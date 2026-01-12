כך ציינו ב'באר התלמוד' את הילולת ה'קצות החושן' 

בליל שישי האחרון, ביומא דהילולא של בעל ה'קצות החושן', רבינו אריה ליב העללר זי"ע, התאספו תלמידי ישיבת "באר התלמוד - חזון יחזקאל" בגבעת זאב, לסדר לימוד מיוחד בתורתו של בעל ההילולא, ביוזמת הגאון רבי ליאור אנקונינה.

הסדר נפתח בהדלקת נר לעילוי נשמתו של בעל ה'קצות' על ידי הגר"ל אנקונינה, אשר התיישב ללימוד בצוותא עם קבוצת בחורים בסוגיות החושן. לאחר שעות של עמל התורה, נערכה סעודת מצווה חגיגית במהלכה נשא הגר"ל דברי חיזוק. בדבריו עמד על מידת הכרת הטוב הנדירה של בעל הקצות, שרמז בשם ספרו "קצות החושן" את שם עירו 'סטרי' (תרגום המילה "קצות" לארמית), בה גדל והתגדל בתורה.

הגר"ל שיבח את ה"שטייגען" המופלא המהדהד בבית המדרש בחודשים האחרונים והודה לבחורים שעמלו על הצלחת הערב, תוך שהוא מחלק להם יין לברכה ולהצלחה בהמשך ה'זמן'.

במהלך הערב מסר הגאון רבי שבתי לוי שליט"א, רב שכונת רמת אהרן וראש מוסדות "הליכות משה" בבני ברק, שיעור ושיחת חיזוק בפני הבחורים.

בהמשך הערב העלה הרה"ג יוסף פרובר, מרבני הישיבה, את שאלת השבוע בסדרת "היש לחלק" המבוססת על דברי ה'קצות'. לאחר ליבון הדברים, חתם בסיפור יפה על תלמיד ששאל את מרן פוסק הדור הגר"ע יוסף זצוק"ל על סדרי הלימוד הראויים, והשיבו מרן: "עיקר הגדילה היא בעיון הגמרא בצירוף קביעות מסודרת להלכה - זו הדרך לעלות במסילה העולה בית אל".