהלך המעמד  פצחו הבחורים בשירת ניגוני הקודש שחוברו על ידי האדמו"ר מתולדות אהרן, השירה העוצמתית והמרגשת מילאה את החדר, וברגעים נדירים נראו דמעות התרגשות זולגות מעיני הרבי מתולדות משה | צפו בתיעוד (חסידים)

בחורי תולדות אהרן אצל האדמו"ר מתולדות משה (צילום: דודי פריד)

מחזה מרגש נרשם בשבוע האחרון במעונו של האדמו"ר מתולדות משה, בשכונת שמואל הנביא בירושלים, כאשר קרוב למאה בחורים מצטיינים מישיבה גדולה "תולדות אהרן" בירושלים, אשר למדו בעמל רב ונבחנו בהצלחה על כל הלכות תפילה, הגיעו להתברך לקראת הימים הנוראים הבעל"ט.

עם כניסתם למעונו של הרבי מ'תולדות משה', קיבלם האדמו"ר בחביבות, ולאחר דברי חיזוק וברכה שנמשך כשעה שלימה, פצחו הבחורים בשירת ניגוני הקודש שחוברו על ידי האדמו"ר מתולדות אהרן, על המילים שבתפילה "הבן יקיר לי אפרים אם ילד שעשועים". השירה העוצמתית והמרגשת מילאה את החדר, וברגעים נדירים נראו דמעות התרגשות זולגות מעיני הרבי מתולדות משה.

לאחר השירה לימד אותם הרבי גם שיר מלחניו, שהלחין בליל א' דראש השנה אשתקד על מלכויות, על המילים "ולעולמי עד תמלוך בכבוד, כי המלכות שלך היא", כאשר הבחורים שרים ומתרוממים טפח וטפחיים באווירה עילאי.

בסיום המעמד, בירך הרבי את הבחורים באופן אישי, ועודדם להמשיך בדרכם בלימוד התורה ובעבודת התפילה. המעמד הותיר רושם עז על כל הנוכחים, כאשר הבחורים חוו חיזוק והתעלות רבתי לקראת הימים הנוראים הבעל"ט.

