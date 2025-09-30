עורו ישני חברון | צפו כשראש הישיבה הרעיד לבבות בקברי אבות 

בימי עשרת ימי תשובה, הגיע ראש הישיבה, הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, לעורר חסדי אבות במקום קבורתם במערת המכפלה בחברון | ראש הישיבה הקדיש תפילתו לזכות תורמי 'קופת העיר' שפתחו את ליבם וכיסם בימים הנוראים | צפו בתיעוד המרגש ממעמד התפילה (חרדים)
בימי עשרת ימי תשובה, הגיע ראש הישיבה, הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, לעורר חסדי אבות במקום קבורתם במערת המכפלה בחברון | ראש הישיבה הקדיש תפילתו לזכות תורמי 'קופת העיר' שפתחו את ליבם וכיסם בימים הנוראים | צפו בתיעוד המרגש ממעמד התפילה (חרדים)
עשרה קבין של יופי ירדו לעולם, תשעה נטלה ירושלים, זר כי יקלע בימים אלו לעיה"ק ירושלים, בל יהין לפספס ביקור בליבה של שכונת 'מאה שערים' הוותיקה המתמלאת בימים אלו באווירה של קדושה ושמחה לקראת חג הסוכות | סוכות עץ מוקמות מכל עבר על גגות הבתים, במרפסות ובחצרות, נבנים בידי אומן ע"י זקנים ובני תשחורת שעמלים בשמחה על כל קרש ודופן, וברחובות הצרים נשמעים קולות ניסור ודפיקות פטיש | הצלם חיים גולדברג - פלאש 90, מגיש תיעוד מרהיב ממראות ההוד הירושלמיים, שלא תרצו לפספס (חרדים)
בשעות האחרונות של עשרת ימי תשובה, נשא הגה"צ רבי שמעון גלאי, דברי חיזוק והתעוררות מיוחדים בפני תלמידי מוסדותיו של הרה"ג רבי אהרן גלברט | הדברים נגעו ללב השומעים והכינו את הלבבות ליום הקדוש הבא עלינו לטובה ולברכה | בסיום השיחה פצח המקובל בשירה נלהבת | צפו בתיעוד (חרדים)
תיעודים חדשים מזירת הפיגוע סמוך לביתר עילית: בתיעוד נראה המחבל מאט את רכבו לפני הטרמפיאדה, מזהה שני בחורי ישיבות ומאיץ לעברם ודורס אותם, בסרטון נוסף נראה אל"מ חזי נחמה מנטרל את המחבל | צפו (חדשות בארץ)
כוכב פופ לשעבר מספר על חיבוק הסליחות בכותל שהפך אצלו לזהות ולמחויבות| הזמר יוסף האווי מגלה איך בחר להיות יהודי, למה מצוות הן זהות ולא עול, ואיך המוזיקה הפכה לכלי של קירוב? | במהלך הריאיון יוסף שר ומספר במילים שלו על הסליחות, התפילה הראשונה ותחושת האחריות כשהופכים ליהודי | הפרק הרביעי של "איך חזרתי בתשובה" בהנחיית יוסי עבדו • צפו (כיפור)
מאות אנשים השתתפו הלילה במעמד סליחות מרגש ומרומם שהתקיים בבית המדרש 'יביע אומר' בבני ברק | בראש המעמד עמד מזכה הרבים, הגאון הרב יגאל כהן, ראש המוסדות וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל | צפו בתיעוד (חרדים)
אם יש עניין להגביר את תחושת העינוי בצום, כאשר ייתכן שאחת ההשלכות לשאלה זו תהיה, האם מותר לקחת כדורי קל צום, העוזרים לעבור את הצום בקלות, ולמעשה מפחיתים את רמת העינוי? עוד נעסוק בשאלה, האם מותר לגעת באוכל בצום (אקטואלי)
במהלך דיון שנערך היום בועדת הבריאות בכנסת בנוגע לתחלואת החצבת, נחשפו נתונים על התחלואה בקרב המגזר החרדי וכן, באיזו קהילה יש הכי הרבה נפטרים בשל ההתנגדות לחיסונים? | צפו בדיון המרתק והחשוב! (חדשות בריאות, חרדים)
לאור קריאתם של גדולי ומאורי הדור שליט"א שלא לעצור את המהפכה הרוחנית, המונים מזדרזים לערוך פדיון כפרות בקרן ההסעות - המעניק זכות עצומה של הצלת ילדי ישראל משמד רוחני | שמות התורמים נרשמים ב"ספר הנחת והזכויות" המונח על שולחנם של גדולי ישראל ביום הכיפורים ומוזכרים בתפילתם הקדושה לגמר חתימה טובה (חרדים)
איזה ספר מוסר ראש הישיבה ממליץ ללמוד, ומה המכתב החריף שנכתב ומדוע? מה זו "תשובה שלימה"? ולימוד של מי נחשב יותר - בחור חזק או בחור שקשה לו? | ערב יום הכיפורים, שו"ת מיוחד שנערך עם ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, ובו עצות זהב לבני הישיבות, במסגרת כנס שערך הארגון "לב שומע" • צפו (חרדים)
לקראת יום הכיפורים וחג הסוכות, יצא הצלם ארי קופרשטוק לתעד רגעים נדירים מהיישוב עמנואל - המרכז החרדי בשומרון וחזר עם גלריה מרהיבה בו לכד את הרגעים העליזים שבהם הילדים מקפצים בתוך לולים ועל גבי משאיות, כשהם מרימים בשמחה את התרנגולים לקראת מנהג הכפרות | בהמשך תיעד את תושבי המקום כשהם מקיימים את מנהג הכפרות, ולאחר מכן, בדיקת ארבעת המינים, כהכנה לקראת חג הסוכות (חרדים)
יומיים לפני יום הכיפורים, הגיע ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש למסור שיחת חיזוק והתעוררות מיוחדת בהיכל הגדול של קהילת "בית השם", שנבנה במיוחד לקראת חודש תשרי, בטבורה של עיר התורה והחסידות בני ברק | קהל רב נהר מכל קצווי העיר לשמוע את דבריו של ראש הישיבה | השיחה הועברה בשידור חי גם לרחובות הסמוכים, וכן לבית המדרש המרכזי של הקהילה, שגם הוא היה מלא (חרדים)
הצלם שוקי לרר יצא גם השנה לתעד את רגעי ההוד ממנהג הכפרות בלב עיר התורה והחסידות, בני ברק | בגלריה מרהיבה שצילם, נראים תושבי העיר כשהם מקיימים את המנהג יחד עם בני משפחותיהם על תרנגולים, ובהמשך נצפו התושבים עומדים בתור מסודר אצל שוחטים יראי שמיים, בכדאי לשחוט את העופות בשיא ההידור (חרדים)
יומיים לפני יום הכיפורים, הובא אל חדר הספרים במעונו של ראש הישיבה הגאון הרב ברוך דב פוברסקי תרנגול, ובמעמד רווי הוד ערך עימו ראש הישיבה את מנהג פדיון הכפרות | הצלם שוקי לרר הנציח את המעמד המרגש (חרדים)
0 תגובות