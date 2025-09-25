הגר"מ שטרנבוך בדק עם אצבעו: השוחטים התייצבו עם הסכינים

שוחטי העדה החרדית בראשות ראשי וזקני וועד השחיטה של העדה החרדית עלו למעונו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך לבדיקת סכינים. כמסורת רבות בשנים בבד"ץ ה'עדה החרדית' ירושלים, בימי עשרת ימי תשובה נוהגים השוחטים לעלות לרב העיר לבדיקת סכיני השחיטה, כדי לקבל אישור וסמיכה לשחוט את ה'כפרות' מראש השנה ועד יום כיפור.

גם השנה, כמידי שנה בשנים האחרונות, עלו למעונו של הפוסק הגר"מ שטרנבוך משלחת שוחטי העדה בראשות ראשי וזקני וועד השחיטה של בד"ץ העדה החרדית עם סכיניהם בידיהם, כאשר הם נעמדים בשורה ארוכה, וכל אחד מגיש את סכינו הפרטי לבדיקה בהגיע תורו.