ביום חמישי נערכה בעיר 'בית שמש' שמחת 'הכנסת ספר תורה' להיכל בית המדרש “מנין אשכנז” שבשכונת רמת אברהם, הפועל תחת מוסדות “דרך אמונה”.

ספר התורה, שנכתב על ידי משפחת קרול, הוכנס בדיוק במלאות שנתיים להקמת בית הכנסת, והיווה נדבך נוסף בצמיחת הקהילה הליטאית ב'רמת אברהם'.

מאז הקמתו על ידי מוסדות “דרך אמונה”, הפך בית המדרש ’מנין אשכנז’ למרכז התורה המרכזי בשכונה, בו מתקיימים תפילות, שיעורים וכוללי האברכים של רשת הכוללים בראשות הגאון רבי אחי שלום כהן. מאות מתפללי בית הכנסת ולומדי הכוללים, יחד עם תושבי השכונה, ליוו בשירה וריקודים את ספר התורה עד הכנסתו ל'ארון הקודש'.

בין המשתתפים נראו רבני העיר והשכונה: הגר״מ גולדשטיין, הגר״א קורנפלד, הגרג״י לוי, הגר״א זנגר והגרא״י אולמן, וכן ראש העיר שמואל גרינברג, סגניו ישראל סילברסטין וחנוך דרנגר, המשנים לראש העיר שלמה ברילנט ומוטי לייטנר וחברי מועצת העיר קלמן היימן ואבי ארנטרוי.

השמחה נמשכה בהיכל בית המדרש בריקודים סוערים לכבודה של תורה, כשראש מוסדות “דרך אמונה” הגרא״ש כהן ורב השכונה הגר״א זנגר, רוקדים ומפזזים בעוז עם ספר התורה לקול תרועת ההמונים שששו ושמחו בשמחת תורה.

בסיום המעמד הסבו כל הקהל לסעודת מצווה כיד המלך, בהיכל בית המדרש.

את המעמד הנעימו הזמר שלוימלה קרישבסקי יחד עם הקלידן אבי דוישט, שהרקידו וריגשו את הקהל עד לשעות המאוחרות.

המעמד הותיר רושם עז בקרב תושבי השכונה, שראו בו שלב נוסף בביסוס הקהילה הליטאית במקום.