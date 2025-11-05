השבוע ציינו בקהילת 'הליכות משה' בבני ברק, את הילולת הגאון רבי משה לוי זצ"ל, בעל ה'מנוחת אהבה', מגדולי מרביצי התורה בדור האחרון, שנפטר בדמי ימיו לפני חצי יובל, בגיל 39 בלבד.

לאחר תפילת שחרית בנץ החמה, פקד אחיו הצעיר, הגאון רבי שבתי לוי, רבה של שכונת 'רמת אהרן' בב"ב ור"מ 'הליכות משה', את קברו, בבית העלמין פוניבז' בעיר, שם נשא תפילה, ובהמשך אף אמר חידוש מדברי תורתו של הרב המנוח זצ"ל.

בדברים קצרים שנשא הגר"ש במקום, ביקש מאחיו הגדול, שיעתיר במרומים לפני כסא הכבוד, על כלל לומדי התורה האברכים ובני הישיבות במיוחד בתקופה זו.