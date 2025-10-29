כיכר השבת
תיעוד מרהיב: ה"סתיו הזהב" בפארק הרוסי הענק 

מבחר צילומים מרהיבים של השלכת המוזהבת בתקופה זו בפארק סקולניקי בצפון-מזרח מוסקבה | הרבי הריי"צ מליובאוויטש כבר טייל שם לפני 99 שנים, וכה כתב בספרו: 'והנני חושב אשר האוויר הטוב ואור הלבנה ירגיעוני ואסע ליער סאקאלניקי'...| צפו בתיעוד מעדשת המצלמה של הצלם לוי נאזרוב (בעולם)

ה"סתיו הזהב" בפארק הרוסי הענק (צילום: לוי נאזרוב)

שבועות מספר בטרם יגיע השלג ל בירת רוסיה, ולקראת סיום תקופת ה'שלכת' המוסקבאית, המכונה ברוסית "סתיו הזהב", יצא הצלם המוסקבאי לוי נאזרוב ל"פארק סקולניקי", לצלם את אווירת המקום בתקופה יפה זו, כמו עוד הרבה צלמים וחובבי צילום, שתקופה קצרה זו של השלכת ברוסיה, מוציאה אותם מביתם החמים, לצילומים מרהיבי עין של נפלאות ה'.

השלכת היא תופעה טבעית בעצים, בעיקר כאלו שהם רחבי עלים, המשילים את עליהם בתקופת הסתיו, העלים משנים את צבעם בשלבים שונים, עד לנשירתם המלאה של העלים. ובהתבוננות בתמונות, לא יכולים שלא לשים לב לעצים שהעלים שעליהם נשרו מיד בתחילת הסתיו, לצד עצים כאלו, שהעלים עדיין מחוברים ומחזיקים את עצמם.

פארק "סוקולניקי" ממוקם בצפון-מזרח מוסקבה, ומשתרע על פני 600 דונם, כאשר הוא מכיל מאות אלפי עצים מגוונים, 13 אגמים ומעיינות, ואוויר צח ונקי. עיריית מוסקבה משקיעה בשנים האחרונות משאבים ענקיים, כדי לשחזר את ההיסטוריה העתיקה של המקום, ושבילים נוחים פרוסים לאורכו ורוחבו של הפארק המרהיב. במקום גם מופקדת שמירה קבועה, כדי לשמור על הניקיון, הסדר והשקט.

לפני  99 שנים - אור ליום י״ג אדר א׳ תרפ״ז, שהה כ"ק האדמו"ר הריי"צ מליובאוויטש נ"ע במוסקבה, לצורך ענייני עסקנות-יהודית, לביטול גזירות איומות נגד יהודי רוסיה. לאחר פעילות מאוד מאומצת וקשה מול השלטונות, חדרו כמה בריונים אל חדרו של הרבי באקדח שלוף ואיימו על חייו. כדי להירגע מהפחד שניסו להטיל עליו, יצא הרבי לשאוף אוויר ב"פארק סקולניקי", וביומנו כתב הרבי: "והנני חושב, אשר האוויר הטוב ואור הלבנה ירגיעוני, ואומר לנסוע לטייל... ואסע ליער סאקאלניקי".

