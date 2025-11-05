כיכר השבת
במלאות חצי יובל

הגאון שנפטר בגיל 39: הראשל"צ הפליא בשבחו של בעל ה'מנוחת אהבה'

"הלוואי שהייתי יכול ללמוד איתכם", כך התבטא הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף בהילולת הגאון רבי משה לוי זצ"ל, בעל 'מנוחת אהבה' | צפו בתיעוד מהילולת הגאון הנסתר זצ"ל, שנפטר בגיל 39 בלבד, והותיר אחריו מורשת של תורה ועבודה |  סיקור מלא מהעצרת ומעליה לציון בבני ברק (חרדים)

הילולת הגה''צ רבי משה לוי זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)

השבוע ציינו בקהילת 'הליכות משה' בבני ברק, את הילולת הגאון רבי משה לוי זצ"ל, בעל ה'מנוחת אהבה', מגדולי מרביצי התורה בדור האחרון, שנפטר בדמי ימיו לפני חצי יובל, בגיל 39 בלבד.

לאחר תפילת שחרית בנץ החמה, פקד אחיו הצעיר, הגאון רבי שבתי לוי, רבה של שכונת 'רמת אהרן' בב"ב ור"מ 'הליכות משה', את קברו, בבית העלמין פוניבז' בעיר, שם נשא תפילה, ובהמשך אף אמר חידוש מדברי תורתו של הרב המנוח זצ"ל.

בדברים קצרים שנשא הגר"ש במקום, ביקש מאחיו הגדול, שיעתיר במרומים לפני כסא הכבוד, על כלל לומדי התורה האברכים ובני הישיבות במיוחד בתקופה זו.

הגאון רבי שבתי לוי בתפילה על ציון אחיו זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)

לעת ערב התאספו כלל בני הקהילה לעצרת חיזוק והתעוררות, שם זכו לשמוע דברי נועם מפי הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף.

הראשל"צ בפתח דבריו פתח בכבוד האכסניה, ופנה לאברכי הכולל באמרו: ״אשריכם שאתם זוכים לקבל תורה מהגאון רבי שבתי לוי שהוא גאון מופלג. אני לומד את הפסקים שלו והוא מעיין גדול. הולך בדרך אחיו מתוך אהבה והתבטלות לפסקים של אבי מורי מרן זצוק״ל, הלוואי והייתי יכול ללמוד יחד איתכם״.

בהמשך הרחיב הראשל"צ לדמותו הנשגבה של בעל ההילולא, ובדרכו שהותיר מורשה אחריו לדורות.

כיכר השבת
