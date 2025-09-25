כיכר השבת
לקראת עונת הכפרות

הגר"מ שטרנבוך בדק עם אצבעו: השוחטים התייצבו עם הסכינים

כמסורת רבות בשנים הגיעו שוחטי העדה החרדית למעונו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך לבדיקת סכיני השחיטה לקראת יום הכיפורים | השוחטים נעמדו בתור, והגר"מ העביר באצבעו | צפו בתיעוד (חרדים)

הגר"מ שטרנבוך בבדיקת סכיני השוחטים (צילום: באדיבות המצלם)

שוחטי העדה החרדית בראשות ראשי וזקני וועד השחיטה של העדה החרדית עלו למעונו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך לבדיקת סכינים. כמסורת רבות בשנים בבד"ץ ה'עדה החרדית' ירושלים, בימי עשרת ימי תשובה נוהגים השוחטים לעלות לרב העיר לבדיקת סכיני השחיטה, כדי לקבל אישור וסמיכה לשחוט את ה'כפרות' מראש השנה ועד יום כיפור.

גם השנה, כמידי שנה בשנים האחרונות, עלו למעונו של הפוסק הגר"מ שטרנבוך משלחת שוחטי העדה בראשות ראשי וזקני וועד השחיטה של בד"ץ העדה החרדית עם סכיניהם בידיהם, כאשר הם נעמדים בשורה ארוכה, וכל אחד מגיש את סכינו הפרטי לבדיקה בהגיע תורו.

הגר"מ שטרנבוך בבדיקת סכיני השוחטים (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"מ שטרנבוך בבדיקת סכיני השוחטים (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"מ שטרנבוך בבדיקת סכיני השוחטים (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"מ שטרנבוך בבדיקת סכיני השוחטים (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"מ שטרנבוך בבדיקת סכיני השוחטים (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"מ שטרנבוך בבדיקת סכיני השוחטים (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"מ שטרנבוך בבדיקת סכיני השוחטים (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"מ שטרנבוך בבדיקת סכיני השוחטים (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"מ שטרנבוך בבדיקת סכיני השוחטים (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"מ שטרנבוך בבדיקת סכיני השוחטים (צילום: באדיבות המצלם)