ה"סתיו הזהב" בפארק הרוסי הענק (צילום: לוי נאזרוב)
ה"סתיו הזהב" בפארק הרוסי הענק (צילום: לוי נאזרוב)
ה"סתיו הזהב" בפארק הרוסי הענק (צילום: לוי נאזרוב)
ה"סתיו הזהב" בפארק הרוסי הענק (צילום: לוי נאזרוב)
ה"סתיו הזהב" בפארק הרוסי הענק (צילום: לוי נאזרוב)
ה"סתיו הזהב" בפארק הרוסי הענק (צילום: לוי נאזרוב)
ה"סתיו הזהב" בפארק הרוסי הענק (צילום: לוי נאזרוב)
ה"סתיו הזהב" בפארק הרוסי הענק (צילום: לוי נאזרוב)
ה"סתיו הזהב" בפארק הרוסי הענק (צילום: לוי נאזרוב)
ה"סתיו הזהב" בפארק הרוסי הענק (צילום: לוי נאזרוב)
ה"סתיו הזהב" בפארק הרוסי הענק (צילום: לוי נאזרוב)
ה"סתיו הזהב" בפארק הרוסי הענק (צילום: לוי נאזרוב)
ה"סתיו הזהב" בפארק הרוסי הענק (צילום: לוי נאזרוב)
ה"סתיו הזהב" בפארק הרוסי הענק (צילום: לוי נאזרוב)
ה"סתיו הזהב" בפארק הרוסי הענק (צילום: לוי נאזרוב)
ה"סתיו הזהב" בפארק הרוסי הענק (צילום: לוי נאזרוב)
ה"סתיו הזהב" בפארק הרוסי הענק (צילום: לוי נאזרוב)
ה"סתיו הזהב" בפארק הרוסי הענק (צילום: לוי נאזרוב)
ה"סתיו הזהב" בפארק הרוסי הענק (צילום: לוי נאזרוב)
ה"סתיו הזהב" בפארק הרוסי הענק (צילום: לוי נאזרוב)
ה"סתיו הזהב" בפארק הרוסי הענק (צילום: לוי נאזרוב)
ה"סתיו הזהב" בפארק הרוסי הענק (צילום: לוי נאזרוב)
ה"סתיו הזהב" בפארק הרוסי הענק (צילום: לוי נאזרוב)
ה"סתיו הזהב" בפארק הרוסי הענק (צילום: לוי נאזרוב)
ה"סתיו הזהב" בפארק הרוסי הענק (צילום: לוי נאזרוב)
ה"סתיו הזהב" בפארק הרוסי הענק (צילום: לוי נאזרוב)
ה"סתיו הזהב" בפארק הרוסי הענק (צילום: לוי נאזרוב)
ה"סתיו הזהב" בפארק הרוסי הענק (צילום: לוי נאזרוב)
ה"סתיו הזהב" בפארק הרוסי הענק (צילום: לוי נאזרוב)
ה"סתיו הזהב" בפארק הרוסי הענק (צילום: לוי נאזרוב)
ה"סתיו הזהב" בפארק הרוסי הענק (צילום: לוי נאזרוב)
ה"סתיו הזהב" בפארק הרוסי הענק (צילום: לוי נאזרוב)
ה"סתיו הזהב" בפארק הרוסי הענק (צילום: לוי נאזרוב)
ה"סתיו הזהב" בפארק הרוסי הענק (צילום: לוי נאזרוב)
ה"סתיו הזהב" בפארק הרוסי הענק (צילום: לוי נאזרוב)
ה"סתיו הזהב" בפארק הרוסי הענק (צילום: לוי נאזרוב)
ה"סתיו הזהב" בפארק הרוסי הענק (צילום: לוי נאזרוב)
ה"סתיו הזהב" בפארק הרוסי הענק (צילום: לוי נאזרוב)
ה"סתיו הזהב" בפארק הרוסי הענק (צילום: לוי נאזרוב)
ה"סתיו הזהב" בפארק הרוסי הענק (צילום: לוי נאזרוב)
ה"סתיו הזהב" בפארק הרוסי הענק (צילום: לוי נאזרוב)
ה"סתיו הזהב" בפארק הרוסי הענק (צילום: לוי נאזרוב)
ה"סתיו הזהב" בפארק הרוסי הענק (צילום: לוי נאזרוב)
ה"סתיו הזהב" בפארק הרוסי הענק (צילום: לוי נאזרוב)
ה"סתיו הזהב" בפארק הרוסי הענק (צילום: לוי נאזרוב)
ה"סתיו הזהב" בפארק הרוסי הענק (צילום: לוי נאזרוב)

