מאות בחורים מכל גווני עולם הישיבות ומכל החוגים, הגיעו ביום ראשון האחרון לאודיטוריום “רמת אלחנן” בעיר בני ברק, לאחר חודשים ארוכים של לימוד עקבי ומבחני בקיאות על ספר "חפץ חיים" ו"באר מים חיים”.

בתחרות הארצית שהשתתפו בה למעלה מארבעת אלפים נבחנים נבחנים בקרוב למאתיים ישיבות מרחבי הארץ, זכו אלפי בני ישיבות להתחבר למסע חינוכי מופלא שמטרתו להפוך את הלכות שמירת הלשון למהות החיים.

מאחורי היוזמה עומד חזונו השאפתני של מרן החפץ חיים שמסר נפש למען הפצת שמירת הלשון - להחדיר בבני הישיבות את ההבנה ששמירת הדיבור איננה נושא צדדי, אלא יסוד מהותי בעבודת השם ובבניין האישיות התורנית. באמצעות הפיכת ההלכות לטבועות בתודעת הבחורים הרבה מעבר לידיעת מושגים כללית, נהפך הזהירות בשמירת הלשון לחלק בלתי נפרד באורח חייו של הבחור.

המיזם הארצי לווה במערך מבחנים רחב, שכלל אלפי משתתפים מכל רחבי הארץ, שבסיומו העפילו המצטיינים לשלב הגמר שבו הוכרז חתן השלום הנבחר.

המעמד עצמו, שהתקיים ברוב פאר, נערך בנוכחות מרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור שליט״א, אשר הפליגו בדבריהם על גודל המפעל והשפעתו הנרחבת על עולם התורה כולו.

המעמד נערך בראשות הרבנים הגאונים, שחלקם אף נשאו דברי ברכה: רשימת הרבנים שהשתתפו: ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן, הגאון רבי יצחק זילברשטיין רבה של שכונת 'רמת אלחנן', הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד ויז'ניץ, הגאון רבי מרדכי שמואל אדלשטיין, המשגיח הגאון הצדיק רבי בנימין פינקל, זקן המקובלים הגאון הצדיק רבי דוד בצרי, האדמו"ר מאלכסנדר, האדמו"ר מזוטשקא, המשפיע הגה"צ רבי אהרון טוסיג, הגאון ר' יעקב מאיר שטרן, דומ"ץ ויזניץ, הגאון ר' יעקב גרינוולד שליט"א חבר בד"ץ בעלזא, הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן, רב מערב בני ברק, הרה"צ רבי אברהם הלברשטאם שליט"א אב"ד צאנז טבריה, הגאון רבי עמרם פריד, הגאון רבי מאיר פלקסר, ראש ישיבת חידושי הרי"ם, הרה"ג ר' אריה מרדכי ורצברגר, מראשי הארגון ודומ"ץ בני ברק, ורבני בית ההוראה של משמרת השלום הגאון רבי עקיבא וואזנר, הגאון רבי נחום ברגמן, הגאון רבי ישראל ויינמן, הגאון רבי משה לוי והגאון רבי יהודה דוב רוטנר. עצם נוכחותם של רוב גדולי ומאורי הדור במעמד אחד למען חיזוק ענייני שמירת הלשון שידר את גודל האחריות על הקפדה והזהירות בנושא זה, והמסר לעם ישראל שדרך ארץ קדמה לתורה.

את המשא המרכזי נשא ראש הישיבה הגרמ"ה הירש, בסיום דבריו התייחס ראש הישיבה בהערכה עמוקה אל הנגיד הנודע ר’ שלמה יהודה רכניץ, אשר ידוע בתמיכתו העצומה בעולם התורה בארץ ובעולם, ויזכה להמשיך לעזור ולהפיץ טוב לכלל ישראל וחתם את דבריו בברכה שכל הכבוד שמים הנעשה מלימוד ספר חפץ חיים יביא בעזרת ה' את הגאולה השלמה במהרה בימינו.

אחד מתלמידי ראש הישיבה סיפר כי נבצר ממנו הדבר להשתתף בחתונה מחמת תחילת הזמן בישיבה, מאחר ואי אפשר היה לעזוב את בני הישיבה בתקופה כה רגישה.

ראש הישיבה שטרח להשתתף במעמד ’חתן השלום’ לאלפי בני הישיבות שנבחנו בע"פ על כל ספר חפץ חיים בעיון במסגרת פרויקט 'סמא דחיי' שע"י משמרת השלום אמר במרכז משאו: "מצאתי לנכון להביע מכאן, במעמד הנעלה הזה, את ברכתי ואת הערכתי לאיש החסד הדגול, התומך בעולם התורה בכל אתר ואתר".

דבריו של הגרמ”ה הירש התקבלו בהתרגשות רבה במעמד, שציינו את הערכתם העמוקה לנדיב הרב רכניץ ולפעילותו הברוכה למען החזקת התורה ועמליה ותמיכתו הכבירה במפעלות משמרת השלום להפצת שמירת הלשון.

לאחר עריכת המבחן הפומבי לעיני מאות בני ישיבות, הוכרז חתן השלום הנבחר הבה"ח אליהו צבי דושינסקי ני"ו מישיבת 'ישועות משה' ויז'ניץ בני ברק. לצדו הוכתרו שרי השלום, הבה"ח יצחק גולקרוב ני"ו מישיבת סלבודקא והבה"ח יצחק גשטטנר ני"ו מישיבת 'דמשק אליעזר' ויז'ניץ בהר נוף.

המעמד כולו עמד בסימן אחדות לבבות. חסידים וליטאים, בנוסח אשכנז ונוסח עדות המזרח, מישיבות קטנות ומישיבות גדולות כולם יחד כאיש אחד בלב אחד זכו לקדש שם שמיים בהתנהגות מופתית לאורך המעמד כולו.

בחלקו האמנותי של המעמד הוצג מיצג מיוחד בבימויו של אמן הרגש מאיר אדלר, שהמחיש באופן מרגש את עוצמת המשפט 'שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו' וההשלכות האדירות שיש לכח הדיבור - לבנות או להרוס, להחיות או לפגוע.

את הערב כולו ליוו תזמורתו של הרשי סגל, ומקהלת מלכות בניצוחו של פנחס ביכלר ואמני הרגש מוטי שטיינמץ ועוזיאל דייטש, שהוסיפו נופך של הוד ושירה לכבודה של תורה.

הרב יחיאל ורצברגר, יו"ר משמרת השלום מסר את המענק המיוחד ע"ס עשרת אלפים שקלים לחתן השלום הנבחר בשילוב חלוקת תעודות ההוקרה לשרי השלום, סגני השלום ונבחרי השלום ומאות הנבחנים, וסיכם את המעמד ההיסטורי בהתרגשות גדולה: "זכינו במשך השנים שלמעלה ממאה וחמישים אלף משפחות בארץ הקודש התחברו לפעילות הענפה של משמרת השלום לכל בני המשפחה. המטרה שלנו היא להצמיח דור שכולו זכאי החי בתודעת החפץ חיים ששמירת הלשון אינה 'נושא נוסף', אלא יסוד באישיותם. כשערך השלום נהיה חלק מהיום יום של בן תורה בוודאי נבנה כאן עולם אחר ובכך נקרב את הגאולה."