כיכר השבת
מתאחדים למען המורשת

השגרירים של זוועהיל התאספו בביתר: כך יונצח זכרו של האדמו"ר בעל ה'משנת שלמה' 

שגרירי חסידות זוועהיל התכנסו בביתר עילית להשקת מגבית "בנפשו" להדפסת ספרי האדמו"ר זצ"ל. במעמד השתתפו רבנים בכירים והאדמו"ר מזוועיהל שנשא את המשא המרכזי | צפו בתיעוד (חסידים)

כינוס בחצה"ק זוועהיל לקראת מגבית 'בנפשו' להוצאת ספרי האדמו"ר זצ"ל (צילום: שימי פ. )

שגרירי הקודש של חסידות זוועיהל התאספו שבוע שעבר בהיכל בית המדרש של החסידות בשכונת אתרוג בביתר, לכינוס פתיחת מגבית "בנפשו", שמטרתה הדפסת ספריו הקדושים של האדמו"ר הקודם בעל ה'משנת שלמה' מזוועהיל זצוק"ל. הכינוס, ששימש כהתכנסות של ראשי החסידים, ביטא את ההערכה העמוקה ואת הכמיהה להפצת תורתו ומשנתו של האדמו"ר המנוח.

המעמד נפתח בדברי התעוררות וחיזוק, כשהנואמים הדגישו את חשיבות מפעל ההדפסה כהמשך ישיר להפצת אור תורתו בעולם. במעמד נשאו דברים הרה"ג ר' אברהם שרגא שטיגליץ, רב ביהמ"ד צאנז בעיר, והרה"ג ר' אברהם חיים ברנדוין איש אמונו של האדמו"ר מסאדיגורה, שהרחיבו על גודל זכותם של התורמים להיות שותפים במפעל קדוש זה.

את המשא המרכזי נשא אדמו"ר מזוועהיל. בדברים נרגשים, הוא פנה לקהל והדגיש את החשיבות העצומה של הדפסת ספרי אביו ככלי להנצחת תורתו ופועלו, וקרא לכל מי שיכול להצטרף ולתמוך במפעל. האדמו"ר ציין כי התרומה להדפסת ספרי צדיק היא זכות גדולה, שמהווה חיבור רוחני עמוק למשנתו ולדרכו.

גם אחיו של הרבי הנוכחי, יעקב לייב גולדמן, רב קהילת 'עבודת שלמה' זוועהיל, נשא דברים, בדבריו הביא לידי ביטוי את ההתמסרות למפעל ההדפסה והדגיש את הברכה המיוחדת שתבוא על התומכים והמסייעים.

הכינוס סימן את תחילתה של המגבית, שמטרתה העיקרית היא להבטיח כי משנתו של בעל ה'משנת שלמה' תהיה נגישה לציבור הרחב ותמשיך להאיר את דרכם של רבים.

כינוס בחצה"ק זוועהיל לקראת מגבית 'בנפשו' להוצאת ספרי האדמו"ר זצ"ל (צילום: שימי פ. )
כינוס בחצה"ק זוועהיל לקראת מגבית 'בנפשו' להוצאת ספרי האדמו"ר זצ"ל (צילום: שימי פ. )
כינוס בחצה"ק זוועהיל לקראת מגבית 'בנפשו' להוצאת ספרי האדמו"ר זצ"ל (צילום: שימי פ. )
כינוס בחצה"ק זוועהיל לקראת מגבית 'בנפשו' להוצאת ספרי האדמו"ר זצ"ל (צילום: שימי פ. )
כינוס בחצה"ק זוועהיל לקראת מגבית 'בנפשו' להוצאת ספרי האדמו"ר זצ"ל (צילום: שימי פ. )
כינוס בחצה"ק זוועהיל לקראת מגבית 'בנפשו' להוצאת ספרי האדמו"ר זצ"ל (צילום: שימי פ. )

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

במסגרת שבת חיזוק

|

מתאחדים למען המורשת

|

שעה של התעלות

|

ערב של שמחה

|

צפו בתיעוד

||
1

שפע קודש

||
4

כהכנה לימים הנוראים

|

במהלך ביקור הוד

|

מעמד מרגש

||
1

כלל החסידים התאספו

||
4

הסגולה למוצאי שבת

|

דאגה בחסידות

||
1

בשורה משמחת

||
11

חילופי משמרות

||
7

לאחר התייעצות עם הרופאים

||
10

לאחר חודשים בארה"ב

||
2

השליחות המיוחדת

||
6

עשרות אדמו"רים התייצבו

||
14

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר