"אתם מקרבים את הישועה"

הבחורים הופתעו: הרה"צ מאלעד הופיע ללא התראה מוקדמת לכבודם

מספר תלמידים מישיבת ויז'ניץ שהתאספו למעמד סיום כמה מסכתות שבש"ס, הופתעו באחת כאשר אל המקום נכנס הרה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, בנו של האדמו"ר מויז'ניץ ואב"ד החסידות באלעד | לדבריו, הוא הופיע במפתיע כמחווה מרגשת עבורם שמקרבים את הישועה והוגים בתורה הק' כאוות חפצו הטהורה של אביו הרבי מויז'ניץ | צפו בתיעוד (חסידים - עולם הישיבות)

הרה"צ רבי יעקב מרדכי הגר בסיום מסכת (צילום: באדיבות המצלם)

להפתעה כזו לא ציפו תלמידי ישיבת 'בית ישראל ודמשק אליעזר' ויז'ניץ בבני ברק, היה זה שבוע שעבר, כאשר קבוצה מסוימת מבחורי הישיבה התאספו לעריכת סיום כמה מסכתות שבש"ס, נפתחה לפתע דלת הבית ובמקום הופיע לא פחות ולא יותר, הגה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, אב"ד החסידות באלעד, ובנו של האדמו"ר.

הרה"צ שהפתיע את הבחורים באמצע הסיום, הסביר בנועם שיחו בפניהם: "טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. אתם, בזכות לימוד התורה שלכם, מקרבים את הישועה. אתם עושים את הדבר הנכון לרפואתו השלימה של אבי מורי, הזקוק לתפילתכם בעת הזו. ודבר זה גורם לו קורת רוח רבה, לראות בחורים עמלים על התורה, ומסיימים מסכתות. זה יוסיף לו כוח, ובעזרת השם נזכה בקרוב לראות בישועתן של ישראל, בבריות גופא ונהורא מעליא'.

בסיום דבריו, ואחר הסיום של התלמידים המצטיינים, פצח הרה"צ בריקוד נלהב לכבוד התורה ולומדיה.

