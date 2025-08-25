כיכר השבת
חַיֵּי הָעוֹלָם הַבָּא

כך נראה היום הראשון בישיבת באבוב: המוני תלמידים בהיכל

הבוקר נפתחו שערי היכל הישיבה הכלל-חסידית של חסידי באבוב, בלב העיר בני ברק, לקראת פתיחתו של זמן אלול | התלמידים, שהגיעו בהמוניהם, פתחו את היום ברינה ובשמחה, כשקול לימוד התורה מילא את בית המדרש במשך שעות ארוכות | הבחורים שקדו על תלמודם והגו בתורה הקדושה מתוך שקיקה עצומה, לצדם, ישבו רבני הישיבה בירכתי ההיכל, והיו זמינים לענות לשאלות התלמידים, לחזק ולכוון אותם לקראת התקופה המשמעותית שלפני הימים הנוראים (עולם הישיבות)

פתיחת הזמן בישיבת באבוב (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בישיבת באבוב (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בישיבת באבוב (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בישיבת באבוב (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בישיבת באבוב (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בישיבת באבוב (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בישיבת באבוב (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בישיבת באבוב (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בישיבת באבוב (צילום: שוקי לרר)
פתיחת הזמן בישיבת באבוב (צילום: שוקי לרר)

