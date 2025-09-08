שגרירי הקודש של חסידות זוועיהל התאספו שבוע שעבר בהיכל בית המדרש של החסידות בשכונת אתרוג בביתר, לכינוס פתיחת מגבית "בנפשו", שמטרתה הדפסת ספריו הקדושים של האדמו"ר הקודם בעל ה'משנת שלמה' מזוועהיל זצוק"ל. הכינוס, ששימש כהתכנסות של ראשי החסידים, ביטא את ההערכה העמוקה ואת הכמיהה להפצת תורתו ומשנתו של האדמו"ר המנוח.

המעמד נפתח בדברי התעוררות וחיזוק, כשהנואמים הדגישו את חשיבות מפעל ההדפסה כהמשך ישיר להפצת אור תורתו בעולם. במעמד נשאו דברים הרה"ג ר' אברהם שרגא שטיגליץ, רב ביהמ"ד צאנז בעיר, והרה"ג ר' אברהם חיים ברנדוין איש אמונו של האדמו"ר מסאדיגורה, שהרחיבו על גודל זכותם של התורמים להיות שותפים במפעל קדוש זה.

את המשא המרכזי נשא אדמו"ר מזוועהיל. בדברים נרגשים, הוא פנה לקהל והדגיש את החשיבות העצומה של הדפסת ספרי אביו ככלי להנצחת תורתו ופועלו, וקרא לכל מי שיכול להצטרף ולתמוך במפעל. האדמו"ר ציין כי התרומה להדפסת ספרי צדיק היא זכות גדולה, שמהווה חיבור רוחני עמוק למשנתו ולדרכו.

גם אחיו של הרבי הנוכחי, יעקב לייב גולדמן, רב קהילת 'עבודת שלמה' זוועהיל, נשא דברים, בדבריו הביא לידי ביטוי את ההתמסרות למפעל ההדפסה והדגיש את הברכה המיוחדת שתבוא על התומכים והמסייעים.

הכינוס סימן את תחילתה של המגבית, שמטרתה העיקרית היא להבטיח כי משנתו של בעל ה'משנת שלמה' תהיה נגישה לציבור הרחב ותמשיך להאיר את דרכם של רבים.