מאות חסידי ויז'ניץ קידמו ביום שני השבוע את פני האדמו"ר, עם חזרתו ארצה לאחר שהות של למעלה מחודשיים למנוחה בעיירת מאלויה שבהרי שווייץ.

במהלך ימי החופשה המריא האדמו"ר לביקור חיזוק בארה"ב, שם שהה עשרה ימים, קיבל קהל, ואף ערך שבת מיוחדת עם צעירי האברכים. בשבועות שקדמו לחזרתו, נערכו החסידים בהתרגשות ובציפייה, ומוסדות החינוך הקדישו זמן להכנה רוחנית לקראת שובו. במעמד קבלת הפנים שנערך לכבודו, נשא האדמו"ר דברים בשבח להקב״ה, והביע התרגשותו ממוסדות החינוך, במיוחד מהצלחת תלמידי הישיבות שבלטו בידיעתם בבחינות אצל גדולי הרבנים הגאונים ובמסירותם לתורה ולחסידות. הוא הדגיש שזו הייתה שאיפתו הגדולה של אביו, הישועות משה זי״ע. לאחר המעמד, מאות חסידים עברו לקבל שלום.