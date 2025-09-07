קבלת פנים המונית: האדמו"ר מויז'ניץ לונדון נחת בבריטניה
כפי שדיוחנו באריכות, בסוף שבוע שעבר נחת האדמו"ר מויז'ניץ לונדון חזרה למעונו בלונדון הבירה לאחר תקופה ממושכת ששהה בארה"ב |בליל שישי האחרון התאספו כלל החסידים יחד עם המונים מתושבי העיר למעמד 'קבלת פנים' רבתי בהיכל ביהמ"ד הגדול של החסידות, שם זימרו ניגוני הלל והודאה לפני בורא כל יצור על רוב חסדיו שעשה עמם (חסידים)
כפי שדיוחנו באריכות, בסוף שבוע שעבר נחת האדמו"ר מויז'ניץ לונדון חזרה למעונו בלונדון הבירה לאחר תקופה ממושכת ששהה בארה"ב |בליל שישי האחרון התאספו כלל החסידים יחד עם המונים מתושבי העיר למעמד 'קבלת פנים' רבתי בהיכל ביהמ"ד הגדול של החסידות, שם זימרו ניגוני הלל והודאה לפני בורא כל יצור על רוב חסדיו שעשה עמם (חסידים)
הרבי המשפיע ממבקשי אמונה שחזר שבוע שעבר מימי מנוחה בשווייץ וממסע קירוב רחוקים בחו"ל, שבת השבת למנוחה בעיה"ק צפת כהכנה לקראת הימים הנעלים הבאים לשלום | האדמו"ר ערך את השבת בביהמ"ד לעלוב בעיר העתיקה (חסידים)
האדמו"ר מתולדות אהרן ששהה במהלך שבוע האחרון בעיר בית שמש, לצורך קבלת קהל עדת מרעיתו תושבי העיר, בתפקאי דרחמי לקראת ימי הרת עולם הקרבים ובאים לקראתנו לשלום, פיאר בהופעתו הכבודה את מעמד ה'חומש סעודה' לילדי החמד של החסידות בעיר | יעקב לדרמן מגיש תיעוד (חסידים)
במלאות 30 שנה למכון "מעיינות הלוי" להפצת תורתו של פוסק הדור בעל שבט הלוי זצוק''ל, התכנסו כלל נגידי החצר לועידת 'נשמתי' בבית הכנסת העתיק במוצא | במרכז המעמד הופיע האדמו"ר בהדרו, ונשא את המשא המרכזי | צפו בתיעוד (חסידים)
כלל חסידי קרעטשניף סיגעט התכנסו בעיה"ק ירושלים לשבת הכתרת האדמו"ר החדש, שערך את שבתו הראשונה כממלא מקום אביו זצ"ל • הטיש המרכזי בליל שב"ק משך המוני תושבים מכל רחבי העיר • מ.א. נוימן תיעד, ומגיש גלריה מצאת השבת (חסידים)
קהל גדול התאסף שם כשהם שומעים בשקיקה את סיפוריו, ובית המדרש היה ריק מאדם, עד שהגיע הרב יעקב יוסף וראה שהבית מדרש ריק וכולם מקשיבים לסיפורי המגיד, והקפיד מאוד על הביטול תורה ותפילה שגורם אותו מספר סיפורים | הרב יצחק ישי בנון בסיפור למוצאי שבת (חסידים)
העתירו בתפילות לרפואת הגה"צ רבי יעקב סופר, רבה של קהילת ערלוי בביתר עילית, שאושפז בהדסה עין כרם לאחר שאובחן במחלה קשה • אחיו, האדמו"ר מערלוי פרסם קריאת קודש לכלל החסידים להרבות בתפילות, ולעורר זכות אבות לרפואתו השלימה של אחיו (חסידים)
אנחת רווחה בקרב אלפי חסידי בעלזא, עם הישמע הבשורה המרנינה כי האדמו"ר מבעלזא שוחרר מבית החולים הדסה עין כרם בירושלים לאחר שבוע של אשפוז | החסידים ממשיכים בתפילות לרפואתו השלמה, וקבלת הקהל תושהה בתקופה הקרובה (חסידים)
