מלבורן חוגגת: כך נפרדו בני הקהילה מבחורי הישיבה לקראת עלותם לישיבות בעולם

במלבורן שבאוסטרליה חגגו בני הקהילה במוצאי שבת האחרון, מסיבת פרידה, בשילוב מלווה מלכה וטקס הוקרה לתלמידי ישיבת "בצל החכמה", בו הוענקו תעודות הצטיינות ל-19 בחורים שנבחנו על מאות דפי גמרא, ושי צנוע 'עט מכסף טהור'| הבחורים עולים כעת לישיבות גדולות ברחבי העולם | צפו בתיעוד (עולם הישיבות)

מוצאי שבת נחמו בקהילת עדת ישראל - מלבורן (צילום: באדיבות המצלם)

במוצאי שבת קודש האחרון - נחמו, התקיים בעיר מלבורן שבאוסטרליה, מעמד מרגש ומכובד של "כבוד חכמים ינחלו" בשילוב מסיבת מלווה מלכה רבתי, לכבוד תלמידי ישיבת "בצל החכמה" של קהילת עדת ישראל, בראשות הגה"צ רבי שלמה קאהן - גאב"ד הקהילה.

במהלך המסיבה, הוענקו תעודות הצטיינות ועטים מכסף טהור ל-19 בחורים מצטיינים, אשר נבחנו בע"פ על מאות דפי גפ"ת, והשלימו את לימודיהם בישיבה. הבחורים, שעולים כעת לישיבות גדולות ברחבי העולם, זכו להוקרה על עמלם והתמדתם בלימוד התורה.

המעמד התקיים באווירה של שמחה והתרגשות, בהשתתפות רבני הקהילה, משפחות התלמידים, וחברי הקהילה המקומית, אשר באו לחלוק כבוד לתלמידים ולציין את הישגיהם המרשימים.

את המשא המרכזי נשא הגה"צ גאב"ד העיר, וכן עוד רבנים ומשפיעים, ביניהם הרה"ג ר' נחום עזריאל מילר, חתנו הצעיר של הרב, ורוח החיים של הקהילה.

בסיום המסיבה, פצחו הנוכחים בריקודי שמחה, ומתוך ריקודים נעלים אלו התפזרו הבחורים לבתיהם לקראת המשך דרכם בעולם הגדול.

