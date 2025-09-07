צפו בתיעוד קבלת פנים המונית: האדמו"ר מויז'ניץ לונדון נחת בבריטניה כפי שדיוחנו באריכות, בסוף שבוע שעבר נחת האדמו"ר מויז'ניץ לונדון חזרה למעונו בלונדון הבירה לאחר תקופה ממושכת ששהה בארה"ב |בליל שישי האחרון התאספו כלל החסידים יחד עם המונים מתושבי העיר למעמד 'קבלת פנים' רבתי בהיכל ביהמ"ד הגדול של החסידות, שם זימרו ניגוני הלל והודאה לפני בורא כל יצור על רוב חסדיו שעשה עמם (חסידים)

