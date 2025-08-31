כיכר השבת
הצצה נדירה: כך נראה כנס החינוך הגדול של קהילת המתמידים

יום עיון מקיף בנושאי חינוך התקיים בקהילת המתמידים בהשתתפות רבנים ומחנכים בכירים. המשתתפים נחשפו להרצאות מעמיקות ודרכי התמודדות חינוכית בדור הנוכחי (חרדים)

יום עיון השנתי של קהילת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)

יום עיון מרכזי נערך בקהילת המתמידים, אירוע שהתקיים בסמוך לסיום ימי בין הזמנים ומשך אליו מאות אברכים מכל רחבי הארץ. המעמד, שנמשך משעות הצהריים ועד חצות הלילה, הוקדש כולו לנושאי חינוך הנוער.

האירוע נפתח בסדרת הרצאות מרתקות וייחודיות. בלב התוכנית עמדו דבריהם של מנהיג הקהילה: הגאון רבי ברוך מרדכי מינצברג והגאון רבי יוסף הירשמן והגאון רבי מנחם פרוש. הם העלו על נס את דרך החינוך שהותיר אחריו מייסד הקהילה, הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל, ודיברו על חשיבותה ויישומה בימינו.

במהלך יום העיון נשאו דברים גם מרצים וראשי ישיבות נוספים, ביניהם המחנך הנודע רבי פנחס ברייער, ראש הכולל במודיעין עילית רבי בנימין ביגלאייזן והמחנך רבי אברהם מרדכי סגל, שהרצאתו לוותה במצגת מרגשת. כמו כן, נשמעו דברי ברכה מפי ידיד הקהילה הרב נפתלי פרוש, יו"ר ארגון הנוער "פרחי הדגל".

המעמד כולו היה בסימן של גיבוש והעשרה, כאשר בסיומו הוגשה סעודה בשרית מפוארת. המשתתפים, שהגיעו מכל רחבי הארץ, הביעו תודה והערכה רבה להנהלת הקהילה על ארגון יום מוצלח זה, שיצאו ממנו עמוסים במטען רוחני וחינוכי עשיר לקראת חזרתם לסדרי הלימוד.

יום עיון השנתי של קהילת המתמידים (צילום: יהושע פרוכטר)
