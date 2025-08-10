"לא להתפתות": ראשי ישיבת 'באר התלמוד' במסר חריף נגד הגיוס 

בהיכל ישיבת 'באר התלמוד' בירושלים נערך בסוף הזמן מבחן מסכם על כל מסכת שבת אשר נלמדה במשך השנה החולפת.

כמשיבים בעת המבחן שימשו בחורי הקיבוץ שענו על שאלות הבחורים, במהלך המבחן נכנס נשיא הישיבה הגה"צ רבי יהודה כהן, 'חבר מועצת חכמי התורה' והביע הנאתו המרובה מעמל התלמידים ומצורת המבחן.

בשיחת חיזוק שמסר בהמשך, עודד וחיזק את הבחורים לקראת ימי בין הזמנים, וכן הרחיב בעניין הבוער של נסיונות הגיוס, וביקש מהבחורים לא ליפול לרשתם, ולא להתגייס, אלא לעמוד כחומה בצורה מולם.

לאחר מכן התקיים מעמד חלוקת המלגות בחדר האוכל של הישיבה יחד עם כלל רבני הישיבה, שם נשא ראש הישיבה הגאון רבי חנוך כהן, את המשא המרכזי ועודד את הבחורים על החזרות המיוחדות תחת ארגון 'ברינה יקצורו'.

ראש הישיבה התייחס גם לעניין בין הזמנים, עת נתקלים באינשי דמעלי שמשכנעים אותם שצריך להיות 'שוויון בנטל', וממשיכים בשאלות 'למה אתם לא הולכים לצבא'. תפקידנו להימנע מלהשיב להם, שכן הדבר לא יועיל.

כמו כן, לא לנסות לקרבם, יש ארגונים שהם יודעים איך לקרב, כי לדאבוננו הניסיון הוכיח שמי שמנסה לקרב, בסופו של דבר הוא בעצמו יורד, אנחנו חזקים בדעתנו ובהוראת רבותינו.

וכל מי שינסה להתקשר אליכם ולשכנע אתכם בכל מיני שכנועים ולכל מיני מסלולים, לא לענות להם ולא לדבר איתם, ובנוסף הישיבה העמידה עו"ד מיוחד מטעם הישיבה לכל בעיה שעלולה להתעורר, וניתן ליצור עימו קשר בכל שעה.