בתום ימי השבעה להסתלקותו לשמי מרום של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל, התאספו כלל החסידים לעצרת חיזוק והתעוררות | במעמד הכתיר האח הגדול, האדמו"ר, את אחיו הצעיר לאדמו"ר בקרית אתא. האדמו"ר החדש, המקורב לחסידות ברסלב, צפוי לנסוע לאומן בראש השנה | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
מתוך התרגשות גדולה קידמו אמש מאות חסידי ויז'ניץ לונדון את פני רבם ומאורם, האדמו"ר עם שובו למעון קודשו בסטמפורד היל, לאחר שהות ממושכת בארה"ב לצורכי בריאות | נכדיו הקטנים הפתיעו בקבלת פנים מרגשת בתוך הבית | האדמו"ר ישוב לקבל קהל עם קודש בשבוע הקרוב (חסידים)
לשליחות מיוחדת זו לא ציפה האדמו"ר מבוהוש: היה זה בעת שביקר השבוע במעונו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, לברך ולהתברך בברכת השנים, פנה אליו הפוסק בבקשה מיוחדת: "תמסרו לשכינה הקדושה שעם ישראל כולם צדיקים, כל מי שעזב את הדרך הוא מסכן יוצא דופן" | צפו בדברים (חסידים)
אלפים נהרו השבוע אל מעונו של האדמו"ר מקרעטשניף י-ם, לנחמו באבלו הכבד על פטירת אחיו, האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל | בין המנחמים: אדמו"רים, רבנים וראשי ישיבות מכל החוגים | ביום האחרון הגיע ראש הישיבה הגאון רבי ראובן אלבז, והקים את האדמו"ר מימי השבעה כנהוג | צפו בתיעוד ענק מתוך בית האבלים (חסידים)
קהל נכבד נטלו חלק בשמחת בר המצווה לנכד האדמו"רים מבערגסאז, ודעעש ירושלים, חתן המצוות בן להרב נחמן פולק |במהלך השמחה נשאו האדמו"רים דברים, לצד חתן המצוות שאמר את הפלפול כנהוג | אולם, גולת הכותרת של השמחה שהפתיעה הייתה דווקא עוגה מרהיבה ומיוחדת במינה שנאפתה בצורת תפילין | צפו בתיעוד (חסידים)
המוני חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק בשמחת נישואי נכד האדמו"רים מקוסוב ויז'ניץ וסאסוב, החתן פע"ח חנני' יו"ט ליפא קורנרייך, בן הרה"ג ר' ישראל, עב"ג הכלה, בת הרה"ג ר' שלמה רוזנפלד, מגזע קודש לבית לעלוב | בשמחה נטלו חלק אדמו"רים, רבנים וקהל רב | בשיאו של השמחה, במעמד ה'מצווה טאנץ', פצחו האדמו"רים המחותנים בריקוד נלהב של התעלות והתקשרות רוחנית| צפו בתיעוד (חסידים)
שבת נעלה עברה על קהל חסידי סאטמר ממונסי שזכו לשהות בצל הקודש של האדמו"ר לשבת התאחדות מיוחדת במלון ארמון - קאנעטיקוט | במהלך השבת זכו לשעות של אורה בצילו של הרבי, שהדריך את כלל הציבור מנער ועד זקן, בדברי חיזוק אמונה וביטחון | בצאת השבת התקיים מעמד התחלת כתיבת ספר תורה לזכותו של האדמו"ר | צפו בתיעוד ענק מהשבת המרוממת שלא תישכח לעולמי עד מקרב החסידים (חסידים)
תיעוד ענק משבעה ימי נחמתא על הסתלקותו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט | במהלך ימי השבעה נהרו אדמו"רים, רבנים, אישי ציבור בכירים לצד קהל רב, לנחם אבלים את האחים האדמו"רים שהתעטרו זה עתה בתואר אדמו"רי קרעטשניף סיגעט | החסידים עמדו סביב על הפארנצעס, וחלקם הגדול תפסו מקומותיהם בעזרת נשים והשקיפו משם במהלך הימים | הצלם מ.א. נוימן לא מש מתוך האוהל, ומגיש תיעוד מרהיב (חסידים)
0 תגובות