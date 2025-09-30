כיכר השבת
בימי הרחמים והסליחות

עורו ישני חברון | צפו כשראש הישיבה הרעיד לבבות בקברי אבות 

בימי עשרת ימי תשובה, הגיע ראש הישיבה, הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, לעורר חסדי אבות במקום קבורתם במערת המכפלה בחברון | ראש הישיבה הקדיש תפילתו לזכות תורמי 'קופת העיר' שפתחו את ליבם וכיסם בימים הנוראים | צפו בתיעוד המרגש ממעמד התפילה (חרדים)

הגרב"ד פוברסקי בתפילה במערת המכפלה בחברון (צילום: שוקי לרר)
